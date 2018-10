«Jeg har blitt den mannen jeg ikke vil bli. Skygge og troll. Den verste utgaven av en mann som det er mulig å bli. En mann som er nødt til å gjenoppstå».

COVER: Tittelen på Ari Behns bok, Inferno sier egentlig det meste. Både Dante og August Strindberg har skrevet bøker med samme tittel. Foto: bokcover

Ari Behn tar et kraftig oppgjør med seg selv i sin nye bok, med den dramatiske tittelen Inferno. Behn sier at boken på brutalt vis skildrer hvordan han har hatt det på innsiden den siste tiden, at boken er både nær, naken og nådeløs.

– Inferno er når allting brenner. Det er helvete på jord rett og slett, og jeg har prøvd å formidle det gjennom bildene. Det er å male blod på veggene, å røske hjertet ut av brystet, sier han til NRK.

Borer inn i det innerste

For det er ingen tvil om at det har stormet rundt forfatteren de siste to årene, etter skilsmissen fra prinsesse Märtha Louise. Og han klandrer seg selv for det som skjedde.

– Jeg tenker mye på det jeg skulle gjort annerledes. Og det er fortsatt mye sorg og smerte knyttet til det.

Boken har han laget med både penn og pensel, den er nemlig en roman med tilhørende malerier. Et av maleriene i boken har den kraftfulle tittelen «Korsfestelse».

– Og det er vel akkurat det jeg gjør i denne boken, jeg stiller meg selv til veggs. Og jeg borer inn i det innerste, det er jo der det gjør mest vondt.

LYKKE: Ari Behn og Prinsesse Märtha Louise var et av Norges aller mest profilerte par. Her er de sammen i forbindelse med bryllupet til svenskenes prins Carl Philip og prinsesse Sofia i juni 2015. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

– Jeg henger jo ikke sammen

Men selv etter to år med grundig selvransakelse er det fortsatt nye og flere rom å utforske.

– Du skriver i boken at det er ingen som egentlig kjenner deg. Hvem er egentlig Ari Behn?

Han ler, etterfulgt av et selvironisk svar:

– Det skulle jeg gjerne visst. Jeg er veldig sammensatt. Jeg er blyg og skamløs, jeg henger jo ikke sammen. Og det blir jo spennende å finne ut, hvorfor jeg ikke henger sammen.

Søker mot lyset

PRINSESSE PÅ HEST: De fleste vil nok få klare referanser i hodet av dette bildet, som er et av mange malerier i Behns nye bok. Foto: utsnitt av maleri

Behn sier det har vært en viktig selvterapi å male bildene og skrive teksten i boken. Flere av bildene husker han ikke engang at han malte, han mener at det sier ganske mye om hvor mørkt det stundevis var.

Men nå søker han seg bort fra mørket. Og han håper dessuten at hans egen, personlige beretning kan berike andre og skape gjenkjennelse.

– Jeg opplever at dette er en skildring av smerte og lidelse som mange kan kjenne seg igjen i. Og forhåpentligvis er det håp og lys på den andre siden.

NB: NRK har vært i kontakt med pressekontakten til Prinsesse Märtha Louise, hun opplyser at prinsessen ikke ønsker å kommentere saken.