Hun kastet opp i taxien på vei fra Gardermoen.

Den unge jenta, med mørkt, halvlangt hår, hadde reist langt. Flyet hun kom med, landet i Norge tirsdag 18. juli.

Politiet hadde stoppet henne i passkontrollen. De mente at jenta som stod fremfor dem ikke var samme jenta som var avbildet i passet.

Hun ble anmeldt.

Dro fra tingene sine

Formen til jenta var så dårlig at det aldri ble gjennomført noe avhør.

Hun rakk likevel å fortelle at hun var fra Eritrea, og at hun var 17 år. I papirene til politiet står hun oppført som 15 år.

Hun ville søke asyl i Norge.

Myseby asylmottak for enslige mindreårige Foto: NRK

En taxi kjørte henne til Mysebu, et asylmottak for barn og unge like utenfor Oslo. Det var sent. Hun hadde spurt etter internett, hun trengte det for å bruke telefonen sin.

Sist de ansatte på mottaket så henne, var klokken elleve på kvelden.

Neste morgen var hun borte.

Hvem jenta kontaktet er det ingen som vet.

Igjen på rommet la et par rosa sko, et mobildeksel, en liten skinnveske og en rosa ryggsekk med et bredt smilefjes på.

Bryter fortsatt retningslinjene

NRK har avdekket at flere hundre asylbarn har forsvunnet de siste årene. Politiet har gjort lite for å finne dem.

Dette skapte stor debatt på Stortinget.

Politiet innrømmet rutinesvikt og mangelfullt arbeid. De satt ned en arbeidsgruppe som har jobbet med å endre rutinene.

Men nå kan NRK fortelle hvordan forsvinningene fortsetter uten at rutinene blir fulgt.

Etterlyst fem dager senere

– Jeg blir trist og bekymret hver gang noen forsvinner, sier Myrteza Shini.

Han er leder ved mottaket jenta forsvant fra i sommer, men på grunn av taushetsplikt kan han ikke uttale seg om enkeltsaker.

De ansatte hadde meldt jenta savnet dagen etter hun forsvant.

Men det gikk fem dager før politiet opprettet sak og etterlyste jenta.

Dette til tross for at retningslinjene sier at en savnet person skal registreres med en gang.

Politiet ringte asylmottaket.

Så ble saken avsluttet.

Den rosa sekken ble liggende igjen på mottaket.

– Det er uheldig at jenta ikke ble formelt etterlyst tidligere, og det er et brudd på våre eksisterende rutiner, skriver politiinspektør Bente Elisabeth Gerner i en e-post til NRK.

Hun skriver at politiet ringte mottaket og gjennomførte et avhør med en av de ansatte. Videre ble Politiets utlendingsenhet (PU) og lokal barnevernstjeneste varslet.

– Jenta er ung og har ankommet Norge med et pass som ikke tilhører henne. Utover dette mener vi at det ikke er andre holdepunkter for å anta at jenta har vært utsatt for en straffbar handling, skriver Gerner.

Hun bekrefter at det er grunnen til at politiet ikke prioriterte å gjøre mer i denne saken.

– Myndighetene lukker øynene

– Det høres ut som historien gjentar seg og at myndighetene lukker øynene, sier Kristine Aarre Hånes.

Hun har jobbet som advokat for asylsøkere i en årrekke. Flere ganger har hun hatt klienter som har forsvunnet fra mottak og blitt tvunget ut i prostitusjon av bakmenn.

– Istedenfor å strekke ut en hånd, bry seg og hjelpe henne, velger de å anmelde henne og sende henne til et mottak. Det reagerer jeg på, sier Aarre Hånes.

Advokat Kristine Aarre Hånes Foto: Ronald Hole Fossåskaret / NRK

Fordi jenta var opptatt av å få tilgang til internett, og har reist fra mottaket midt på natten uten å kunne norsk eller engelsk, tyder mye på at hun har kontakter her, mener advokaten.

– Jeg tenker at det er en stor sjanse for at dette er snakk om menneskehandel, sier Aarre Hånes.

Hun var også advokat til Agathe, jenta som skulle gå på bussen i Jølster lille nyttårsaften i 2015, men forsvant. Da varslet hun om fare for menneskehandel uten at noe skjedde.

– Det er veldig bekymringsfullt at man ikke har lært, sier hun.

Krever justisministeren på banen

– Dette er beskyttelse av sårbare barn og da er det ekstra viktig å handle raskt for å hindre, eller redusere fare, sier Camilla Scharffscher Engeset fra Redd Barna.

Camilla Scharffscher Engeset i Redd Barna Foto: Kristine Næss Larsen

At forsvinningene fortsetter uten at barna letes etter viser at det er nødvendig med en større gransking og en langsiktige systemendringer for å beskytte barna bedre, mener Engeset.

Hun kan ikke kommentere enkeltsaker, men har tydelige forventninger til regjeringen.

– Vi krever at justisministeren tar dette på største alvor. Det er på høy tid at dette blir tatt ordentlig tak i.

Dette støtter nestleder i MDG, Lan Marie Berg.

Stortingsrepresentant Lan Marie Berg (MDG) Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Justisminister Mehl har ved flere anledninger bedyret at rutinene for etterforskning blir fulgt og kommet med ikke-svar i saken. Jeg mener dette understreker behovet for gransking, som MDG har foreslått på Stortinget.

Forslaget om gransking av forsvinningssakene ble nedstemt på Stortinget i vår.

Stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund (R) Foto: Mette Ballovara / NRK

Tobias Drevland Lund fra Rødt, som var en av initiativtakerne til forslaget, er rystet over at politiet ikke lette etter jenta som forsvant i sommer.

– Dette er ikke til å tro! Det er leit å si det, men saker som denne viser dessverre hvor lite asylbarn betyr for myndighetene, sier han.

Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H) Foto: Kasper Holgersen

– Mehl må sørge for at politiet følger opp retningslinjene gjennom å gi tydelige signal til politiet, sier Mari Holm Lønseth fra Høyre.

Vil ikke kommentere

NRK har kontakt Justisdepartementet som ikke vil kommentere på saken om den unge jenta.

– Politidirektoratet sin undersøkelsen viste at politiet og andre aktører må forbedre sin respons når mindreårige forsvinner fra asylmottak, skriver statssekretær Geir Indrefjord (SP) i en e-post.

– Politidirektoratet har derfor i samarbeid med UDI og Bufdir gjort en innsats for å sikre en felles forståelse av rundskriv, begrepsbruk, rutiner og praksis på feltet.

