I dag skal det stemmes over den omstridte inntektsberegningen for landbruket. Bønder fra hele landet har campet utenfor Stortinget for å demonstrere.

– Vi har fått klare tilbakemeldinger på at det er urettferdig at et årsverk i jordbruket har flere timer enn det andre har. Derfor legger vi fram et forslag om å redusere timetallet, sier leder i næringskomiteen på Stortinget Willfred Nordlund (Sp) til NTB.

Forslaget fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet leveres like før saken skal behandles i Stortinget torsdag morgen, og samtidig som flere bønder demonstrerer utenfor bygningen.

Tidligere ønsket regjeringspartiene å legge til grunn 1845 timer i et årsverk for bøndene i sin nye inntektsberegning og opptrappingsplan for landbruket.

Dette har skapt mye bråk, og flere opposisjonspartier har krevd at timetallet må senkes til 1700.

Har sovet utenfor

– Det har vært kaldt og friskt, men vi har fått sovet litt. Vi er imponert over at det er så mange som har klart å sove her, sier bonde Gjermund Lyshaug fra Aust-Torpa til NRK.

I natt har det vært bønder, telt og traktorer utenfor Stortinget.

Bonde Ida Marie Kjersheim sier bøndene ønsker ærlige tall og at det fremlagte forslaget fra næringskomiteen som skal opp i dag er ikke riktig.

– Det framlagte forslaget er ikke basert på ærlige tall, sier Ida Marie Kjersheim.

Tallene skal vise bondens reelle inntekt. Hun sier bøndene ønsker blant annet 1700 timer per årsverk.

– Det er det vi trenger for å fortsette matproduksjonen.

Bakgrunnen for demonstrasjonen er at regjeringen har lagt frem en ny beregningsmetode for bøndenes inntekt.

Bøndene reagerer sterkt på at regjeringen har tatt med bøndenes eiendeler i beregningen av bøndenes inntekt.

Det gjør at bøndene får mindre tilskudd fra staten for driften sin.

Mye materiell er satt utenfor Stortinget. Foto: TOBIAS PROSCH SIMONSEN / NRK

Det er første gang siden 1970-tallet at regjeringen utformer en beregning av grunnlaget for bøndenes inntekt.

Det danner grunnlaget for jordbruksoppgjørene som kommer de neste årene. Derfor betyr denne utregningen svært mye for bønder.

Bønder har sovet ute i telt utenfor Stortinget i natt. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

– Vi har fått klare tilbakemeldinger på at det er urettferdig at et årsverk i jordbruket har flere timer enn det andre har. Derfor legger vi fram et forslag om å redusere timetallet, sier leder i næringskomiteen på Stortinget Willfred Nordlund (Sp).

– Løpet er ikke kjørt

Marthe Ilseng Spange er grisebonde fra Løten, hun er klar i talen om hvorfor det er viktig å demonstrere nå.

– Løpet er ikke kjørt så lenge det ikke er vedtatt, jeg har god tro på at vi kan endre politikernes mening ved å demonstrere.

Onsdag begynte demonstrasjonen utenfor Stortinget. Du trenger javascript for å se video. Onsdag begynte demonstrasjonen utenfor Stortinget.