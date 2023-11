Svein Arne Hansen, seksjonsleder for Felles enher for ID-avklarting i Politiets Utlendingsenhet, svarer i en e-post til NRK:

PU har det nasjonale ansvaret for å registrere asylsøknader. Det er viktig å være klar over at det dreier seg om asylsøkere som kommer frivillig og melder seg hos politiet.

PU sammenlikner opplysningene som følgeperson og barnet gir og gjennomfører separate samtaler med barnet og følgepersonen. Det gir barnet en anledning til å kunne snakke fritt med politiet og fortelle om sin situasjon. Eventuell medbrakt dokumentasjon kontrolleres for å se om det er mulig å avklare nærmere hva som er relasjonen mellom barnet og følgepersonen.

Det er generelt ikke et krav om at den mindreårige og følgepersonen skal ha en familierelasjon. Under enhver omstendighet vil det variere hvorvidt søkere fremlegger dokumenter og om disse dokumentene gir noen informasjon om relasjonen.

Det er viktig å understreke at PU bare er én av aktørene i asylprosessen. Selv om PU alltid skal se etter og vurdere politimessige forhold ved hver eneste ankomst og asylregistrering, er det flere andre offentlige organer som sitter med hovedansvaret for de enslige mindreårige barna og har mer omfattende kontakt med disse barna og følgepersonene.