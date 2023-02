Et fullgodt alternativ til Netflix

Der fikk du den!

Jeg skjønner det jo, temmelig raskt, at den skruppelløse rikingen og den slemme sjefen skal få som fortjent.

Men herlighet så godt det er når det faktisk skjer.

Den britiske bestselgerforfatteren Jojo Moyes skriver underholdning av det smarte slaget.

Å lese henne er som å se en TV-serie der det ene dramatiske høydepunktet avløser det neste. Det er lett å bli hektet.

Hvis du er interessert i underholdende tidtrøyte, da.

Jojo Moyes byr på 500 siders lettslukt adspredelse. Men ikke bare. Under forrykende forviklinger, med kjærlighetskonflikter, pengejag og intriger, skildrer Moyes erfaringer de fleste kvinner som har passert førti kan forholde seg til.

Det kan være utfordringer i ekteskapet eller med kjæresten, urimelige krav på jobben, eller dårlig samvittighet for aldrende, og stadig mer krevende, foreldre.

Oppgavene står i kø. Blir det i overkant?

Jeg er positivt overrasket over hvor godt Moyes skildrer allmenne, menneskelige dilemmaer.

Hun behandler krevende tematikk med uventet seriøsitet. Hun tyr ikke til den grunneste livsvisdommen, og om hun iblant skulle lire av seg et snusfornuftig munnhell, tar straks en av romanskikkelsene hennes avstand fra det og kaller en spade for en spade.

Så, fordommer til side, jeg henger med.

Luksuriøs troféfrue møter sliten arbeidsmaur

Når jeg skriver kvinner, er det slett ikke utilsiktet, for dette er en bok som må være skrevet først og fremst for kvinner, gjerne av det godt voksne slaget.

Plotet er enkelt: Det handler om forbytting av et par sko.

Tittelen, «I dine sko», gir riktignok en pekepinn om at det er mer enn det konkrete skoparet som står på spill i den sprelske dramatikken som følger.

Den amerikanske overklassefruen Nisha Cantor blir bryskt kastet ut av sin hyperrike ektemann gjennom 20 år.

Uten tilgang til hotellsuiten deres i London, uten pass eller penger, frister hun jobben som anonym, papirløs værelsespike:

Han har ikke engang sett henne. Hun er det eneste menneske i hele korridoren, og han har ikke sett henne. Og så går det opp for henne: I denne uniformen er hun usynlig. Nisha Cantor, en kvinne som i tjuefem år har vært vant til at folk snur seg etter henne, har tatt på seg en simpel svart topp og bukser av nylon, og med tjenesteforkleet utenpå er hun blitt helt usynlig. "I dine sko" av Jojo Moyes

Gir leserne noen å heie på

I Jojo Moyes velregisserte forviklingsdrama står hovmod for fall. Rike, falske venner må gi tapt for fattige, ekte venner.

Her står sterke kvinner mot selvnytende menn.

Mennene er enten av den ufyselige, krenkende og utbyttende sorten eller de er av den vakre, mystiske og til-å-spise-opp-sorten.

Tydelige typer.

Men Moyes har også plass til en helt ordinær fyr. Den middelaldrende Phil har mistet jobben, han er deprimert, og mistenker kona Sam for å ha funnet seg en elsker.

Sam er den som har fått med seg feil treningsbag hjem, og altså gale og ekstremt dyre designersko på kjøpet.

Når Nisha og Sam til slutt finner hverandre og slår seg sammen mot en ytre fiende – les Nishas ektemann – da kan ingenting stoppe dem.

De blir våre heltinner som ler både sist og best.

FILMVENNLIG PENN: Britiske Jojo Moyes' «Et helt halvt år» kalles tidenes mest solgte skjønnlitterære bok i Norge. Suksessen ble også film. Her er forfatteren på premieren i New York i 2016. Foto: Evan Agostini / AP

Veldramatiserte viderverdigheter

Skobyttet er utgangspunktet for et ras av viderverdigheter. Ikke alle er like troverdige, men hva gjør man ikke for å skape de optimale spennings- og fryde-scenene?

Det blir som når to elskende som er nødt til å finne hverandre, går ut og inn den samme døren med akkurat ett minutts mellomrom.

Hadde den ene bare snudd seg, ville misforståelser og feiltolkinger blitt oppklart. Men da ville jo også historien, boken, eller TV-serien vært over.

Jojo Moyes skriver ekstremt filmatisk, så det skulle ikke forundre meg om denne romanen blir film, slik bestselgeren «Et helt halvt år» ble.

Moyes selv er en suksessforfatter, oversatt til 46 språk, og bøkene hennes har solgt i nesten like mange millioner eksemplarer. Flere ganger har hun vunnet prisen Romantic Novel of the Year.

Hva skyldes suksessen?

Suksesskriterier

Moyes skriver godt. Det er ikke mye slapp språkbruk å spore i Eva Ulvens friske oversettelse.

Så har hun sans for både karakterbygging og dramaturgi. Hun har omsorg for personene sine, og det er lett å le av de pinlige situasjonene skikkelsene hennes roter seg opp i.

Franske Anna Gavalda er en forfatter som gjør noe av det samme, og som også treffer et bredt publikum.

Likevel: Vi lesere må svelge noen stereotypier. Men det er vel nærmest et premiss: Gjenkjennelighet og oppfyllelse av forventning er klare suksesskriterier i underholdningsbransjen.

Også jeg heier på damene, men til tross for Moyes sans for timing, løper hun akkurat litt for mange kompliserende runder for min smak.

Men liker du forviklingsdramaer, ispedd hjertevarme vennskap og rettferdige hevntokt, er det bare å sko seg for nærmere 500 siders fornøyelig forlystelse.