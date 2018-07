55 år gammel Bowie-låt oppdaget

Anmeldelse: Minnesmerke 22.juli

– Jeg kan godt forstå at det var viktig å få noe på plass nå; at de pårørende og overlevende og hele nasjonen trenger et sted å sørge, at de som er for unge til å ha sine egne minner fra 22. juli kan ha et sted å ta innover seg denne hendelsen. Men jeg må si jeg er inderlig glad for at dette er et midlertidig minnesmerke, skriver NRKs kunstanmelder.