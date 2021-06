– Det er bedre å møtes ansikt til ansikt, sa Joe Biden mens pressen fikk sine bilder av den amerikanske og russiske presidenten sammen.

– Jeg ønsker å takke for initiativet til å møtes i dag. Jeg håper det blir produktivt, mente Putin på russisk.

Det var tydelig at de to testet stemningen, på hvert sitt vis.

Det er ingen ny kald krig, men dagens forhold mellom Russland og USA befinner seg likevel på den blå delen av temperaturskalaen, et sted mellom svært kjølig og full kulde.

Det setter også rammene for møtet i Genève.

Alle «småprat-arenaer» er fjernet. Verken lunsj eller middag, hvor stemningen og samtaleemnene er litt løsere, står på programmet.

Det som foregår de neste timene, er «strictly business», høyst formelt og forretningsmessig. Og en real maktbrytekamp mellom to veteraner på den utenrikspolitiske scenen, hvor begge har mål om å vise seg som den sterkeste.

Det første håndtrykket mellom Joe Biden og Vladimir Putin på 11 år, da de møttes til toppmøte i Genève. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Sist gang de to møtte hverandre var i 2011. Da var Biden visepresident under Barack Obama mens Vladimir Putin hadde en «pause» som statsminister, for å kunne stille på nytt som president.

Biden har i tillegg lang erfaring fra den amerikanske Kongressen, hvor han i to omganger ledet utenrikskomiteen, og var sentral i å få vedtatt flere av nedrustningsavtalene som ble inngått mellom USA og Sovjetunionen, senere Russland.

Se åpningen av toppmøtet direkte. Du trenger javascript for å se video. Se åpningen av toppmøtet direkte.

Starter med «alenesamtale»

Joe Biden kom til byen allerede i går, direkte fra Brussel. Den amerikanske presidenten har vært i Europa helt siden forrige helg og har deltatt på G7-møte, Nato-toppmøte og et møte med EU-ledere.

Flyet fra Moskva med president Vladimir Putin landet vel tre kvarte før møtestart. Foto: Alessandro Della Valle / AP

Vladimir Putin kom først til Genève i dag.

Nærmere 40 minutter forsinket, var det en kort velkomst- og fotoseanse med de to hovedpersonene og den sveitsiske presidenten Guy Parmelin. Parmelin er vert for møtet, selv om det er gjestene som har bestemt det meste.

Putin og Biden gikk deretter i «alenemøte», som varte i rundt to timer. Kun de to presidentene var til stede sammen med sine utenriksministre, Antony Blinken og Sergej Lavrov, og to tolker.

Deretter, etter en samordningspause, startet del to av toppmøtet, hvor fem personer fra hvert land sluttet seg til.

Dette bildet er sendt ut fra del to av toppmøtet, hvor presidentene har med seg blant annet sine nasjonale sikkerhetsrådgivere. Foto: Sputnik / Reuters

Etter at toppmøtet er over, vil de to presidentene holde pressekonferanse hver for seg.

Russerne ønsket en felles seanse, mens amerikanerne for all del vil unngå å minnes det som skjedde tre år siden i Helsingfors, under toppmøtet mellom Putin og Bidens forgjenger, Donald Trump.

Trump ville for åpent kamera ikke svare på hvem han stolte mest på: Russlands president eller sin egen etterretning og nektet tvert for den russiske innblandingen i det amerikanske presidentvalget i 2016.

Putins møter med amerikanske presidenter de siste 21 årene. Du trenger javascript for å se video. Putins møter med amerikanske presidenter de siste 21 årene.

Hva skal de snakke om?

Samtaletemaene for dagens møte er ikke offentlig og det ventes ingen store gjennombrudd, men saker som atomvåpen, nedrustning og militære forhold kommer sannsynligvis til å bli viktige.

Dette er områder der de to stormaktene har en felles interesse av å få noe til, og som kan fungere som en brekkstang til å forbedre forholdet.

Den siste gjenværende nedrustningsavtalen for langtrekkende atomvåpen ble i vinter forlenget. Avtalen Nye Start viste at det er mulig å oppnå resultater, selv om forholdet generelt er kjølig.

Økonomisk sett er Russland et lite land sammenlignet med USA. Også militært er det veldig stor forskjell.

Russiske myndigheter hevder at USA bruker om lag ti ganger mer på forsvar enn det Russland gjør. Men under Putin har russerne likevel satset mye på militær opprustning.

Det er utviklet flere nye typer våpen som amerikanske militære er bekymret for.

Russland har også satset mye på sine atomvåpen, siden det står overfor en Nato-allianse som samlet sett har mer slagkraft av mange typer våpen.

Det har vært flere demonstrasjoner til støtte for den fengslede russiske politikeren Aleksej Navalnyj i den sveitsiske byen de siste dagene. Foto: Magali Girardin / AP

Ifølge den russiske avisen Komsomolskaja Pradva står også diskusjoner om Ukraina og Nagorno-Karabakh på programmet. I den russiske delegasjonen er både den russiske hovedforhandleren i konflikten i Øst-Ukraina og presidentens spesialutsending til Syria.

Også Iran-avtalen, som Trump trakk USA ut av, og Afghanistan, der vestlig styrker er i ferd med å avslutte sitt oppdrag, kommer trolig opp.

Amerikanerne på sin side har fastholdt at de kommer til å ta opp menneskerettigheter og politisk frihet og det de oppfatter som russiske angrep på USA, både gjennom cyberangrep og valginnblanding.

Ett av spenningsmomentene er hvor hardt den amerikanske presidenten kommer til å presse på når det gjelder den fengslede opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj.

Russerne har gjort det klart at samtalene da vil være over.

Store piggtrådgjerder er satt opp rundt Villa la Grange og det omliggende området, som er svært godt bevoktet. Foto: Markus Schreiber / AP

Villa la Grange, en herskapsvilla fra 1700-tallet, er valgt som møtested for toppmøtet mellom den amerikanske og russiske presidenten. Det var der Genève-konvensjonen, som dannet grunnlag for krigens folkerett, så dagens lys i 1864. Foto: Markus Schreiber / AP

Store sikkerhetstiltak i Genève

Nedrustning var ett av hovedtemaene da presidentene fra de to supermaktene forrige gang møttes i Genève i 1985. Da var det USAs Ronald Reagan og Sovjetunionens Mikhail Gorbatsjov som innledet en historisk runde med nedrustning mellom de to erkefiendene.

Nå som da er sikkerhetstiltakene store. 4000 politifolk og soldater er utplassert for å passe på de prominente gjestene.

Det er store sikkerhetstiltak både til sjøs og til lands. 4000 politifolk og militære er sendt ut. Hele sentrumsdelen i nærheten av Genèvesjøen er stengt. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Delen av sentrum som ligger i nærheten av Genèvesjøen, er helt avsperret. Gatene er forbeholdt presidentene og deres medarbeidere.

Myndighetene bad på forhånd så mange som mulig om å arbeide hjemmefra fordi det ventes kaotiske forhold i trafikken når alle VIP-kortesjene skal frem og tilbake gjennom byen.

Kortesjen til USAs president Joe Biden tar plass når den skal gjennom bygatene. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

Pressekaos ved starten av møtet

Kaotisk ble det også ved starten av møtet, da pressefotografene skulle ta de første bildene.

Amerikanske og russiske sikkerhetsstyrker måtte holde igjen fotografer som ville gå nærmere de to presidentene og reportere som ropte spørsmål i munnen på hverandre. Samtidig sperret enkelte billedtakingen for andre og nektet å flytte på seg.

En person skal ha blitt dyttet i bakken og flere ropte at de følte de ble klemt i hjel.

Russiske sikkerhetsvakter grep deretter inn og presset pressekorpset tilbake, samtidig som de kommanderte folk ut av rommet. Det fikk medarbeidere fra Bidens delegasjon til å protestere – mot sikkerhetsvaktene. Samtidig begynte russiske og amerikanske journalister å kjefte på hverandre.

Det høye lydnivået gjorde at de to presidentenes kommentarer til pressen var umulig å høre og til slutt så de på hverandre og smålo, en smule oppgitt over kaoset.

Sikkerhetsfolk viser ut pressefolk ut av rommet der hvor presidentene Joe Biden og Vladimir Putin skulle snakke sammen. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Ifølge Den europeiske kringkastingsunionen EBU er mer enn 1000 journalister fra hele verden akkreditert for å dekke toppmøtet.

Begge presidentene har en pool, eller en gruppe journalister som følger dem tett, uansett hvor de er i verden. Når president Putin skal ha sin pressekonferanse, er det bare denne poolen som får være til stede.

Men svært mange av de statlige russiske mediene har sendt store grupper medarbeidere til Genève. Ifølge russiske kommentatorer skal de statlige mediene vise den store betydningen som Russland og president Putin har i internasjonal politikk.

Men også for den amerikanske presidenten er møtet viktig, ikke minst for delen av USA som mener forgjengeren Donald Trump var for ettergivende for den russiske presidenten.

Flere av de store amerikanske fjernsynskanalene og avisene har i likhet med de russiske omfattende dekning, med analyser og liveoppdateringer.

Følg utviklingen i NRKs Nyhetssenter: