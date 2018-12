Julekonserter har i mange år vært en viktig del av NRKs TV-jul. Her kan du se tre flunkende nye konserter, og et utvalg godbiter.

1. Nesten jul! Julekonsert med KORK

Sangeren med den gyldne røsten, Kim Rysstad og hele landets orkester, KORK, har i år med seg et stjernelag av gode solister og venner til årets julekonsert i Jakob kirke i Oslo. Ella Marie Hætta Isaksen, Marthe Wang, Annbjørg Lien og Trygve Skaug. Sammen lar de oss oppleve noe av det vakreste vi har av julemusikk.

Årets julekonsert med hele Norges orkester: Kim Rysstad med venner.

Med sin varme stemme og sine vakre salmetolkninger innbyr Sondre Bratland til høytid og julestemning. Konserten markerer 25-årsjubileum for originalinnspillingen i Fødselskirken i Betlehem. Og som den gang har Bratland med seg Knut Reiersrud på gitar, Iver Kleive, orgel og Paolo Vinaccia, perkusjon.

Sondre Bratland gjentar suksessen, 25 år etter originalinnspillingen av Rosa frå Betlehem.

Highsakite, Astrid S, Aurora, og Lemaitre er blant artistene du får oppleve når NRK P3s Christine Dancke inviterer til årets julekonsert på Sentrum Scene. Mellom aktene blir vi også litt ekstra kjent med artistene på scenen.

NRK P3s Christine Dancke inviterer til julekonsert på Sentrum Scene.

4. En amerikansk jul med Adam Douglas

Fjorårets stjernekamp-vinner tar oss med hjem til Oklahoma i en konsert fylt med amerikanske klassikere. For de som er vokst opp med filmer som Hjemme Alene, byr denne konserten på nostalgi og drømmer om pepperkaker, eggnog og julestrømper.

Stjernekamp-vinner Adam Douglas inviterer til konsert fra Nordstrand kirke første juledag.

5. Jul med Kurt og KORK

Den tidligere Idol-vinneren har nå blitt et fast innslag i julelista til de fleste nordmenn etter at han ga ut albumet «Have Yourself A Merry Little Christmas» i 2010, som ble en av tidenes mest solgte juleplater. Denne konserten fra samme år er perfekt som bakgrunnsmusikk til juleverkstedet.

Julekonsert med Kurt Nilsen og Kringkastingsorkestret. Gjesteartistene Christel Alsos, Helene Bøksle og Den Norske Operas barnekor bidrar også til å sette oss i julestemning.

6. Jul med Bugge og venner

Bugge Wesseltoft byr på en veldig alternativ julekonsert med besøk av venner og kjente.

Denne konserten er rolig og stemningsfull og fungerer godt som et avbrekk i en ellers hektisk førjulstid.

Bugge Wesseltoft har invitert venner til julekonsert. Sidiki Camara, Ellen Andrea Wang, Sol Heilo, Skranglebein, Ibou Cissokho, Anne Hytta og Øyonn Groven Myhren bidrar med kjente julesanger og tradisjonsmusikk.

7. Julekonsert med Odd Nordstoga

For dem som elsker god gammeldags norsk julekveld, satte Odd Nordstoga i 2016 sammen en konsert som passer for store og små. Han byr på en blanding av egne og tradisjonelle låter hvor et høydepunkt er kjenningsmelodien til «Jul i Svingen».

Odd Nordstoga inviterer til en intim og vakker julekonsert på denne kvelden før selveste julekvelden. Med seg har han Det norske kammerorkester - og som gjester kommer ingen ringere enn både Frida Ånnevik og Mathias Eick.

8. Musikalsk julehelsing frå Sogn

I 2014 samlet sogningene Tone Damli og Eva Weel Skram noen av hjembygdens flinkeste artister i Sogndal Kulturhus for å holde julekonsert.

Tone Damli og Eva Weel Skram gav tidlegare i desember ein stemningsfull julekonsert i heimbygda. Du får mellom anna oppleve artistar som Odd-Erik Lothe og Knut Skram.

9. Konsert med Aurora fra Nidarosdomen

Aurora trenger ingen introduksjon og i fjor var hun så heldig å få holde konsert i selveste Nidarosdomen. Auroras vakre stemme skaper en helt spesiell og stemningsfull konsert som passer til lune kvelder foran peisen, gjerne mens vinden uler utenfor vinduet.

Den unge norske elektronikaartisten Aurora har hatt stor suksess både her hjemme og internasjonalt de siste par årene. Sammen med sitt eget band, TrondheimSolistene, Oslo Fagottkor, organist Petra Bjørkhaug og harpist Ruth Potter, byr Aurora på en konsertopplevelse man ikke kan gå glipp av.

10. Sølvguttene synger julen inn

Det blir ikke ordentlig jul uten Sølvguttene og for de av oss som ikke klarer å vente til julaften, finnes heldigvis denne nydelige konserten fra Jar kirke i fjor. Blant høydepunktene er «O Helga Natt», «Glade Jul» og selvfølgelig «Deilig er Jorden».

I god tradisjon synger Sølvguttene julen inn også i år. Vi skal være med koret i fullsatt kirke på Jar, hvor de framfører kjente og kjære julesanger. Blant annet har de med seg sopranen Katharina Frogner Kockum.

