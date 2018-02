Etter premieren på en filmfestival i Tokyo 1. november 1997 tok det av. Regissør James Camerons film «Titanic» slo alle publikumsrekorder og ble nominert til 14 Oscar-priser.

Men det tok hele tre og en halv måned før filmen fikk premiere i Norge.

Først fra og med 13. februar 1998 kunne nordmenn gråte seg tørre i kinosalen til tonene av Celine Dions «My heart will go on». 1,1 millioner nordmenn så filmen på kino i løpet av de første to månedene.

– Det var flere unge jenter som så den tre og fire ganger på kino. Det var og er veldig uvanlig, forteller NRKs filmguru Birger Vestmo.

Han var på Norgespremieren i 1998.

– Alle jentene på raden bak meg hylgråt da de forstod at båten kom til å synke, sier han.

Kate og Leo om «Jack» og «Rose»

Kjærlighetshistorien om «Jack» og «Rose» slutter aldri å berøre. Kate Winslet, som spilte Rose, forteller at filmen fortsatt betyr mye for henne.

IKONISK SCENE: Scenen med Kate og Leo foran på båten er et filmhistorisk øyeblikk. Foto: All right 1996-98 AccuSoft Inc.

– Når jeg tenker på den vekker det store følelser i meg. Filmen betyr fortsatt mye for mange mennesker og nå er det også helt nye generasjoner som oppdager den, sier Kate Winslet.

«Titanic» endret hele livet til Winslet og hennes skuespillervenn Leonardo DiCaprio.

– Filmen var utvilsomt et vendepunkt for meg og min karriere. Jeg er takknemlig for alt den gav meg.

DiCaprio er enig.

– Vi var to unge skuespillere med lite erfaring som ble kastet inn i den enorme produksjonen. Filmen var overbudsjettert, innspillingen var på overtid og vi hadde mange utfordringer under filmingen, sier han 20 år etter.

(fortsetter under bildet)

REGISSØREN INSTRUERER: Filmskaper James Cameron forteller hva Kate og Leo skal gjøre under innspillingen. Foto: All rights reserved 1996-98 AccuSoft Inc., All right 1996-98 AccuSoft Inc.

Regissøren gråter ikke

Regissør James Cameron, som laget og hadde ideen til filmen, forteller at han fortsatt får gode følelser av å se den. Men at han ikke blir rørt.

– Jeg er nok den eneste personen som ikke gråter av å se filmen. For jeg vet altfor godt hvordan den er laget og tanken bak scenene. Men jeg kan gråte av å tenke på den ekte «Titanic»-tragedien og alle menneskene som døde, sier han.

Filmanmelder Birger Vestmo mener Titanic var en viktig film.

– Filmen førte først og fremst til at menge mennesker fikk øynene opp «Titanic»-historien og hvilken tragedie det var. I tillegg skapte den superstjerner av Kate Winslet og Leonardo di Caprio.

Vestmo mener filmen også har hatt stor betydning rent filmhistorisk.

– Med «Titanic» var regissør James Cameron med på å utvikle det filmtekniske, spesielt når det gjaldt digitale effekter. Det var banebrytende da den kom.