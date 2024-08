Høstens heteste spill

Det har vært et flott spill­år så langt, med spill som «Elden Ring: Shadow of the Erdtree», «Animal Well», «Balatro», «Final Fantasy VII: Rebirth», «Helldivers 2», «Dragon's Dogma 2» og «Tekken 8» på manges topplister.

Men året er på ingen måte over. Her er topp ti spill jeg ser fram til i høst:

«Baby Steps»

Utvikler: Bennett Foddy, Maxi Boch og Gabe Cuzzillo

Utgiver: Devolver Digital

Plattform: PC og PS5

Lansering: Høsten 2024

Utviklerne av «Getting Over It» og «Ape Out» har slått seg sammen for å lage høstens rareste og potensielt morsomste spill.

Her skal du ta kontroll over lemmene til spillets hovedperson og navigere den full­voksne og mildt sagt ustødige kroppen gjennom diverse utfordringer.

«S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl»

Utvikler: GSC Game World

Utgiver: GSC Game World

Plattform: PC og Xbox Series X/S

Dato: 20. november

Denne dystre og horror­dryppende utgivelsen har hatt en mildt sagt trang fødsel. De ukrainske utviklerne var på oppløpet i produksjonen da Russland invaderte hjemlandet deres.

En relokasjon til Praha og nesten to år med innbitt finpuss senere er det endelig klart for lansering.

«Indiana Jones and the Great Circle»

Utvikler: Machine Games

Utgiver: Bethesda Softworks

Plattform: PC og Xbox Series X/S

Lansering: Høsten 2024

Et spill basert på en kjent film­lisens er ikke alltid noe å hoppe i taket over. Men når lisensen er Indiana Jones og utviklerne er Machine Games, som står bak de fantastiske «Wolfenstein: The New Order» og «Wolfenstein: The New Colossus», stiger forventningene betydelig.

«The Alters»

Utvikler: 11 Bit Studios

Utgiver: 11 Bit Studios

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

Lansering: Høsten 2024

I «The Alters» er du strandet på en fremmed planet, og du har bare noen få dager på deg til å komme deg vekk før denne planeten blir ødelagt. Men du er helt alene, og forberedelsene som må til, er overveldende. Løsningen blir å klone deg selv. Vi snakker om en utrolig tiltalende kombinasjon av «survival crafting» og saftig sci-fi.

«Astro Bot»

Utvikler: Team Asobi

Utgiver: Sony Interactive Entertainment

Plattform: PS5

Lansering: 6. september

Du har kanskje testet det fantastiske «Astro's Playroom», som kommer gratis installert på PS5-konsoller? Her overføres den lekne kreativiteten til et helt spill, og resultatet ser ekstremt lovende ut.

Klare nikk til klassiske actioneventyr-opplevelser som «Ratchet & Clank», og det er ikke akkurat noe negativt!

«Warhammer 40.000: Space Marine 2»

Utvikler: Saber Interactive

Utgiver: Focus Entertainment

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

Dato: 9. september

Her sendes de tøffeste marine­soldatene i Warhammer-universet ut for å slakte fiender og monstre. Muskler, eksplosjoner, deng og gørr i skjønn forening, med ekstra stor gøy-faktor hvis du har to venner du kan dele opplevelsen med.

«Wanderstop»

Utvikler: Ivy Road

Utgiver: Annapurna Interactive

Plattform: PC og PS5

Dato: Høsten 2024

På overflaten er dette et koselig spill som handler om å lage og selge te. Men du styrer Alta, som er en tidligere kriger med PTSD-symptomer. Og det er noe her som ikke helt går opp.

Dette spillet er laget av det som kan kalles en super­gruppe av utviklere: Davey Wreden («The Stanley Parable») står for manus og regi, Karla Zimonja («Gone Home») er sentral på teamet, og musikk og lydbildet håndteres av C418 («Minecraft»).

«Neva»

Utvikler: Nomada Studio

Utgiver: Devolver Digital

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S og Switch

Dato: Høsten 2024

Det ferske, spanske studioet Nomada vant mange spill­hjerter med sitt blendende vakre «Gris» (som betyr «grå» på spansk). Nå er de klare med det noe mer action­fylte, men fremdeles ulidelig vakre «Neva» (det spanske ordet for «snø»). Jeg forventer både snørr og tårer.

« The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom »

Utvikler: Nintendo

Utgiver: Nintendo

Plattform: Switch

Dato: 26. september

Etter nesten 40 år med «The Legend of Zelda» kommer endelig et spill der prinsesse Zelda faktisk har hoved­rollen. Denne gangen er det hun som skal redde Link (og resten av Hyrule), og rolle­skiftet betyr helt nye måter å spille på.

Zelda bruker nemlig magi istedenfor sverd og sånt, og kan manipulere gjenstander, dyr og mye annet for å løse oppgaver. Dette kan bli fantastisk bra!

«No Rest for the Wicked»

Utvikler: Moon Studios

Utgiver: Private Division

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

Dato: Ikke bestemt

Det er kanskje litt i overkant optimistisk (men innenfor det mulige) å håpe på en full lansering av dette spillet før nyttår. Men etter over 30 fantastiske timer med early access-versjonen av «No Rest for the Wicked» tidligere i år, er jeg sikker på at vi går mot en helt spesiell opplevelse.

Her har utviklerne av de briljante «Ori»-spillene kastet seg over actionrollespill-sjangeren. Verden­bygging og slåssing er en utrolig spennende blanding av «Diablo» og «Dark Souls», utforskingen gir assosiasjoner til spill som «Jak and Daxter» og «Ratchet & Clank», historien oser av «Game of Thrones»-aktig drama, og den blendende vakre og særegne visuelle stilen er overført fra de to «Ori»-spillene.

Jeg klarer knapt å vente!

Mye bra fra hjemlandet

Som om ikke dette er nok, er det også en særdeles lovende høst for norske spill.

«Thalassa: Edge of the Abyss» , og det er like før Ragnar Tørnquist og hans Red Thread Games slipper «Dustborn» . Vi har allerede fått, og det er like før Ragnar Tørnquist og hans Red Thread Games slipper

Senere i høst får vi «The Holy Gosh Darn» («Den Hellige Fy Flate» på norsk) fra utviklerne av det glimrende «Helheim Hassle», Rock Pocket Games planlegger lansering av sitt «Somber Echoes» , og Krillbite lanserer «Fruitbus» .

«Dune Awakening», og jeg har satt et par streker under de lovende «Sacre Bleu». Funcom nærmer seg lansering av, og jeg har satt et par streker under de lovende «Sea Blip» og

«Thalassa: Edge of the Abyss»: «Kan ha en ekte terapeutisk effekt på mange»

Potensielt fantastisk

Det kommer også noen potensielle blockbuster-kanoner som ikke har fått plass på min liste, inkludert «Assassin's Creed Shadows», «Star Wars Outlaws», «Call of Duty: Black Ops 6» og «Dragon Age: The Veilguard».

Gamle favoritter dukker dessuten opp i helt ny drakt, med nye versjoner av både «Silent Hill 2», «Metal Gear Solid 3» (som har fått tittelen «Metal Gear Solid Delta») og de tre første «Dragon Quest»-spillene.

Og så er jeg såpass usikker på lanseringsdato for de kriminelt lovende spillende «Hollow Knight Silksong», «Little Devil Inside» og «Light No Fire» at jeg ikke tør å inkludere dem på min egen toppliste.

Vi står med andre ord foran en potensielt fantastisk spillhøst.