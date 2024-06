Femti nyanser av Taliban

Ayesha Wolasmal jobber i det globale partnerskapet mot polio da de amerikanske styrkene trekker seg ut av Afghanistan i 2021.

I kaoset som oppstår blir Wolasmal, i likhet med annen internasjonal tilstedeværelse, evakuert.

Noen uker senere reiser hun tilbake for å fortsette det viktige arbeidet med å koordinere helse­hjelpen i et fattig land med svak infrastruktur.

Denne gangen er det Taliban som sitter med makten.

Wolasmals møte med helse­arbeidere, vanlige afghanere og toppolitikere i arbeidet med å koordinere vaksine­programmet er hoved­sporet i «Tusen dager med Taliban».

Men stadig vekk fletter Wolasmal inn tilbakeblikk og avstikkere.

MERITTERT: Ayesha Wolasmal (f 1987) har siden 2019 jobbet med kvinne- og barnehelse i Afghanistan. Hun har tidligere jobbet for Norges militære styrker og den norske ambassaden, og har en mastergrad i terrorisme og radikalisering fra King's College i London. Foto: Foto Sturlason

Afghansk avis på Grünerløkka

Hun forteller om oppveksten i Norge, med en far som drev en kritisk og innflytelsesrik afghansk avis fra leiligheten på Grünerløkka.

Hun forteller om motvillige sommer­ferier i Afghanistan i årene etter at Sovjet-okkupasjonen tok slutt. Unge Ayesha ville heller besøke kule onkler i California enn kjipe tanter i Kabul.

Wolasmal deler også erfaringer fra jobben på ambassaden i Kabul og som norsk soldat i Afghanistan.

Wolasmal behersker ikke bare pasjto og dari, men også et vidt spekter av kulturelle koder.

Hun deltar på hemmelige toppmøter med høytstående politikere, og blir invitert inn blant afghanere på landsbygda.

Resultatet er en bok tettpakket med fengslende historier og interessante detaljer.

2023: Afghanske salongeiere mistet arbeidsplassen sin, men også en sosial møteplass da Taliban i fjor vedtok at det skulle bli strengt ulovlig for kvinner å klippe håret sitt eller fikse øyenbryn utenfor hjemmet. Du trenger javascript for å se video. 2023: Afghanske salongeiere mistet arbeidsplassen sin, men også en sosial møteplass da Taliban i fjor vedtok at det skulle bli strengt ulovlig for kvinner å klippe håret sitt eller fikse øyenbryn utenfor hjemmet.

Kunsten å samarbeide med Taliban

Boken gir et unikt innblikk i hvordan man kan få innflytelse i møte med et rigid og kvinne­diskriminerende Taliban-regime.

Et viktig verktøy er chatte­plattformen WhatsApp.

Det man ikke kan si rett ut i et offisielt møte, kan man tekste friere om med den samme personen i etterkant.

Helt sentralt for å få gjennomført prosjekter er å snakke med de rette personene. Et av kapitlene heter «Tips for å håndtere afghansk byråkrati: Ring en venn».

Wolasmals varme, temperamentsfulle og noen ganger oppfarende stil, skaper flere minneverdige scener.

Noen er humoristiske, andre svært dramatiske.

Hun skildrer hvordan en utsultet kvinne og hennes lille baby blir nektet mat og helsehjelp fordi kvinnen ikke har med seg en mannlig ledsager.

Wolasmal snakker rett fra levra og konfronterer den ansvarlige taliban­krigeren:

«Ser du tilstanden til dette barnet, ærede mulla sahib? Står det noe i Koranen om at man skal la syke barn dø?» «Tusen dager med Taliban» av Ayesha Wolasmal

Kvinnen og barnet får heldigvis hjelp, og scenen er et av flere eksempler på konsekvensene av Talibans kjønnssegregering.

En av bokens hovedagendaer er å få frem den katastrofale situasjonen for Afghanistans kvinner.

Som Wolasmal skriver mot slutten av boken: «Det nærmet seg tusen dager med Taliban. For jentene og kvinnene i Afghanistan var det tusen dager for mange.»

Hør Ayesha Wolasmal fortelle om sommer­ferier i Afghanistan i «Sommer i P2»:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Sommer i P2».

Mennesket bak mulla-tittelen

Wolasmal har et åpenbart talent for å skrive frem gode person­portretter, og i partier som kan minne om forfatteren Åsne Seierstad, viser hun frem nyansene i et konservativt religiøst samfunn.

Hun skildrer både matriarker på landsbygden som vil bevare det sterkt kjønns­segregerte samfunnet, og mer fremoverlente taliber som vil åpne skolene for jenter.

Wolasmals innlevende stil får frem menneskene bak stereotypiene.

Hun gjør det mulig å forstå hvordan taliban­krigere som ble forvandlet til byråkrater over natten, kan lengte tilbake til en enklere tid med jihad.

I en hjerteskjærende scene beskriver hun et ungt ektepar på bare 13 år. De har vært gift siden 7-årsalderen. «Mannen» sier han ikke ønsket ekteskap. Han var bare interessert i poesi.

NRK anmelder Foto: Kagge Ekspander/minimer faktaboks Tittel : «Tusen dager med Taliban»

: «Tusen dager med Taliban» Forfatter : Ayesha Wolasmal

: Ayesha Wolasmal Forlag : Kagge

: Kagge Sjanger : Sakprosa

: Sakprosa Antall sider : 296

: 296 Dato: 16. mai 2024

Kritiserer norsk diplomati

Denne boken er både en personlig memoar, en reportasjebok, et debattinnlegg, et blikk på norsk diplomati og en bearbeidelse av sterke inntrykk.

Boken vil mange ting på en gang, og lykkes langt på vei.

Men slik det ofte er her i livet, kan det som er en styrke også bli en svakhet.

Nettopp fordi boken spiller på mange strenger, kan det noen ganger bli vanskelig å henge med. Litt for ofte hindres leseflyten av stadige tilbakeblikk og assosiasjoner.

Kunne forfatteren i større grad ha valgt bort noe for å fremheve noe annet?

I et intervju i «Studio 2» forteller forfatteren at hun er overrasket over at ikke flere intervjuere tar tak i bokens kritikk av norsk diplomati, og at noe av hensikten med boken er å påvirke makthavere.

Dersom teksten hadde hatt et tydeligere fokus, tror jeg den ville lykkes enda bedre med det.

En tilsvarende mangel på begrensning finnes i bokens mange skildringer. Se for eksempel her:

«Døren inn til viseministerens kontor så ut som en klassisk 2.55 Chanel-veske, dekket med et svart, vattert skinnbelegg som sørget for lydisolasjon. Kontoret var enormt og innredet med et gigantisk skrivebord med navneskilt i marmor og gull. Midt på skrivebordet stod en overdådig brevholder med tittelen til ministeren. Bokhyllen på den ene av veggene var et prakteksempel på afghanske møbeldesigneres pompøse estetikk. Den stjerneformede hyllen så ut som en kombinasjon av et lykkehjul og et møllehjul. De firkantede hyllene som stakk ut av hjulet, var pyntet med bøker om business administration og andre ymse kataloger som neppe noen hadde lest.» «Tusen dager med Taliban» av Ayesha Wolasmal

Skildringene er både presise og billedskapende, og er et eksempel på den fantastiske rikdommen i boken.

Men det kan bli for mye, og den ene gode skildringen kan slå i hjel den neste.

Denne innvendingen til tross, la det ikke være tvil om at boken er et solid stykke arbeid og en svært fascinerende inngang til både afghansk kultur og Norges internasjonale rolle på den internasjonale arena.

«Tusen dager med Taliban» er et originalt og velskrevet dokument fra den moderne globale virkeligheten.

Hva har skjedd i Afghanistan etter at verdens oppmerksomhet forsvant? Hør Ayesha Wolasmal gjeste Trygdekontoret:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Afghanistan under Taliban».

Hei! Jeg er frilanser og anmelder bøker for NRK. Lurer du på hvilke bøker jeg anbefaler deg å lese, kan du se mine anmeldelser av «God morgon, midnatt» av Jean Rhys, «Min kjæreste skatt» av Marieke Lucas Rijneveld eller Stein Torleif Bjellas «Fiskehuset».

Hør anmeldelsen i «Åpen bok: Kritikerne»: