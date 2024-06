Ingen over, ingen ved siden

Med «Elden Ring» tok det japanske spill­studioet FromSoftware et solid skritt ut av sin egenskapte nisje.

La oss kalle nisjen «nådeløst vanskelige spill».

25 millioner solgte eksemplarer er fasit per juni 2024. «Elden Ring» har blitt et ekte fenomen.



Selve varemerket til FromSoftware, det å tilby ekstreme utfordringer for spillerne og la dem finne ut av ting på egen hånd, er i aller høyeste grad fortsatt en del av «Elden Ring»-opplevelsen.

Men samtidig er det en fullstendig åpen verden, med mange veier til Rom.

Friheten til å finne på noe annet når man står fast, fungerer som en varm, inkluderende klem i ellers vonde omgivelser.

GROTESK: Det er ikke grenser for hvor groteske bossene er i spillene til FromSoftware. «Shadow of the Erdtree» er absolutt ikke noe unntak. FINN DEM: Denne krabaten er en av de tidlige boss-utfordringene. Du kan finne og bruke Scadutree Fragments over alt, som gjør at du tåler mer skade og gjør mer skade. Du kan også finne Revered Spirit Ashes, som gjør medhjelperen din sterkere. Foto: Bandai Namco Entertainment MAGISK: Spillet er krydret med små og store skapninger som gir et magisk, vakkert preg. Her er det nesten Studio Ghibli-aktig! Foto: Bandai Namco Entertainment I SENTRUM: Messmer og slangene hans er i sentrum av «Shadow of the Erdtree»-opplevelsen. Foto: Bandai Namco Entertainment

Som bestilt

Nå åpnes en helt ny «Elden Ring»-verden i utvidelsespakken «Shadow of the Erdtree».

Vi skal til The Land of Shadow, hvor et kobbel av nye bosser, fiender, områder, våpen og egenskaper gjør seg innbydende for forventnings­fulle spillere.

Det er mer «Elden Ring», rett og slett. Mye mer «Elden Ring».

Og det er nøyaktig det jeg ville ha.

Som i hovedspillet blir du ikke håndmatet med informasjon om hvorfor du er i The Land of Shadow, hvor du skal gå eller hvem de du møter på veien egentlig er.

Du blir plassert i denne verdenen med noen vage antydninger om at det har noe å gjøre med de viktigste gudeskapningene i «Elden Ring»-historien, Miquella og Marika.

Og så må du drepe en fæl fyr som heter Messmer.

Lykke til med det, for å si det sånn – bare det å finne ham er en betydelig utfordring.

Dermed er eventyret i gang.

HØYDEPUNKT: Disse fiendene er noen av de kuleste i spillet – de må nemlig unngås for enhver pris. Foto: Bandai Namco Entertainment

Utforsking av huler, borger, slott og storslagne områder leverer en jevn strøm av kule bosskamper, nytt utstyr og nye opplevelser.

Jeg setter også pris på alle forbindelsene til rollefigurer, steder og hendelser vi kjenner til fra før.

Forbindelsene er vage og ikke alltid så lette å få med seg, men det gir hele verdenen mer tekstur og dybde.

Mer kompakt

Følelsen av å aldri helt vite hva som venter, fyller meg med den samme intense gleden og sitrende spenningen som alltid var med meg i originalspillet.

Jeg er på oppdagelsesferd i en fantastisk verden hvor alt prøver å drepe meg. Konstant.

Skorpion­edderkopper på størrelse med varebiler, drager, kjemper, mer menneske­lignende elite­krigere og ekstreme bosser.

For å nevne noe.

The Land of Shadows er mindre og mer kompakt enn The Lands Between, noe som gjør at høyde­punktene kommer deilig tett.

Mange av områdene du skal til er ikke åpenbart tilgjengelige, og mye av gleden ligger i å finne ut hvordan man kommer seg dit.

MAJESTETISK: Det er mange slående landskap som bretter seg ut. Hvordan i all verden kommer man seg dit? Foto: Bandai Namco Entertainment

FromSoftware er mestere i å bygge ufattelig stilige omgivelser, fylle disse omgivelsene med ekstremt kule bosser og fiender, og så levere ut en jevn strøm av tilfredsstillende belønninger til spillerne.

Dette er mestringsfølelse på boks.

Følelsen av at joda, jeg får til dette her også, selv om det virker uoverkommelig vanskelig.

Altoppslukende er bare forbokstaven.

Ikke minst er toppene i opplevelsen absurd høye. Flere av områdene du utforsker er blant de beste, vakreste, tøffeste og mest veldesignede FromSoftware har laget til nå.

Slutten er også noe av det heftigste jeg har sett i spill. Punktum.

For spesielt interesserte

Men det er ikke bare bare å få innpass her.

For å få tilgang til «Shadow of the Erdtree» må du først ha «Elden Ring» installert.

Så må du finne og drepe både Radahn og den godt skjulte superbossen Mohg, Lord of Blood.

Begge disse bossene er valgfrie i hoved­spillet, du kan komme til rulletekst uten å møte dem. Men de er viktige for den overbyggende historien, og regnes som noen av de tøffeste og mest spektakulære utfordringene «Elden Ring» har å by på.

Du bør også helst være rundt level 150 – det er nivået de du skal slåss mot ligger på.

Dette er med andre ord en utvidelse for de godt forberedte og spesielt interesserte.

«Elden Ring» er kjent for å være notorisk vanskelig. Den nye «Shadow of the Erdtree»-fienden Furnace Golem, som du finner flere steder, passer beskrivelsen godt. Dette er nok ikke den beste måten å angripe den på, men belønningen for å ta disse fiendene er stor. Du trenger javascript for å se video. «Elden Ring» er kjent for å være notorisk vanskelig. Den nye «Shadow of the Erdtree»-fienden Furnace Golem, som du finner flere steder, passer beskrivelsen godt. Dette er nok ikke den beste måten å angripe den på, men belønningen for å ta disse fiendene er stor. Video: Rune Fjeld Olsen

Men i motsetning til tidligere FromSoftware-spill, er det mange millioner som er det.

I «Bloodborne», for eksempel, har under halvparten av spillerne klart å drepe spillets aller første boss (!).

I «Elden Ring» har rundt 35 prosent av spillerne drept Mohg.

Med tanke på hvor vanskelig og bortgjemt denne bosskampen er, er det et nesten absurd høyt tall.

Belønningen for å komme seg dit, og så kaste seg ut i «Shadow of the Erdtree» er uansett at man blir matet med en spillopplevelse som kun matches av den du får i «Elden Ring».

Og når «Elden Ring» er et av tidenes beste spill, er det egentlig alt du trenger å vite.

PS: Spillet lanseres fredag 21. juni. Spillet er testet på PS5. Og for ordens skyld, siden mange allerede har spurt meg – prisen på 400 kroner rettferdiggjøres definitivt av innholdet.

Om spillet: Foto: Bandai Namco Entertainment Ekspander/minimer faktaboks Tittel: «Elden Ring: Shadow of the Erdtree» Utvikler: FromSoftware Utgiver: Bandai Namco Entertainment Plattform: PlayStation 4 og 5, PC (Windows), Xbox One og Series X/S Utgivelsesdato: 21. juni 2024 Aldersanbefaling: PEGI 16+