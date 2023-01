«Dette her er jeg så ferdig med, altså»

Her er det nok ikke mye håp, altså.

Espen Borge: Her er det nok ikke mye håp, altså.

Isalill Kolpus: De første fjorten sekundene: nydelig. Resten: Ikke for meg.

Espen Borge: Det beste man kan si om denne låta er at melodien er sånn noenlunde fengende, men jeg er helt sikker på at publikum kommer til å si nei takk rimelig kjapt.

Isalill Kolpus: Det er jo en ganske myk og fin tekst, paret med en rytme som nærmest føles som et overfall. Det er jo litt… spennende?