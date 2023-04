Det var ikke til å unngå at tegneserie­skaper John S. Jamtlis serie om norsk motstands­bevegelse ville komme til dette kapitlet i krigs­historien før eller siden.

Dramatikken i Rjukan er tidligere filmatisert to ganger (1948 og 1965), det finnes en TV-serie (2015), og det er skrevet bøker.

Først nå, altså, en tegne­serie.

Tungtvannsaksjonene på Rjukan Foto: Ukjent fotograf / Norsk Hydros fotosamling Ekspandér faktaboks Aksjonene mot Norsk Hydros anlegg ved Rjukan under andre verdenskrig var militære tiltak utført av Kompani Linge.

Produksjonen av tungtvann var av stor betydning for tysk atomforskning.

De første fallskjermsoldatene landet i området natten mellom 18. og 19. oktober 1942.

Vemork-stasjonen ble ødelagt 27. februar 1943.

D/F «Hydro», som skipet ut tungtvannholdig lut etter at fabrikken var gjenoppbygget, ble senket 20. februar 1944. Dette var den siste av tungtvannsaksjonene.

Tungtvannsaksjonene er blant de mest berømte sabotasjeaksjonene fra andre verdenskrig.

Blant deltagerne var Jens Anton Poulsson, Knut Magne Haugland, Claus Helberg, Arne Kjelstrup, Joachim Rønneberg, Knut Haukelid, Kasper Idland, Fredrik Kayser, Hans Storhaug og Birger Strømsheim. Kilde: Store norske leksikon

For den som kjenner de tidligere «Sabotør»-utgavene, er det ingen over­raskelse at den er god.

Det gjelder så vel form som innhold, forteller­driv og veksling mellom action, humor, og dunkelt alvor.

Illustrasjon: John S. Jamtli

Unge lesere

«Tungtvannsaksjonen» forteller historien fra sabotøren Einar Skinnarlands perspektiv, fra den første aksjonen mot anlegget på Vemork til senkingen av D/F «Hydro» i 1944.

Jamtlis serie har unge mennesker som mål­gruppe, fra tolv år og oppover. Bare det er et pris­verdig prosjekt i en tid som ikke alltid har tid og oppmerksomhet nok til viktig historie­fortelling.

Når det er sagt, det finnes ikke en eneste grunn til at voksne tegne­serie- og historie­interesserte bør stå over denne utgivelsen.

John S. Jamtli har en personlig omgangs­tone med strek og farger som byr på helt egne gleder.

Sjanger og effekt

Karakterenes mimikk er i og for seg tradisjonell i en drama- og spennings­tradisjon som Jamtli legger seg opp til.

Ansikter og bevegelser blir likevel aldri flate og forutsigelige.

Selv om svette­dråper også her spruter og øye­eplene buler ut av hodet på personer under stress.

Det må liksom til, og fungerer når det gjøres godt.

Detaljer i høysetet

Det hører også sjangeren til, men Jamtli er nesten pirkete i arbeidet med detaljer – til glede for oss som liker sånt: oversikts­bilder, kjøretøy, fly og utstyr, bygninger.

En bekjent, oppvokst på Rjukan, kunne noe overraskende påpeke at det strengt tatt mangler et par mindre i nedre høyre hjørne av en oversikts­tegning.

Det sier litt om ambisjons­nivået.

Jamtli er sin egen herre. Samtidig synes jeg noen ganger, også det litt overraskende, å se nikk i retning Kjell Aukrust.

Se bare ski­løperen på omslaget, der han svever i lufta over Vemork.

Eller bildet av en rygg­sekk med spreng­stoff, en termos og et par selbu­votter.

De mange fram­stillingene av vinterlig telemarks­terreng og natur er kanskje de elementene jeg oftest blir sittende og studere og beundre.

Jeg har nevnt John S. Jamtlis omgang med farger allerede. Når jeg tar med lyset eller fravær av det, oppstår noen riktig fine tegninger.

Krig og helte­dyrking

Bøker som denne, spennende krigs­hendelser fortalt som tegneserie­roman for en yngre mål­gruppe, kan fort bli heroiserende på en måte der smerte, lidelse og alvor blekner til fordel for action og humor.

Dilemmaet er reelt, og kanskje bryr vi oss mindre om dette nå, slik situasjonen i Europa er.

Jeg synes samtidig John S. Jamtli kommer godt fra også denne problematikken. At boka legger vekt på korrekt informasjon, fortalt gjennom henvisning korte historiske tekster, nærmest som noter bakerst, bidrar til dette.



Det er helt sikkert rom for et femte bind i John S. Jamtlis utmerkede serie «Sabotør».

NRK anmelder Foto: Strand Forlag Ekspandér faktaboks Tittel : «Sabotør - Tungtvannsaksjonen»

: «Sabotør - Tungtvannsaksjonen» Forfatter/illustratør : John S. Jamtli

: John S. Jamtli Sjanger : Historisk tegneseriebok

: Historisk tegneseriebok Forlag : Strand

: Strand Antall sider : 127

: 127 Dato: 28. februar