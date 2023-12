Duket for dobbel moro

Endelig får vi dobbel dose musikk fra hver deltaker, for i kveld skal alle synge to sanger!

Det betyr også dobbelt så mye tid til å høre seg fram til riktig gjett.

Dette er med andre ord uken jeg skal bli sikker på hvem som skjuler seg bak hver eneste maske. Og det trenger jeg nå.

For Spirrevippen har gitt meg skikkelig hodepine. Jeg er helt sikker på at det er Linnéa Myhre. Og så er jeg er like hundre prosent sikker på at det er Anneli Drecker.

Det er jo det mest perfekte kostymet Myhre kunne fått. Men fuglens «Wuthering Heights» fra første program er en så god match med Dreckers tidligere fremføringer av låta.

Samtidig peker så mange hint mot Myhres sisteplass i MGP jr. Men Drecker har jo vært Idol-dommer, og «talent søkes» passer jo ekstremt godt til det.

Dette har rett og slett gått helt til hodet på meg, og jeg håper sånn at mysteriet løses i dag. Det hjelper heldigvis at detektiver landet over fortsatt enes om at Spøkelset er Charlotte Frogner.

Det føles trygt, på en måte.

Like trygg er jeg på at kvelden vil bringe flere gode sangprestasjoner. At det er sterke vokalister som står igjen er det liten tvil om, uansett om de er artister eller ei.

Fremføringer:

Spirrevippen

Foto: Fredrik Arff, Monster/NRK

Hint om Spirrevippen Foto: Fredrik Arff, Monster/NRK Ekspander/minimer faktaboks Spirrevippen er full av energi! Hen er søt, flaksete og generelt gira. Spirrevippen er her for å oppfylle en barndomsdrøm, men har nok litt overtenning! Spirrevippen er både tøff og smart. Hen evner å komme seg nøyaktig dit hen vil. Spirrevippen liker å gjøre ting ingen andre spirrevipper har gjort før. I hintvideon forrige gang så sto det «talent søkes». Kanskje har personen inni vært med i en talentkonkurranse før? Ekstra hint: Jeg flyr som regel alene, men en gang møtte jeg mine fjærkledde kamerater og delte melodiske samtaler. Dette har detektivpanelet gjettet: Programleder Selda Ekiz, artist Anneli Drecker, skuespiller Henriette Steenstrup, programleder Adeline Ibishi, påvirker Aurora Gude, artist Marie Ulven Ringheim (girl in red), påvirker Emilie Nereng, forfatter og påvirker Linnea Myhre.

Spøkelset

Foto: Fredrik Arff, Monster/NRK

Hint om Spøkelset Foto: Fredrik Arff, Monster/NRK Ekspander/minimer faktaboks Spøkelset er mystisk og tilbakeholdent, og ønsker å komme mer ut av komfortsonen. Har noen ganger med seg en liten venn, la oss kalle den Lille-spøk. Lille-spøk er støttende, selv om den ikke alltid skjønner seg på det store spøkelset. Spøkelset er ikke alltid komfortabel med all oppmerksomheten, det kan være overveldende. Er dette en proff sanger, muligens? Ekstra hint: Hittil i livet har jeg forstått at selv om vi tilhører ulike prosjekter, opplever vi samtidig øyeblikk der vi jobber sammen, parallelt, og skaper en følelse av fellesskap. Dette har detektivpanelet gjettet: Sanger Hilde Louise Asbjørnsen, skuespiller Anette Hoff, skuespiller og kanalvert Yasmin Syed, samfunnsdebattant Sanna Sarromaa, skuespiller Charlotte Frogner.

Skilpadda

Foto: Fredrik Arff, Monster/NRK

Hint om Skilpadda Foto: Fredrik Arff, Monster/NRK Ekspander/minimer faktaboks Skilpadda liker seg nok aller best i skallet, men leverer alltid når scenelyset skrur seg på. Steg for steg har alltid vært hens fremdrift, jevnt og trutt. Skilpadda har aldri rukket fram til noen førsteplass, men kanskje denne gangen? Ekstra hint: Det er ikke lett å avsløre en skilpadde selv om dere ser meg krystallklart, men kanskje er det nettopp det. At jeg må betraktes med færre piksler. Dette har detektivpanelet gjettet: Programleder Thomas Numme, artist Vinni, programleder Christopher Robin, programleder Kåre Magnus Bergh, YouTube-er Sander Dale (Randulle).

Romvesenet

Foto: Fredrik Arff, Monster/NRK

Hint om Romvesenet Foto: Fredrik Arff, Monster/NRK Ekspander/minimer faktaboks Romvesenet er veldig utforskende og nysgjerrig på jordboerne. Elsker å lære seg nye ting, men er på grensen til godtroende. Romvesenet har ikke vært så lenge på denne planeten. Målet til Romvesenet er å spre glede og overraske, og har lyst til å sette sine spor. Kan dette være en ung person? Romvesenet har sagt at det har lært om grunnstoffene krom og gull, pugget det greske alfabetet og forstått hva et døgn er. Ekstra hint: Jeg har lært mye siden jeg ankom jorda. Jeg har lært om grunnstoffene krom og gull. Og har jeg pugget det greske alfabetet og forstått hva et døgn er. Dette har detektivpanelet gjettet: Programleder og journalist Selma Ibrahim, komiker Annika Momrak, artist Mari Bella, artist og skuespiller Tomine Harket, komiker Live Nelvik.

Kattepusen

Foto: Fredrik Arff, Monster/NRK

Hint om Kattepusen Foto: Fredrik Arff, Monster/NRK Ekspander/minimer faktaboks Selv om Kattepusen er allergisk mot pels, er den spesialist i å eie scenen. Denne verdensvante katta snuser opp spotlyset, og plasserer seg midt i det. Hard jobb og dedikasjon har ført Kattepusen til dit hen er nå. Er dette en kattepus eller en hissigkatt, mon tro? Vi vet iallfall at denne kattepusen kan synge. «En av de beste sangerne vi har hatt i Maskorama», sier Marion Ravn. Ekstra hint: Jeg har hatt flere yrker og en gang var jeg den eneste i Norge i min stilling. Dette har detektivpanelet gjettet: Dragartisten Skrillex, komiker Adam Schjølberg, sanger Kim Wigaard, skuespiller Jakob Schøyen Andersen, komiker Kristian Valen.

Andre runde

