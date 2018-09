En halv million nordmenn har egen hytte – langt flere har tilgang til en. «Nordmenn elsker hytta».

I TV-serien «Arkitektens hjem» har programleder Charlotte Thiis-Evensen vist oss en rekke imponerende og inspirerende hus og hjem igjennom flere sesonger.

I den nye sesongen besøker vi arkitektenes hytter.

Her ser vi nærmere på noen av de råeste:

1. Hytte på Lyngholmen

BLI MED INN: All vegetasjonen er tatt vare på her på denne tomta. Du trenger javascript for å se video. BLI MED INN: All vegetasjonen er tatt vare på her på denne tomta.

Arkitekt: Einar Hagem

Einar Hagem Natur: Svaberg

Svaberg Hytta skulle være: Et sted å være for hele familien.

Einar Hagems nyskapende skjærgårdshytter gjemmer seg mellom svaberg og kratt. Det er hans signatur at byggene skal være «i god dialog med landskapet».

Taket er laget som en bro mellom steinene. De som er inni hytta har utsikt over stedet i alle retninger, men bygningen kan knapt ses for dem som ferdes rundt den.

2. «Nipe-hytta» i Risør

BLI MED INN: Noen av trærne går faktisk gjennom hytta, så her er naturen veldig nær. Du trenger javascript for å se video. BLI MED INN: Noen av trærne går faktisk gjennom hytta, så her er naturen veldig nær.

Arkitekt: Carl-Viggo Hølmebakk

Carl-Viggo Hølmebakk Natur: Furuskog

Furuskog Viktig for eier: At furuene på tomta skulle få leve.

Arkitekten skulle tegne en liten familiehytte mellom sju furutrær.

Skogen går nærmest i ett med bygget. Inne er det mange små rom, de åpner seg nærmest tre for tre.

Denne hytta fikk prisen «Norges viktigste moderne hytte» fordi arkitektur og konstruksjon i så godt samspill.

Arkitektstudenter valfarter til Risør for å studere hytta – som om den er et kunstverk.

3. Hytte i Femunden

BLI MED INN: Eldgamle lafteteknikker møter ofte moderne arkitektur i prosjektene til Røros-arkitekten. Du trenger javascript for å se video. BLI MED INN: Eldgamle lafteteknikker møter ofte moderne arkitektur i prosjektene til Røros-arkitekten.

Arkitekt: Aslak Haanshuus

Aslak Haanshuus Natur: Skog

Skog Viktig for eier: Innfelle to gamle koier i ny hytte.

Mye av byggematerialet her er gjenbruk. To små koier, den ene over 100 år gammel, er bygget inn i nye hytta. Taket er av vanlig bølgeblikk, med gjennomsiktig variant innimellom for å slippe inn lys (du ser det på bildet).

Arkitekten har tegnet flere slike hytter inspirert av enkelheten og det rå uttrykket fra tømmerkoier i Femundsmarka.

4. «Knudtzon-hytta» på Kvitfjell

BLI MED INN: Eierne forteller at de får følelsen av å ha en hytte i tretoppene. Du trenger javascript for å se video. BLI MED INN: Eierne forteller at de får følelsen av å ha en hytte i tretoppene.

Arkitekt: Einar Hagem

Einar Hagem Natur: Fjellside

Fjellside Ønske fra eier: Sommerlig vinterhytte.

Hytteeierne hadde funnet drømmetomten sin på fjellet, og de ønsket seg noe helt annet enn en mørk vinterhytte. Hytta står på påler, løftet fra terrenget. Store vindusflater slipper solen inn.

Y-formen gjør at det er utsikt i flere retninger.

En spilevegg lager en naturlig lysdemper når det trengs og om vinteren fester snøen seg til spilene og danner en hvit, isolerende yttervegg. Det kan gi følelsen av å være inne i en iglo.

5. «Sollia-hytta» i Rondane

BLI MED INN: De som går inn her får en unik utsikt mot Rondane Nasjonalpark. Du trenger javascript for å se video. BLI MED INN: De som går inn her får en unik utsikt mot Rondane Nasjonalpark.

Arkitekt: Carl-Viggo Hølmebakk

Carl-Viggo Hølmebakk Tomt: Kolle, 900 meter over havet

Kolle, 900 meter over havet Eiers ønske: Mest mulig glede av utsikten.

Svære fjell er synlig fra alle kanter av hytta. Fra flere av vinduene kan man se rett på det berømte fjellmotivet til Harald Sohlberg. «Vinternatt i Rondane» ble malt her, nå henger det på Nasjonalmuseet.

Arkitekten er opptatt av konstruksjoner; at husene blir ordentlig bygget. I denne hytta er stolper og dragere godt synlige.

Vegetasjonen helt inntil bygget er bevart med mose rett utenfor stuevinduet.

Utsikten slik den ble malt av Harald Sohlberg mellom 1915 og 1917. Foto: Børre Høstland / Nasjonalmuseet

6. «Woody 15» i skogkanten

BLI MED INN: En prototyp sto i marka i noen dager under en utstilling, raskt satt sammen og raskt demontert. Du trenger javascript for å se video. BLI MED INN: En prototyp sto i marka i noen dager under en utstilling, raskt satt sammen og raskt demontert.

Arkitekt: Marianne Borge

Marianne Borge Tomt: Skog

Skog Bestillinga: Smått og stilrent.

Det ikke er størrelsen som definerer hytta, men organisering av plassen, mener arkitekten.

Denne lille hytta (15 m²) er uten kjøkken, bad eller elektrisitet. Den har en liten vedovn som varmekilde. Idéen er at minihuset kan stå som et anneks til en annen bygning – eller alene med utekjøkken og utedo.

Rommet er enkelt og lyst, og takhøyden gir maksimal arealutnyttelse.

Hyttene (denne er serieprodusert) er laget av moduler av massivtre, som er ment å kunne fraktes og monteres enkelt og greit.

7. Hytte i Lyngsalpene

BLI MED INN: Her kan mange være på hytta uten at det blir trangt. Du trenger javascript for å se video. BLI MED INN: Her kan mange være på hytta uten at det blir trangt.

Arkitekt: Snorre Stinessen

Snorre Stinessen Natur: Tomt nær sjøen, på et platå

Tomt nær sjøen, på et platå Eiers ønske: Masse glass, mye utsikt.

Det som er typisk for hyttene til Snorre Stinessen er at de er som skjell: De har en lukket side, og en som åpner seg mot landskapet.

Her er det store glassfasader og skrånende vegger med gulv som henger og som skal gi følelsen av å sveve over havflaten.

8. «Cabin Helgeroa» på lille Arøya

BLI MED INN: Her er det nøye planlagt hvordan folk kan bruke hytta sammen med uteområdene. Du trenger javascript for å se video. BLI MED INN: Her er det nøye planlagt hvordan folk kan bruke hytta sammen med uteområdene.

Arkitekt: Svein Lund

Svein Lund Tomt: Svaberg, flere små øyer

Svaberg, flere små øyer Eiers ønske: At ungene skal bli fjellgeiter her.

Hytta som står på stylter og klorer seg fast i et steinete kystterreng. Takhøyden og etasjene varierer i hytta fordi den er tilpasset det kuperte underlaget.

Utfordringen med underlaget har blitt hyttas særpreg. «Cabin Helgeroa» fikk årets byggeskikkpris i 2015, blant annet fordi landskapet er trukket inn i bygget.

9. Hytte i Portør

BLI MED INN: Dette er hytta til kunstneren Liv Heier. Den er veldig røff. Du trenger javascript for å se video. BLI MED INN: Dette er hytta til kunstneren Liv Heier. Den er veldig røff.

Arkitekt: Einar Hagem

Einar Hagem Natur: Svaberg, en meter over havet.

Svaberg, en meter over havet. Premiss fra eier: Kombinasjon hytte og arbeidssted.

Den gamle familiehytta ble større og mer praktisk. Eieren ville gjerne at den skulle se ut som om den var laget av drivved fra fjorden.

Den nye hytta skulle være rimelig, bygges med enkle materialer, men ha en fin form.

Arkitekten brukte gjennomsiktige bølgeblikkplater på noen av veggene, for å slippe inn lys. Nå lyser det også ut, når mørket siger på ligger hytta og ulmer på svaberget.

10. «Oldani-hytta» i Portør

BLI MED INN: Gjennomluftingen er der for å ikke stoppe naturen flow, forteller arkitekten. Du trenger javascript for å se video. BLI MED INN: Gjennomluftingen er der for å ikke stoppe naturen flow, forteller arkitekten.

Arkitekt: Marianne Borge, i samarbeid med Kjetil Sæterdal.

Marianne Borge, i samarbeid med Kjetil Sæterdal. Tomt: På toppen av et berg med 360 grader utsikt.

På toppen av et berg med 360 grader utsikt. Ønske fra eier: Store vinduer og kule detaljer.

Arkitektene ville være skånsomme mot naturen. Derfor ble bygningen plassert på tvers av naturlige linjer i landskapet – med gjennomsyn – slik at naturen visuelt fortsetter tvers gjennom hytta.

Formen på bygget er enkel og i kontrast til de vind-dreide furuene. Fasaden er kledd med beiset furu.

11. Hytte i Malangen

BLI MED INN: Her kan mange være på hytta uten at det blir trangt. Du trenger javascript for å se video. BLI MED INN: Her kan mange være på hytta uten at det blir trangt.

Arkitekt: Snorre Stinessen

Snorre Stinessen Natur: Fjellhylle ytterst i et hyttefelt.

Fjellhylle ytterst i et hyttefelt. Eiers krav: Vi vil ikke bo oppå hverandre.

Eierne ville ha en hytte med tydelige soner hvor barna kan trives like godt på hytta når de er 15. Hvor venner og familie kan samles uten at det blir trangt.

Hytta ligger på en lysning i skogen. Stua er vendt mot fjorden.

De store glassflatene trekker naturen inn – og de som er i hytta ut.

Anbefalt videre lesing: