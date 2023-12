Politiet varslet: Jente skulle bo hos «truende» mann med våpen

«Jeg er skeptisk til å sende barnet til x sin bopel helt uten videre».

Det skriver en politibetjent i et varsel til barnevernet i en norsk kommune.

Barnet fra Ukraina søkte om asyl i Norge like før jul i fjor, sammen med tanten sin. Jenta kjente ingen andre her i landet.

De to skulle ikke bo på asylmottak, men i stedet flytte til tantens kjæreste som allerede bodde i Norge.

Barnet hadde aldri møtt denne mannen.

Betjenten i Politiets utlendingsenhet (PU) søkte han opp i politiets systemer. Det som stod der, gav grunn til bekymring.

Fra: Politiets utlendingsenhet Til: Barnevernet i ██████████ (...) Seksualiserende kommentarer, truende atferd, hensynsløs omgang med våpen og bruk av narkotika er ikke noe et barn som flykter fra krig skal måtte forholde seg til. (...)

Fordi de mener det kan identifisere jenta, vil ikke barnevernet i denne kommunen bekrefte eller avkrefte overfor NRK om de har mottatt brevet. De kan derfor heller ikke svare på hvordan hun har det nå.

Kan bli utnyttet av kriminelle miljøer

Jenta er ett av flere asylbarn staten har bekymret seg for den siste tiden.

Allerede på våren i fjor ble alle kommuner i Norge varslet om enslige mindreårige asylsøkere som flytter privat.

«Det er sannsynlig at noen av dem som ankommer Norge har vært utsatt for overgrep, utnytting eller menneskehandel.»

Det skrev Barne-, -ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i et brev som ble sendt ut like etter flyktninger fra Ukraina ankom Norge.

Disse lekene venter på barn som ankommer Norge alene eller med en følgeperson og skal intervjues av politiet. Foto: Ronald Hole Fossåskaret / NRK

Denne høsten fikk kommunene enda et slikt brev.

Risikoen gjelder ikke bare ukrainere, men barn fra andre land også, presiseres det der.

– Derfor er det særlig grunn til å være på vakt for utnytting eller annen form for omsorgssvikt, sier Tove Brusgaard, fungerende divisjonsdirektør i Bufdir.

Ingen har omsorgsansvar

NRKs undersøkelser viser at over 80 asylbarn har flyttet privat i 2023.

Politiets utlendingsenhet varslet nesten 50 lokale barnevern om over 70 barn og unge. 18 av dem var det knyttet særlig bekymring til.

Utlendingsdirektoratet (UDI) varslet om 13 unge mellom 15 og 18 år.

I tillegg har Bufdir varslet om fire barn i 2022 og 2023.

I alle disse sakene melder aktørene fra til barnevernet i den kommunen barnet skal flytte til.

«Det er alltid bekymringsfullt med barn på flukt. Barn som kommer uten sine foreldre er sårbare, og da er det ekstra bekymringsfullt at de velger å bosette seg privat» Andreas Pareli Wahl Politiets utlendingsenhet

Ved alvorlige tilfeller tar politiet øyeblikkelig kontakt med lokalt barnevern per telefon, understreker Andreas Pareli Wahl, seksjonsleder ved Politiets utlendingsenhets registreringssenter på Gardermoen.

Men legger til:

– PU har ikke mandat eller kompetanse til å vurdere omsorgsevnen til medfølgende voksne.

Når barnevernet får en slik melding, må de ikke undersøke om barnet får tilstrekkelig omsorg.

Barnevernet har kun plikt til å vurdere om de vil undersøke hvordan barnet har det, og om de voksne de bor med gir god nok omsorg.

Redd Barna er bekymret for at barn kan gå under radaren.

– Dersom det ikke sikres at dette alltid kartlegges, er vi redd for at barn kan falle mellom, og at utrygge relasjoner eller oppfølgingsbehov ikke oppdages, sier spesialrådgiver Camilla Scharffscher Engeset.

Frykter for barnas trygghet

Norge skal ha tiltak på plass som hindrer at barn kidnappes, bortføres, blir solgt eller utnyttet. Dette har staten lovet, fordi vi har forpliktet oss til FNs barnekonvensjon.

Men i sommer konkluderte en arbeidsgruppe med at ingen har omsorgsansvar for asylbarna som kommer alene og velger å bo privat.

Alle barn som søker asyl i Norge, får tildelt en representant. Det er denne personen som skal påse at barnets «omsorgsbehov blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte», ifølge utlendingsloven.

Redd Barna har etterlyst svar fra regjeringen på hvordan kommunene følger opp sitt ansvar.

– Vi oppdaget at det ikke alltid sikres at barnet bor på en trygg måte, sier Camilla Scharffscher Engeset, spesialrådgiver i Redd Barna.

Camilla Scharffscher Engeset, spesialrådgiver i Redd Barna. Foto: Kristine Næss Larsen

Hun bekymrer seg for om barna er trygge og får den oppfølgingen de trenger og har krav på.

Både Justisdepartementet og Barne- og familiedepartementet bekrefter i et brev til Redd Barna at barnevernet ikke har et særskilt ansvar for asylbarn som bor privat.

– Vi mener at det må tydelig forankres at barnevernet alltid skal undersøke omsorgssituasjonen, sier hun.