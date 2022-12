Jeg starter like greit med en advarsel.

Skrekk­spillet «The Callisto Protocol» er ikke akkurat noe for sarte sjeler.

Hver gang du dør, går utviklerne av spillet over i full «Game of Thrones»-modus.

Det er virkelig ingen grenser for hvor ille det går med deg. Det gjør fryktelig vondt å se på.

Men denne formen for makaber sadisme har en klar funksjon som løfter gørra ut av det spekulative.

Når det er såpass ubehagelig å feile, blir hvert skritt du tar i dette marerittet ekstra intenst og guffent.

Og intenst og guffent er selve bærebjelkene i opplevelsen. Vi planter begge føttene i en seig og blytung science fiction-­verden inspirert av filmklassikeren «Alien».

«The Callisto Protocol» er dessuten en spirituell oppfølger av «Dead Space»-serien, med flere av de sentrale utviklerne derfra på laget.

Til helvete

Du styrer piloten til et frakt­skip som blir kastet i fengsel på Jupiter-månen Callisto.

Alt går naturligvis til helvete. Nær sagt bokstavelig talt, noe som forvandler alle innsatte og ansatte til «The Last of Us»-lignende monstre.

UFRIVILLIG HELT: Jacob Lee, spilt av Josh Duhamel, blir kastet ut i grusomme situasjoner på Jupiter-månen Callisto. Ekstremt mot sin egen vilje. Foto: Krafton

Ditt oppdrag blir å overleve. Og å finne ut hva som faktisk har skjedd på Callisto.

Jeg tillater meg å være litt skuffet over at utviklerne ikke har benyttet anledningen til å ta større risikoer i spilldesignet.

Vi er veldig i samme gate som både «Dead Space», «Alien: Isolation», «The Last of Us» og «The Chronicles of Riddick: Escape From Butcher Bay».

Skuffelsen er heldigvis svak og lett å glemme, for atmosfæren i opplevelsen savner nesten sidestykke.

Den enestående grafikken. Det fantastiske lydbildet. De herlige, detaljrike omgivelsene.

Alt dette strammer seg rundt deg i en nådeløs omfavnelse. Det er ekkelt, grusomt, sykt spennende og sitrende intenst hele veien gjennom.

Akkurat som et bra skrekk­spill skal være.

UHYGGELIG ATMOSFÆRE: Når ting først går til helvete i fengselet «The Callisto Protocol» foregår i, går det veldig til helvete. Foto: Krafton

Makaber «Punch-Out»

Her må også kampsystemet i spillet få honnør.

Du får gradvis tilgang til et lite arsenal av skyte­våpen, men hjertet i kampene er en elektrisk kølle.

Monstrene kommer som regel helt opp i trynet ditt, og du må blokkere, dukke unna og vente på åpninger til å dælje løs.

NÆRKAMP: Du får monstrene tett på deg i «The Callisto Protocol». Fraværet av informasjon på skjermen og et nærkamp-basert kampsystem øker innlevelsen. Foto: Krafton

Det er en glimrende, moderne versjon av Nintendos bokse-klassiker «Punch-Out», rett og slett. Med blod og gørr og alders­grense veldig, veldig voksen.

I tillegg til spillregissør Glen Schofield, finner du noen titalls utviklere fra det nå nedlagte EA-studioet Visceral Games og det Schofield-ledede Sledgehammer Games på teamet her.

Budskapet er opplagt:

«The Callisto Protocol» er en langfinger til deres tidligere eiere og et kjærlighets­brev til «Dead Space»-fansen.

STIGENDE STJERNE: Karen Fukuhara, kjent fra TV-serien «The Boys», har en sentral rolle i spillet. Foto: Krafton

Med «The Callisto Protocol» har Schofield og hans Striking Distance Studios lagt grunnlaget for en ny, mektig skrekkserie.

Det er en forferdelig opplevelse. Og det er ment som ros fra øverste hylle.

OBS! Spillet er testet på PS5, og det meldes at denne versjonen er den klart beste. Jeg hadde ingen tekniske problemer, men versjonene til PC og Xbox skal ifølge rapporter være langt mer ustabile.

Heisann! Jeg er frilanser og skriver om spill for NRK. Til daglig jobber jeg i Level Up Norge. Om du vil lese mer om spill med skrekkelementer, kan jeg anbefale mine anmeldelser av spillene «The Last of Us Part I», «A Plague Tale: Requiem» og «The Quarry».