– Utidig av ministeren å lage kulturfest

Kulturminister Linda Hofstad Helleland og utenriksminister Børge Brende inviterer i kveld til mottakelse i regjeringens representasjonsbolig.

– Vi ønsker å anerkjenne og hylle våre mange fantastiske enkeltkunstnere og artister. Vi er flinke til å hylle våre idrettsutøvere, og vi ønsker å markere den samme stoltheten for våre kunstneres prestasjoner, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

På gjestelisten står alle slags kunstnere og kulturarbeidere, noen lager musikk og dataspill, andre skriver bøker, tegner bygg og lager smykker. Felles for de 250 inviterte er at de har satt spor etter seg utenfor landets grenser.

Godt over 200 har takket ja takk til å komme på fest.

– Gi kulturlivet det som trengs!

SOLE SEG I GLANSEN: Arbeiderpartiets Arild Grande mener kulturministeren soler seg i glansen fra nordmenn med suksess i utlandet. Foto: Even Langmo

Opposisjonen er ikke imponert. Det er alt for mange som verken blir sett eller hørt av kulturministeren, mens hun konsentrerer seg om å lage fest for dem som allerede har gjort suksess, sier Arbeiderpartiets Arild Grande.

– Jobben med å få fram nye talenter og nye stemmer i fremtiden er faktisk blitt vanskeligere under dagens regjering. Det er hyggelig med en fest, men jeg tror kulturlivet heller ville hatt en kulturminister med gjennomslag i regjering, og som leverer det kulturfeltet trenger, sier Arild Grande.

Linda Hofstad Helleland på sin side hevder at det ikke er noen regjering som har satset mer på talenter enn den sittende. Hun viser til etableringen av det offentlig/private selskapet Talent Norge. Her kan unge kunst- og kulturtalenter søke om støtte.

– Arbeiderpartiets kulturministre ikke har fått til noen av delene, sier Helleland.

MUSIC NORWAY: Direktør Kathrine Synnes Finnskog Foto: ILJA C. HENDEL FOTOGRAF/ / © Ilja C. Hendel

En av dem som liker kulturministerens initiativ er direktør Kathrine Synnes Finnskog i Music Norway, som står bak mye av den norske musikkeksporten.

– Bra med oppmerksomhet

– Jeg synes det er bra at musikere og andre som har gjort det godt internasjonalt får politisk oppmerksomhet. Det er heller ikke så ofte at alle disse kunstnerne får møte hverandre. At de får en tverrfaglig møteplass, synes jeg er et fint initiativ, sier hun.

LES OGSÅ: Høyre vil ha en norsk kulturkanon

Rettelse: I første versjon av denne artikkelen ble Arild Grande sitert på at regjeringen har fjernet støtten til eksport. NRK har ikke fått regjeringens kommentar på denne påstanden. Den er derfor fjernet.