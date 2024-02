Alle barn skal behandles likt

Barn som flykter alene til Norge har ikke mindre behov for trygghet og stabilitet enn norske. Barna som kommer hit alene er en særlig sårbar gruppe der mange vil ha stort omsorgsbehov, men de utsettes for en forskjellsbehandling som ikke bare er diskriminerende, den gjør oss også mer sårbare som samfunn.

Forskjellsbehandlingen handler om hvem som gir barna og ungdommen omsorg når foreldrene deres ikke kan ta vare på dem. Dersom du er norsk så er det barnevernet som overtar omsorgen for deg frem til du fyller 18 år. Barnevernet tar også vare på unge flyktninger som kommer alene til Norge, men bare til fylte 15 – er du eldre er det UDI som får omsorgsansvaret.

Under UDIs omsorg blir du boende på asylmottak. Denne forskjellsbehandlingen betyr at det er langt færre krav til bemanning og til barnefaglig kompetanse blant de ansatte som ivaretar barna med fluktbakgrunn.

Vi vet at dette kan føre til alvorlige konsekvenser for barna, noe en blant annet kunne lese hos NRK i november, da Statsforvalteren ved et tilsyn på et mottak avdekket flere lovbrudd og avvik der barn var involvert.

Situasjonen gjør også barna langt mer sårbare for overgrep og rekruttering til kriminalitet, og stadig kan en lese om barn som sporløst forsvinner fra asylmottak. Fra 2015 til 2022 har over 400 barn og unge som har søkt asyl i Norge forsvunnet.

En grundig kartlegging av NRK og Senter for undersøkende journalistikk i 2022 viste at det sjelden letes aktivt etter disse barna og ungdommene, og at myndighetene heller ikke vet hvor de har blitt av. Vi vet lite om hva som har skjedd med dem, men det er god grunn til å tro at flere blir utsatt for vold, grove overgrep og rekruttering til farlige kriminelle miljøer.

Dette ville vi aldri godtatt som samfunn, hadde det vært norske barn det var snakk om.

Forskjellsbehandlingen står i strid med vår egen grunnlov og FNs barnekonvensjon. Her står det klart at alle barn har de samme rettighetene, uavhengig av deres nasjonale, etniske eller sosiale opprinnelse. Konvensjonen pålegger oss også å gjøre barnets beste-vurderinger i alle beslutninger som angår dem.

FN har rettet krass kritikk mot Norge flere ganger for at barn over 15 som har flyktet til Norge ikke får et likeverdig omsorgstilbud med andre barn.

Det er åpenbart at det vil være til barnets beste å få et likeverdig omsorgstilbud med andre barn i samme aldersgruppe. Det koster selvsagt mer penger å gi et bedre tilbud, men det som virker å spare penger på kort sikt kan fort bli dyrt på lang sikt.

Barn som forsvinner fra mottak, forsvinner nemlig ikke fra jordens overflate. NRK har gjort et solid arbeid med å følge noen av barna som forsvant fra mottak, her kom det frem at flere trolig nå befinner seg andre steder i Europa, men flere har også blitt igjen i Norge og endt opp i kriminelle gjenger i Oslo.

At barn vi har ansvar for forsvinner til kriminalitet er et stort svik mot barn som ellers kunne fått et godt liv dersom vi hadde investert i dem. Dette gjør oss også mer sårbare som samfunn.

Men vi har et håp om at systemet kan endre seg og situasjonen bli bedre. Akkurat nå ligger det et forslag på Stortingets bord, fremmet av SV. Et forslag om en tiltakspakke for enslige mindreårige asylsøkere. I denne pakken blir det foreslått at også barn mellom 15 og 18 år, som har flyktet til Norge, skal inn under barnevernets omsorg.

Barneminister Kjersti Toppe har allerede uttalt at hun er åpen for et slikt forslag.

Vi håper nå at Toppe og resten av regjeringen vil lytte til FN og lytte til hva organisasjonene som jobber med enslige mindreårige forteller.

