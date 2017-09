200 kunstnere på rød løper

Kunstnerne er invitert fordi de har satt spor etter seg utenfor Norges grenser. Det dreier seg blant annet om forfattere, skuespillere, musikere og noen som lager dataspill.

Vertskap er kulturminister Linda Hofstad Helleland og utenriksminister Børge Brende, og stedet er de staselige salene i regjeringens representasjonsbolig rett bak Slottet.

Av de 250 inviterte har godt over 200 takket ja takk til å komme på fest, selv om en del kulturarbeidere og politikere ikke likte tanken på en slik feiring. Dette mener kulturministeren er «smålig sutring».

Utveksle erfaringer

Filmskaper Margaret Olin var blant de første som ankom festen, og hun sier til NRK at hun er spent på hva kulturministeren har å by på. Selv setter hun stor pris på muligheten til å treffe andre kulturarbeidere.

Blant gjestene er også Anita Hegerland som har hatt stor suksess i Tyskland i flere tiår. Hun sier hun syns det er et fint initiativ.

Forfatter Vidar Kvalshaug, som ikke er på festen, sier til NRK at han syns festen er elitepreget. Han er kritisk til regjeringens kulturpolitikk.

«Interessen for norske og nordiske kunst- og kulturuttrykk er sterk og økende, og norske kunstnere markerer seg på stadig flere internasjonale arenaer. Denne innsatsen ønsker regjeringen å markere og synliggjøre», heter det i beskrivelsen på departementets nettsider.

Filmskaper Erik Poppe sier han setter pris på muligheten til å møte andre kutlurarbeidere og utveksle erfaringer.

– Det er hyggelig at de gjør noe så sjeldens som å løfte fram kultur i et land hvor sport og børs til vanlig står i fokus, sier Poppe.

– Stas

Musiker Rolf Løvland i Secret Garden, og designerne Arne og Carlos istemmer.

– Det er stor stas å bli inv\vitert, sier de.

Musiker og bildekunstner Magne Furuholmen, forfatter Maja Lunde og regissør Joachim Trier står på gjestelista når Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet skal feire nordmenn med utenlandssuksess. Foto: NTB Scanpix

Madcon og Mayhem

Både nyere og eldre utenlandsuksesser er invitert til representasjonsboligen i kveld. Blant gjestene er Magne Furuholmen fra Norges første virkelig internasjonale popstjerner, A-Ha, såvel som nyere eksportartikler som Madcon og EDM-produsentene i Seeb.

Andre inviterte fra musikkfeltet er Mayhem-bassist Jørn «Necrobutcher» Stubberud, Jaga Jazzist-nestor Martin Horntveth, samtidsmusiker Maja Ratkje og jazzmusiker Bugge Wesseltoft.

Trier, Rønning og Sandberg

Thelma-aktuelle Joachim Trier er ventet til festen i kveld, det samme er produsent Thomas Robsahm og manusforfatter Eskil Vogt.

Filmveteraner som Hans Petter Moland og Bent Hamer står også på gjestelista, det samme gjør radarparet Joachim Rønning og Espen Sandberg, som nylig sto bak Disney-storfilmen «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales».

Fra TV-bransjen stiller blant annet Unge lovende skaper Siri Seljeseth og regissør Per-Olav Sørensen.

Gaarder, Lunde og Loe

Jostein Gaarder, som oppnådde enorm utenlandssuksess med blant annet Sofies Verden, er blant de inviterte i kveld. Det er også Norges kanskje nyeste internasjonale litterære stjerneskudd, Maja Lunde.

Tegneserieskaper Anna Fiske står på gjestelista, det samme gjør forfattere som Per Petterson, Åsne Seierstad og Erlend Loe.

Fra Stortingets kulturkomité stiller Kårstein Eidem Løvaas og Svein Harberg fra Høyre, Anette Trettebergstuen fra Ap og Geir Jørgen Bekkevold fra KrF.