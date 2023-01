I kveld er det duket for siste delfinale hvor tre artister skal bli med videre til den norske MGP-finalen i Trondheim neste helg. Da får vi svaret på hvem som skal forsvare Norges ære under Eurovision i Liverpool mai.

Før vi kommer så langt må kveldens syv deltakerne konsentrere seg om å kapre din stemme. Du stemmer frem vinnerne av finalepassene på nrk.no/stem når programlederne åpner avstemmingen.

I mellomtiden kan du dele dine terningkast og meninger om låtene sammen med musikkritiker Espen Borge i NRK Svarer.

Artistene opptrer i følgende rekkefølge:

Akuvi: «Triumph»

Tekst og melodi: Akuvi, Andreas Stone Johansson, Anderz Wrethov og Konstantinos Vlastaras

Se Akuvi: «Triumph».

Musikkritiker Espen Borge:

Akuvi åpner ballet med sin sjangerblandende salatbolle "Triumph". Her er scenen kledd i ild, så det ser jo jaggu ut som Khazad-dum der oppe. Et dansecrew med full kontroll på lemmene hjelper til med å gjøre denne låta enda fetere live enn i studio.

Akuvi selv har ingen problemer med å formidle sin egen triumf. Hun har ikke bare kontroll på vokalen, men kroppspråket viser også hva denne kvelden betyr for henne. Jeg elsker fortsatt denne låta, som byr på det meste fra mange ulike sjangere og sparker i gang kvelden på en mesterlig måte. Triumf for Akuvi!

Publikum mener:

«Kul sang» – Karoline Aasen

«Er ikke helt sikker på hva jeg synes om den første i dag.. litt kjedelig men fenger litt innimellom…» – Fredrik Holm

Tiril Beisland: «Break It»

Tekst og melodi: Emma Steinbakken, Emelie Hollow, Lars Rossnes og Benjamin Pinkus

Se Tiril Beisland: «Break It»

Musikkritiker Espen Borge:

Tiril Beisland har fått med seg selveste Emma Steinbakken og Emilie Hollow på låtskriversida, og det kan jo være greit når man ikke har noe særlig kontroll på musikkbransjen, som hun selv sier. Musikkbransje eller ikke, vokalen er det ingenting i veien med.

Beisland har nok ikke årets aller mest fengende låt, men når man formidler den på denne måten er det jo i alle fall litt vanskeligere å glemme den. Likevel er ikke dette noen høydare, altså. Vanskelig å finne noe å feste seg ved, og da blir det vanskelig å presse seg ut av startblokkene. Holder seg på terningkast 3, dette.

Publikum mener:

«Fin sang av Tiril» – Aage Heggland

«Denne sangen var litt kjedelig for eurovision.» – Alida Haaland

Skrellex: «Love again»

Tekst og melodi: Kai Thomas Ryen Larsen, Michael James Down, Will Taylor, Primoz Poglajen og Jonas Gladnikoff

Se Skrellex: «Love again».

Musikkritiker Espen Borge:

Skrellex, ass. For en energi. For en mossing! Umulig å ikke kose seg med denne luringen her. Det er vanskelig å krangle på at dette er peak Eurovision, eller? Skrellex-karakteren er virkelig et godt håndverk, både stylingteknisk og musikalsk, og her er en artist som har forstått hva denne konkurransen handler om!

Det refrenget her kommer jo til å sette seg resten av kvelden. Skrellex på scenen er jo også en helt annen opplevelse enn på plate, så dette her tok seg kraftig opp. For et show, for en utstråling! Firern rykker soleklart opp til en femmer.

Publikum mener:

«Herre fred, her får man et skikkelig smil om munnen, Tusen Takk Skrellex!!» – Sebastian Bredin

«Skrellex er helt topp!» – Marianne Lund

Eline Thorp: «Not Meant to Be»

Tekst og melodi: Jonas Holteberg Jensen, Andreas Stone Johansson, Elsa Søllesvik og Eline Thorp

Eline Thorp: «Not Meant to Be».

Musikkritiker Espen Borge:

Godt å se Eline Thorp tilbake på scenen! Denne låta vokser litt på meg også, etter de første gjennomlyttingene satt jeg igjen med en litt meh-følelse, men når jeg hører og ser refrenget live er det definitivt en fin, Sigrid-aktig popvibe på dette. Likevel er denne låta litt for 2010-2015 til å være hundre prosent relevant i en sangkonkurranse i 2023.

En James Bond-akkord sniker seg også med i ny og ne, og det å komme og synge Sigrids James Bond-soundtrack før hun rekker å gjøre det selv er jo litt dårlig gjort. Jeg spår nok ikke denne låta videre, men Eline Thorp gjør seg på ingen måte bort her.

Publikum mener:

«For et comeback! Eline; jeg heier på deg!» – Vibeke Mjøsund Thomassen

«Eline Thorp må være dagens beste» – Therese Helle

Stig van Eijk: «Someday»

Tekst og melodi: Stig van Eijk og Beate Helen Thunes

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Maria Celin: «Freya»

Tekst og melodi: Sindre Timberlid Jenssen, Anna Timgren, Gaute Ormåsen, Benjamin Alasu og Erik Fjeld

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Atle Pettersen: «Masterpiece»

Tekst og melodi: Andreas Stone Johansson, Hannah Dorothy Bristow og Atle Pettersen

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

