De fleste har nok fått med seg filterglippen under et høringsmøte i Texas, med advokaten som dukket opp i digital katteuniform. Videoen er sett av flere millioner på kort tid, og er en av veldig mange populære katteøyeblikk på internett.

– Katter omtales som internettets egen maskot av noen, sier Eirik Solheim i NRKbeta.

– De har vært populære på nett så lenge jeg kan huske, og er et perfekt mål for humor fordi de er søte, men også arrogante nok til at folk tør å spøke med dem uten å virke ondskapsfulle, legger han til.

Forskere hevder at kattevideoer er bra for den mentale helsen, så da passer det ekstra fint i disse koronatider å trekke frem en liste av andre kjente katteøyeblikk.

Blindpassasjeren

Katten som ufrivillig ble med på en flyvetur gikk verden rundt da piloten lastet opp hendelsen på YouTube.

«Jeg sa til passasjeren at hun ikke måtte prøve å ta tak i katten, og at den ikke ville røre på seg om vi ikke gjorde noe. Den var inne i selve vingen og stod ganske trygt der», skriver piloten Romain Jantot på videoen.

Flyktet fra krigen og mistet katten – gjenforent i Steinkjer

De flykta sammen fra Irak, gjennom Tyrkia, til Hellas i gummibåt. Men der stakk katten av. Du trenger javascript for å se video. De flykta sammen fra Irak, gjennom Tyrkia, til Hellas i gummibåt. Men der stakk katten av.

Katten Kunkush fikk mye oppmerksomhet i inn- og utland da den ble gjenforent med matmor og familien i Norge. Den stakk av i Hellas under flukten fra Irak.

– Dette er et ubeskrivelig øyeblikk – et mirakel. Jeg trodde han døde av kulde på øya Lesvos, fortalte matmor Suva Al Alaf.

NRK møtte katten Bob

Bøkene om James og Bob har solgt 60.000 eksemplarer i Norge. Du trenger javascript for å se video. Bøkene om James og Bob har solgt 60.000 eksemplarer i Norge.

Livet til den narkomane gatemusikeren James som ble reddet av katten Bob, ble til populære filmer og bøker. NRK møtte dem i 2014.

Redder lite barn fra hundeangrep

4 år gamle Jeremy ante fred og ingen fare da nabohunden plutselig gikk til angrep. Heldigvis for Jeremy var familiekatten Tara på vakt.

Fikk egen statue i Istanbul

Foto: Sidsel Wold / NRK

Tyrkia elsker katter. Noe NRKs korrespondenter har fortalt oss opp til flere ganger.

Katte Tombili bodde i Istanbul og var så populær at han fikk egen statue i nabolaget sitt da han døde. Historien og statuebilde dukker titt og ofte opp i sosiale medier.

– Jeg er ingen katt

En advokat i Texas møtte på et litt uventet problem da han skulle på en digital høring. Du trenger javascript for å se video. En advokat i Texas møtte på et litt uventet problem da han skulle på en digital høring.

Kattefilter-problemet under en høring i Texas har gått som en kule de siste dagene. Det er ikke rart. Videoen er fantastisk, har «katt» i monitor, og fortjener en plass på lista.

Filtertrøbbel, sier du?

Foto: PTI PARTY'S FACEBOOK

Allerede i 2019 sørget en pakistansk minister for å løfte frem og eksemplifisere kattefilter­problematikken.

En pressekonferanse skulle streames ved hjelp av livestream på Facebook, men det gikk ikke helt etter planen. Videoen ble fort slettet av de involverte, men ikke før internett hadde spredt den.

Katten Leon jager reven

Foto: Evy Hind

I 2013 publiserte NRK denne saken om Leon og reven, med et bilde som senere har vært en viral gjenganger på Reddit.

– Jeg så at katta kom i fullt firsprang over gjerdet sammen med en rødrev. Reven satte helt tydelig ikke pris på katten, og prøvde å stikke av, sier hun, fortalte matmor Evy Hind i Troms.

