«Hva i helvete skulle jeg gjøre nå?» skriver Hunter Biden, USAs presidents yngste sønn mot slutten av i sin selvbiografi «Alt det vakre».

Det logiske – å slutte med dop – har vi sett ham mislykkes med gjentatte ganger. Tvert imot synker han dypere, og dypere ned.

I 2016, mens Joe Biden fortsatt var visepresident i USA, satt sønnen i en leilighet og røykte kokainblandingen crack bare noen kvartaler unna i Washington DC – sammen med sin kvinnelige langer, som attpåtil hadde fått flytte inn i leiligheten.

Koker ned til det viktigste

Selv de mest kyniske vil bli sjokkerte over hvor ute å kjøre Hunter Biden var inntil nylig. Så sent som våren 2018 ser vi ham i en Bungalow i Los Angeles. Da har han til og med lært seg å koke det sterkt avhengighetsdannende stoffet selv. Han ble faktisk «absurd god til det», som han selv skriver.

Også livsfortellingen, som altså utkommer ganske nøyaktig to år etter at mannen ble nykter (la oss håpe det holder denne gangen), fremstår som godt kokt sammen – ikke minst fordi Hunter Biden forstår seg på hvor viktig det er å koke hendelsene ned.

To store ulykker

Sitt livs to store ulykker skildrer han kort og intenst over bare et par sider.

Hunter Biden og broren Beau var henholdsvis tre og fire år da en semitrailer kjørte inn i morens hvite Chevrolet, og drepte mor og lillesøster.

Den andre store tragedien kommer når også broren Beau dør av hjernekreft i 2015. Hunter Bidens skildring av en siste uke de to brødrene fikk sammen på sykehuset, tilhører bokens sterkeste og mest gripende partier.

Til disse store ulykkene kommer det også en rekke mindre katastrofer. Faren Joe Biden holdt selv på å dø av hjerneblødning. Til alt overmål holder Hunter Biden på å kjøre seg i hjel på vei til nok et rehabiliteringsopphold på en nok en klinikk langt ute i ørkenen.

Prioriterte sønnene

Det er blitt skrevet mye om hvordan Joe Biden prioriterte omsorgen for sine to sønner, på tross av at han sto på terskelen til en lysende karriere som ung senator fra delstaten Delaware. I tillegg ble det mobiliserte et helt kavaleri av onkler og tanter, besteforeldre – og til og med en ny, varm og omsorgsfull stemor.

Joe Biden hadde sett hvor mye skade alkoholismen hadde forårsaket i familiehistorien. «Han tok et bevisst valg om å ikke la seg forføre av det, og oppfordret Beau og meg til å gjøre det samme. Beau klarte det. Jeg klarte det ikke», skriver Hunter Biden.

Ble med pappa på jobben

Bilulykken i barndommen er helt klart en potensiell forklaring for Biden juniors rusmisbruk, men «Alt det vakre» handler om at selv all omsorg i verden ikke alltid er nok.

Den traumatiske hendelsen fra barndommen lar seg ikke viske vekk. De to overlevende barna vil naturlig nok ikke reagere likt på det som hendte. For den ene av dem er alkoholen, og senere narkotikaen, det som skal til for å fylle et slags tomrom, eller hull i livet.

Før Hunter begynner å drikke på videregående har vi fått være med på noen særdeles interessante reiser inn i USAs politiske indre – slik det så ut for to gutter som stadig fikk være med pappa på jobben. Han skildrer hvordan han og broren har ørene på stilker når det diskuteres politikk i kafeteriaen og i badstuen i senatet.

Omstridte styreverv

Senere i livet er det storebroren Beau som skal bli den politiske arvtageren. Lillebroren forsøker å finne sin rolle som advokat, med styreverv her og der. For ett av dem, styrevervet i det ukrainske naturgassprodusenten Burisma Holdings, har han fått mye kritikk, og delstaten Delawares statsadvokat ser på presidentsønnens forretninger i Kina. I et knapt kapittel i boken benekter Biden at han gjort noe galt, men sier at han ikke ville tatt imot styrevervet i det ukrainske gasselskapet i dag.

En memoarfortelling er alltid bare én versjon. Det er sjangerens styrke og svakhet. Det er vanskelig for en leser å vite hva som er kokt bort av livet det fortelles om, og ikke bare kokt ned.

Av de fire som satt i bilen den skjebnesvangre desemberdagen i 1972, er Hunter Biden nå den eneste overlevende. I «Alt det vakre» viser han på overbevisende vis hvor vanskelig det var å leve videre. En fortelling han nå selv har tatt kontroll over.

Anbefalt videre lesing: