Vil endre lova: – Barnevernet bør få ansvaret for asylungdommar

«Stortinget ber regjeringa om å overføre omsorgsansvaret for einslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år til barnevernet.

Stortinget ber regjeringa om å gje politiet ein tydeleg instruks om at forsvinning av einslege mindreårige asylsøkarar skal etterforskast og takast på like stort alvor som forsvinning av norske barn.

Stortinget ber regjeringa om å stille dei rette betingelsane og ressursane tilgjengeleg for at mottak for einslege mindreårige asylsøkarar har retningslinjer som førebygger forsvinningar, har tilstrekkeleg med barnefagleg kompetent personell og god omsorg.»