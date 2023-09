Anmeldelsen oppdateres fortløpende under sending...

Ny lørdag, ny Stjernekamp-fest!

Forrige uke måtte min kjære favoritt Mia Gundersen forlate konkurransen etter å ha tatt altfor lett på operaoppgaven – hun valgte å tolke sjangeren med typiske musikalgrep, attpåtil på engelsk. Synd, for Mia kunne nok gått veldig langt om hun hadde behandlet opera med den respekten det fortjener.

Uansett! Mia eller ei, the show must go on. I kveld skal vi kle på oss buffalosko og No Fear-sixpence, vi skal bleike tuppene og vi skal sitte feil vei på stolen og stirre inderlig inn i kamera og gi tenåringer over det ganske land hjertebank.

Det er nemlig klart for 90-tallsfest i Stjernekamp!

I kveld klarer jeg ikke se så mange modige låtvalg. Deltakerne har stort sett valgt klokt og trygt, noe som kan gi både fordeler og ulemper. Om man ikke leverer 100 % på egen sjanger er det fort gjort å ryke ut, mens om man får ståkarakter er det kanskje mindre imponerende enn om man har valgt låt litt vågalt. For eksempel syns jeg det er snodig at Mari Bella med sin meget sterke vokalteknikk ikke har valgt en Whitney Houston/Mariah Carey/Celine Dion-variant, men heller Britney Spears’ «Crazy». Her var det muligheter til å bergta dommerpanelet!

Ellers har storfavoritt Odd René Andersen valgt noe som ligger nært eget bryst: Aerosmith skal vel være plankekjøring for rockevokalisten.

I kveld tror jeg også det omsider blir kroken på døra for Adrian Sellevoll, dessverre. «Jump Around» av House of Pain er ikke gutsy nok fra en artist som fra før ligger og balanserer på knivseggen.

Men! 90-tallsfest i Stjernekamp byr alltid på fantastiske kostymer, intens energi og deilig nostalgi. Det er altså bare å glede seg – vi trilles snart!

Kveldens fremføringer i rekkefølge:

Damien: «Let Me Entertain You»

Av Robbie Williams, 1998

Skulle tro Beat for Beat var slutt, si! Denne låta er vel den aller første som dukker opp når det skal sparkes i gang et bredt kulturarrangement! Alle bedrifters offisielle kickofflåt er kanskje det aller minst spennende valget i dag. Damien skal likevel ha for selvtilliten som skal til for å ta på seg åpne ballet-oppgaven.

Han har fått på seg Robbie-sminken, paljetter, glitter og glam - så oppgaven er i alle fall tatt på alvor. Det blir likevel kjapt tydelig at det er veldig vanskelig å virkelig ta pusten fra noen med en så ihjelspilt låt. Det blir liksom bare åpningsnummer i OL uansett hva man gjør. Det er ingen feilgrep her, men heller ikke noe krydder som løfter låta til noe annet. Denne må man nok gjøre til sin egen for å få noe særlig gevinst ut av, altså.

Helt på det jevne, rett og slett. Som rømmegrøt, kanskje?

Elle Maija Klefstad Bær: «I Want it That Way»

Av Backstreet Boys, 1992

Elle Maija skal tolke en av 90-tallets aller største og mest uforglemmelige hits, og det er nok ikke det dummeste du kan gjøre dersom du skal treffe millennial-hjertene der ute hos publikum.

Elle Maija har nok en gang dratt på litt med køddinga, og har virkelig fått kledd på seg boybandkostymet. Men vokalen her er ganske krise, altså. Dette er såpass svakt at det bør spøke for videre deltagelse. Elle Maija har utstrålingen og evnene til en som drar siste låta på vorset før det bærer ut på byen. Hun har massevis av sjarm og karisma, men dette er jo tross alt en sangkonkurranse, og her synger Elle Maija som en amatør fra ende til annen. Dessverre!

Adrian Sellevoll:« Jump Around»

Av House of Pain, 1992

Adrian har ett av de minst spennende låtvalgene i dag. Jeg skjønner at han vil vise fram sjangeren sin, men det finnes ganske mye fet og laidback westcoast-rap fra 90-tallet som kunne vist fram egenarten til Adrian litt mer.

«Jump Around» er, som «Let Me Entertain You», en ganske ihjelspilt låt som ofte forbindes med feståpning. Men! Adrian har jo fått til noe ganske fett på scenen her i alle fall! Går all in i rollen som gammal luring, og klarer både vers og refreng med brask og bram. Ihjelspilt eller ikke, dette er en krevende låt å komme seg gjennom, og Adrian har full kontroll på dette. Ispedd litt fullstendig idioti rundt ham på scenen er dette intet mindre enn dritgøy. En stor takk bør rettes til ensemblet der oppe, men Adrian er hovedpersonen med sin treffsikre tunge og solide flow.

Sterkt jobba!

Aleksander With: «I Will Come to You»

Av Hanson, 1997

Aleksander With Hanson! Kveldens andre boyband-låt er et stykke fra “Mmmbop”, og kan vel av mange anses som en Hanson “deep track”. Nå har han satt seg fore å gi damene knekk i knærne, og det gjør han først og fremst ved å sette øya i kamera og nekte å blunke.

Sliter litt med å bære vokalen i bridgen, og fremførelsen kan bli noe statisk når man sitter parkert ved pianoet hele veien. Når han etterhvert reiser seg prøver han å vise at det er få som kan bære boyband-sjangeren bedre enn Aleksander With, men det føles som om han alltid ligger et lite knepp unna det optimale. Sliter for ofte med vokalen og er rett og slett for safe i fremføringen.

Aleksander With hadde gode forutsetninger for å prestere godt med en boyband-låt, men dette ble bare helt passe, dessverre.

Tone Damli: «Don't Speak»

Av No Doubt, 1996

Tone Damli har kanskje et litt mer pusete uttrykk enn Gwen Stefani, så her har hun klokt nok valgt bort de aller mest punka låtene til No Doubt. Don’t Speak er en mildere affære som bør ligge godt i munnen på Tone.

Ulempen med låta, for Tones del, er at vokalen er bortimot det eneste fartøyet fra start til slutt. Hun skal ha for at hun prøver å løsrive seg fra sin trygge og vante vokalstil, og byr på litt mer av den hissige, men likevel såre Gwen Stefani-klangen. Det er nok likevel på det rene at det er en grunn til at Tone Damli ikke er frontfigur i et skapunk-band. Her er det kun forsøksvise suksesser å spore, og selv om Tones vokal sjeldent er totalt sur er det bare for langt mellom Stefani og Damli, altså.

Mari Bella: «You Drive Me Crazy»

Av Britney Spears, 1999

Odd René Andersen: «I Don't Want to Miss a Thing»

Av Aerosmith, 1998