Politidirektoratet (POD) har gjennomgått 62 savnetsaker med enslige asylsøkere under 18 år, som har forsvunnet de siste åtte årene.

De har avdekket flere alvorlige funn:

I det store flertallet av sakene mangler grunnleggende undersøkelser og dokumentasjon av opplysninger.

Det er stor variasjon i tidsforløpet fra barnet forsvinner, til vedkommende blir meldt savnet til politiet.

Mangelfull etterlysning av den savnede nasjonalt og internasjonalt.

Det blir sjelden rapportert dersom vedkommende kommer til rette.

Bakgrunnen for gjennomgangen er NRKs kartlegging av de 432 asylbarna som har forsvunnet de siste åtte årene, og som fortsatt ikke har kommet til rette.

Forsinkelser forekommer både hos mottak og hos politiet. Krav om personlig oppmøte og fravær av rutiner for elektronisk melding er en av årsakene til at forsinkelsene oppstår.

Politiets oppfølging med grunnleggende undersøkelser og dokumentasjon av opplysninger, mangler i det store flertallet av sakene.

Behov for rutiner for registrering når den enslige mindreårige asylsøkeren kommer til rette. I flere tilfeller ser man at savnede ikke reelt sett er savnet da det finnes informasjon om savnede i politiets systemer knyttet til andre forhold etter at savnetmeldingen er registret. Savnede er da imidlertid ikke registrert som til rette i savnetsaken.

Behov for å definere hva en savnet person er. Kommentarer: Faggruppen som nylig har gjennomgått disse sakene, har prioritert å gjennomgå alle savnetsaker med enslige mindreåriger asylsøkere under 15 år samt et antall saker hvor enslige mindreårige asylsøkere var mellom 15 og 18 år i perioden 2015 – 2022.

Av de 62 sakene fremkommer det ingen informasjon om at den mindreårige kan ha blitt utsatt for noe kriminelt. Dette betyr ikke at det ikke har forekommet, men at risikoen er å anse som lav ut fra opplysningene som foreligger i sakene som er gjennomgått.

Gjennomgangen viser at i meldeskjemaet som mottak og omsorgssenter fyller ut når en savnetmelding inngis til politiet, fremkommer det ofte informasjon om at den mindreårige sannsynligvis har forlatt frivillig.

Årsakene til at barna og ungdommene forlater er sannsynligvis sammensatte, men synes ofte å ha sammenheng med asylsakbehandlingen.

UDI og Bufdir erfarer at mange av de som forlater, har vært i kontakt med ansatte eller andre beboere på mottak/omsorgssenter, etter at de har forlatt, gjerne med opplysninger om at de har reist til et annet land hvor de har hørt at sjansene for å få opphold er større. I et fåtall av sakene er det ingen kontakt eller informasjon om hvor den mindreårige kan ha tatt veien. Det er også disse sakene som er de mest bekymringsverdige.

– En rettssikkerhetssvikt

I kjølvannet av NRKs avsløringer startet Egil Hove Olsvik, Ph.d. i filosofi og førsteamanuensis ved politihøgskolen, et forskningsprosjekt for å se på hva som faktisk blir gjort når asylbarn forsvinner fra mottak og omsorgssentre.

Egil Hole Olsvik har startet et forskningsprosjekt kalt SAMBA (Sammen gjør vi Norge tryggere for asylbarna) Foto: Philip Hofgaard / NRK

Han har foreløpig analysert 49 savnetsaker med enslige mindreårige asylsøkere, og er rystet over det han karakteriserer som skremmende funn:

I kun to av tilfellene har politiet møtt opp på stedet hvor barnet forsvant fra.

Politiet har ikke samlet fysiske eller elektroniske spor, ikke gjennomført samtaler med mulige vitner og ikke gjort utstrakte søk i internasjonale politiregistre.

Varsler om menneskehandel og prostitusjon følges ikke opp.

Voksne har hentet barn fra mottak uten å identifisere seg.

Det meldes om fysisk og psykisk syke barn, der noen er vurdert som fare for seg selv og andre.

Likevel har politiet henlagt alle sakene uten videre undersøkelser.

Egil Hole Olsvik underviser politistudenter i vitenskapsteori og etikk. Han har forelest i etterforskningsmetode i 12 år. Foto: Phillip Hofgaard / NRK

Olsvik mener at funnene er entydige og viser et politiarbeid av lav kvalitet.

– Det er en rettssikkerhetssvikt som vi ikke bør være bekjent av. Dette er de svakeste av de svakeste i samfunnet, og disse barna er svært sårbare for utnytting, sier han.

NRK har tidligere fortalt om Agathe (16) som forsvant da hun skulle ta bussen mellom to mottak på Vestlandet lille nyttårsaften for syv år siden.

Til tross for at asyladvokaten hennes slo alarm og fryktet at jenta ble utsatt for menneskehandel, ble hun ikke meldt savnet før 57 dager senere, og politiet henla saken uten å gjøre noen undersøkelser.

– Man mister jo ord

– Det er ekstra alvorlig når barn forsvinner fra mottak da vi ikke vet om dette er barn som blir utnyttet av kyniske bakmenn eller andre, sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp).

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) mener lukkede asylmottak vil forhindre forsvinninger. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes / NRK

Han mener det er viktig å sørge for at politiet tar disse sakene på alvor og har en reell og god etterforskning.

Stortingsrepresentant Grete Wold (SV) deler Wiborg sin bekymring.

Stortingsrepresentant Grete Wold (SV) krever gransking av hva som har skjedd med asylbarna som har forsvunnet. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

– Her er det barn som er blitt borte, de er ikke blitt lett etter, og på toppen av det hele har vi fått indikasjoner at det har foregått grusomme handlinger uten at det er fulgt opp. Man mister jo ord.

Etter NRKs asylavsløring i desember, har SV sammen med flere andre partier bedt Stortinget om en gransking for å komme til bunns i hvordan så mange barn kunne forsvinne – uten å bli lett etter.

Saken skal opp i Stortinget i april.

Har satt ned en arbeidsgruppe

– Målet har vært å undersøke sakene for å få mer kunnskap om hvordan vi kan forbedre oss, sier John-Magnus Brekken Løkenflaen, seksjonsleder ved Politidirektoratet, om gjennomgangen de nå har gjort.

Både politiet og mottakene har et forbedringspotensial, viser gjennomgangen.

John-Magnus Brekken Løkenflaen, seksjonsleder i Politidirektoratet, sier at etatene nå jobber for en bedre håndtering av savnetsaker med enslige mindreårige asylsøkere.

I tillegg kommer det frem at de ulike etatene følger retningslinjene forskjellig.

Det er nå satt ned en arbeidsgruppe sammen med Utlendingsdirektoratet (UDI) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for å styrke samarbeidet, justere og samkjøre rutinene for når et asylbarn forsvinner.

Justisdepartementet mottok resultatene fra POD fredag sist uke, og ønsker ikke å uttale seg om funnene før de har fått sett nærmere på saken.

De viser til arbeidsgruppen som nå er nedsatt.

– Det er viktig å fortsette arbeidet med å forebygge at ungdommer forsvinner og forbedre rutinen når de har forsvunnet, sier statssekretær Geir Indrefjord (SP)