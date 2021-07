2000 skal testes for korona før de slipper inn

– Det blir det første arrangementet i Norge siden pandemien slo oss i februar 2020 hvor vi får lov til å ha internasjonal deltagelse, sier stevnedirektør for Bislett Games Steinar Hoen.

Bislett Games får nå ha 5000 tilskuere. Alle som ikke har grønt koronasertifikat, må ta en hurtigtest minimum 24 timer før arrangement.

Steinar Hoen under Impossible Games i 2020. Foto: Vidar Ruud / NTB

Han må selv testes for å komme inn på eget arrangement.

– Jeg får inderlig håpe at den blir grønn!

Syv sekunder senere er Hoen ferdigtestet.

– Så enkelt var det og lettere blir det ikke. Jeg gleder meg og er spent på svaret, sier Hoen.

Kulturlivet følger med

Frank Nes fra Bergen Live følger tett med på utviklingen. Han håper at kulturlivet snart kan arrangere større arrangementer enn de gjør i dag.

– Vi følger med både på Bislett Games og det Brann har gjort på sine hjemmekamper etter at trinn 3 i gjenåpningen ble innført, sier Frank Nes i Bergen Live.

Konsert med Bigbang på Bergenhus festning. Foto: Emilie Dyrøy / Bergen Live

I Bergen selger de billetter til konserter i august. Store artister som Gabrielle, DumDum Boys, Hellbillies-fans og Åge Aleksandersen & Sambandet skal stå på scenen.

De siste ukene har de holdt konserter for 600 mennesker fordelt på 3 kohorter.

Frank Nes i Bergen Live. Foto: Bente Kjøllesdal / NRK

Nå ønsker konsertarrangøren Frank Nes også å ta i bruk vaksinepass og hurtigtest, men han venter på at trinn 4 åpner på grunn av avstandskravet.

Det ryktes nå at trinn fire ikke er langt unna og at myndighetene vurderer å oppheve avstandskravet for arrangementer som benytter seg av koronasertifikat.

– Hvis regjeringen åpner opp for trinn 4 i midten av juli kommer vi til å bruke de mulighetene det gir utover sommeren og høsten, både utendørs og innendørs, sier han.

I tillegg vil de også måtte benytte seg av eksterne aktører for å ta hurtigtester, og har derfor søkt om støtte fra Kulturrådet for å dekke deler av den utgiften.

– Det er kjempebra at det testes ut

Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører. Foto: Camilla Engum Paulsen

Også Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører, som er konsertarrangørenes interesseorganisasjon. Hun er positiv.

– Det er kjempebra at det testes ut. Vi mangler jo rett og slett erfaring her med hvordan det kan gjennomføres i praksis. Så vi er selvfølgelig kjempeinteressert i all kunnskap og erfaringer fra det, sier Østerdal.

Men hun er spent på hvordan ordningen vil fungere i praksis.

– Vi er nysgjerrig på hvordan man greier å ta unna store menneskemengder. Det er ikke godt å si hvordan publikum fordeler seg mellom hvem som faktisk har en et grønt koronasertifikat og hvem som trenger å teste seg.

– Vi har vært bekymret for nettopp den testing døren problematikken med at det hoper seg opp med folk, sier Østerdal.

Håper ordningen kan åpne for et større publikum

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad håper at ordningen kan åpne for et større publikum for flere arrangementer.

– Hele formålet med regelverket er nettopp å sikre at hvis man har en god kontroll og sørger for at ingen som er til stede er smitteførende, så kan man ha flere til stede enn det reglene ellers tilsier.