« Børning 4 » kan bli biljakt i India

Børning-universet er blitt en suksess. Åpningstallene på kino er imponerende. Saler over hele landet ble fylt da filmen hadde premiere for en knapp uke siden.

– Ingen hadde tro på en bilfilm i Norge, sier produsenten John M. Jacobsen i Filmkameratene.

Og ikke før Børning 3 har slått an på kino nå i høst trass i korona-restriksjoner, så leker produsenten med tanken på en ny film.

«Børning» i India

– Mange på sosiale medier sier vi må lage en film så fort som mulig, forteller han. Vi får se hva det blir til

Men kan «Børning 4» bli en realitet?

– Vi har lyst til å lage den hvis vi kan finne ent opplegg som vi synes er interessant og som vi tror kan fungere. Vi har lekt med mange tanker, forteller produsenten.

– En av dem er å bringe hele sirkuset til India, sier han.

– En slags» Bombay Børning».

Programdirektøren for Nordisk Film og Kino er begeistret og glad for at produsenten tok sjansen på å sette den opp, trass i koronarestriksjoner.

– 122.000 besøk de første dagene er veldig bra, sier Christin Berg. Og hun legger til at dette er en film mange har ventet på. Og en film som hele familien går og ser. Saler over hele landet ble fylt. Og de har satt filmen bredt opp, ofte flere saler på samme kino.

– Det er jo bare en måte å reagere på, med begeistring. Det er jo alltid en risiko å sette opp når vi har de restriksjonene vi har. Og når folk står i kø, det gleder oss jo, sier produsenten.

Lo av bilfilm i Norge

Det var slett ikke alle som hadde troen på en bilfilm, spilt inn i Norge.

– Bilfilm i Norge, folk lo nærmest av det, forteller Jacobsen.

Men Børning-universet har vist seg å være noe nordmenn er begeistret for. Og den siste filmen er en tysk-norsk co-produksjon. Tyskerne har satset penger på den og flere av Tysklands store stjerner er med i filmen. Men Jacobsen vet ikke når filmen skal ha premiere i Tyskland.

Denne gangen tar filmen oss med helt fra Trollstigen i Norge til Tyskland og den legendariske racerbanen Nürburgring som er en av de mest utfordrende i verden.

Både Anders Baasmo, Otto Jespersen og Wenche Myhre er med i denne filmen. Den populære sangeren har et stort navn i Tyskland.

Netflix har også kjøpt filmen og den får premiere over nyttår.