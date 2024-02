Den rosa sekken hennes lå igjen på rommet. Jenta rakk bare å være på asylmottaket i noen timer før hun forsvant en natt i juli i fjor.

Selv om de ansatte varslet politiet neste dag, gikk det fem dager før hun ble registrert som savnet.

Politiet har innrømmet at det var et brudd på deres rutiner.

De hentet aldri tingene hennes. Politiet reiste ikke for å treffe de andre asylsøkerne som hadde snakket med jenta. De tok én telefon til asylmottaket og henla deretter saken. Det var ingenting som tilsa at noe kriminelt hadde skjedd, fortalte de.

Så tok saken en helomvending.

Da NRK omtalte jenta som var savnet, meldte et vitne seg. Hun satt ved siden av jenta på flyet til Oslo da hun ankom Norge i sommer.

– Jeg kjente igjen den rosa sekken og fikk klump i magen, sa vitnet til NRK.

En advokat anmeldte saken og politiet åpnet etterforskning med mistanke om menneskehandel.

Men det skulle vise seg å være for sent. I høst ble saken nemlig henlagt igjen.

Mysebu asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere. Foto: NRK

Politiet skylder på sen anmeldelse

– Saken er henlagt på grunn av mangel av bevis, sier påtaleansvarlig Benedicte Granrud ved Øst politidistrikt.

Hun forklarer at det ikke lenger var mulig å få tak i sentrale bevis, som for eksempel videomateriale.

Fordi det heller ikke fantes fingeravtrykk av jenta, hadde de lite informasjon.

– På generelt grunnlag kan vi si at slike saker erfaringsmessig er vanskelig å avdekke, sier påtaleansvarlig Benedicte Granrud.

– Vi oppfordrer derfor alle som vil anmelde slike saker om å gjøre det så tidlig som mulig, slik at det øker sannsynligheten for å få sikret sentrale bevis, sier hun.

– Hvorfor ble det ikke satt i gang etterforskning i juli slik at sentrale bevis kunne sikres?

– Anmeldelsen som lå til grunn for denne saken ble mottatt i september. Da jenta forsvant fra mottaket ble hun meldt savnet, og det ble opprettet en undersøkelsessak, ikke en straffesak, sier Granrud.

Påtaleansvarlig Benedicte Granrud. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Dette er saka Ekspander/minimer faktaboks NRK har tidligere avslørt at flere hundre asylbarn har forsvunnet de siste årene og politiet har gjort lite for å finne dem. Politiet har blitt refset av Egil Hove Olsvik, førsteamanuensis ved Politihøgskolen. Han har forsket på politiets håndtering av meldinger om savnede asylbarn. – Det er ofte en oppfatning om at barnet eller ungdommen har forsvunnet frivillig. Det får konsekvenser for videre undersøkelser, uttalte Olsvik i fjor. Politidirektoratet har vedgått mangelfullt arbeid og jobber med å innføre en rekke tiltak foreslått av en tverretatlig arbeidsgruppe. I tillegg endrer politiet sine retningslinjer for alle typer savnetsaker, uttalte justisminister Emilie Mehl (Sp) til Stortinget i november. – Men det er veldig viktig at vi følger opp tett også videre, og at politiet fortsetter med å ha dette høyt prioritert, sa Mehl.

Mener politiet diskriminerer

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon mener at saken om jenta viser at politiet hittil ikke har jobbet godt nok med å endre rutiner.

Han undrer seg over at politiet verken avhørte vitner eller besøkte mottaket etter jenta ble meldt savnet.

– Den manglende etterforskningen av disse sakene kan bety en forskjellsbehandling på bakgrunn av oppholdsstatus. Dette er bekymringsverdig, sier Thon.

Bjørn Erik Thon er likestillings- og diskrimineringsombud i Norge. Foto: Thomas B Eckhoff

Ombudet mener at man må se nærmere på hva som lå til grunn for politiets vurdering den gangen.

Han peker på at staten har plikt til å bekjempe menneskehandel av jenter og kvinner, ifølge FNs kvinnediskrimineringskomité.

– Det betyr at sakene skal etterforskes effektivt, uten diskriminering på grunnlag av oppholdsstatus, sier han.

Både Thon og Barneombudet støtter opp om et forslag fra SV om en tiltakspakke enslige asylbarn. Et av tiltakene handler om at politiet må etterforske forsvinninger grundigere.

Et flertall på Stortinget ligger an til å si nei til tiltakspakken. De og justisminister Emilie Mehl (Sp) viser til at riksadvokaten flere ganger har bedt politiet å etterforske forsvinninger bedre.

Men Likestillings- og diskrimineringsombudet er bekymret.

– Jeg mener det er grunn til bekymring når det gjelder norsk politis etterforskning av disse sakene, sier Thon.

– Burde tatt fingeravtrykk ved ankomst

Bistandsadvokat Kristine Aarre Hånes var den som anmeldte saken etter at vitnet meldte seg. Hun er ikke overrasket over at saken nå henlegges, men retter sterk kritikk mot politiet.

– Når en mindreårig er rapportert savnet fra asylmottak, må politiet undersøke om det har skjedd straffbare forhold. Å unnlate å gjøre dette er en uakseptabel ansvarsfraskrivelse og representerer et brudd på våre internasjonale forpliktelser, sier Hånes.

Advokat Kristine Aarre Hånes anmeldte saken på vegne av jenta. Foto: Ronald Hole Fossåskaret / NRK

Hun mener at jentas sak også viser at Norge ikke gjør nok for å bekjempe menneskehandel.

Videre mener hun at politiet burde reagert annerledes allerede da de stanset jenta i passkontrollen da hun kom til Norge med fly fra Athen.

– I det minste burde de ha sikret fingeravtrykkene til jenta. Da kunne saken fått et helt annet utfall. Bare det faktum at jenta reiste med et falskt pass, burde ha utløst mistanke om mulig menneskehandel, sier Hånes.

Innførte rutiner i desember

Øst Politidistrikt vil ikke uttale seg ytterligere om jentas sak, men understreker at de tar disse sakene på alvor, og er positive til de nye rutinene.

Disse ble innført i desember i fjor, og innebærer ifølge Politidirektoratet en digital varsling fra mottak og omsorgssenter til politiet, og et oppdatert skjema som skal inneholde mer og bedre informasjon.

Identifisere ofre for menneskehandel Ekspander/minimer faktaboks Norske myndigheter har en plikt til å legge til rette for at ofre kan bli identifisert, ifølge Europarådskonvensjonen. Identifisering er også en forutsetning for at politi og påtalemyndighet skal kunne etterforske og straffeforfølge menneskehandlerne. Det er myndighetene som har ansvaret for å verifisere en person som et offer for menneskehandel, og det skal ikke forventes eller kreves at personen selv skal måtte føle seg som eller oppføre seg som et offer. Menneskehandel defineres slik: «når en person ved hjelp av vold, trusler, misbruk av en sårbar situasjon, eller annen utilbørlig atferd, tvinger, utnytter eller forleder noen til prostitusjon eller andre seksuelle ytelser, tvangsarbeid eller tvangstjenester, for eksempel tigging, krigstjeneste i utlandet, og fjerning av organer». Det er fire hovedindikatorer på utnyttelse: Ofre kan ha en bakgrunn som gir særlige sårbarheter for utnyttelse. Ofre kan ha blitt observert på eller ha tilhørighet til steder som kan gi sårbarhet for utnyttelse. Ofre kan ha en opptreden som kan indikere utnyttelse. Ofre kan fremstå som kontrollert av andre. Mistenker du menneskehandel? Les mer på menneskertilsalgs.no, Bufdirs veileder om mindreårige ofre, eller ring ROSAs hjelpetelefon tlf 22331160. Kilde: Koordineringenheten mot menneskehandel (KOM) kom i januar 2024 veileder om hvordan identifisere mulige ofre for menneskehandel