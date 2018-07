Trump og Putin: Benekter russisk påvirkning i valgkampen

- Det var et konstruktivt møte, og samtalene gikk veldig bra, sa den amerikanske presidenten etter dagens samtaler i presidentpalasset i Helsingfors.

Det var et todelt møte, som startet med at de to presidentene snakket sammen bare med hver sin tolk til stede.

Deretter flyttet Trump og Putin til en annen sal, der det ble servert lunsj, og der samtalene fortsatte med de to presidentenes medarbeidere til stede.

– Ikke enige om alt

Det russiske presidenten åpnet pressekonferansen med å si at det hadde vært et nyttig møte og at det er helt nødvendig at Russland og USA samarbeider.

– Vi er ikke enige om alt, men det er helt nødvendig at vi jobber sammen, sa Putin.

Og president Trump minnet om at USA og Russland har 90 prosent av alle atomvåpen på jorda:

- En konstruktiv dialog er derfor viktig, ikke bare for USA og Russland, men

– Ingen innblanding

Det sentrale spørsmålet på pressekonferansen var påstandene om at Russland manipulerte det amerikanske presidentvalget i 2016.

De to presidentene avviste bestemt at det det foregikk en slik innblanding:

– Ingen ting er bevist. Det er en ren kampanje som foregår, sa Donald Trump, mens Vladimir Putin sa at det må legges frem beviser for slike alvorlige påstander.

- Hvem stoler du på?

Donald Trump ble spurt på pressekonferansen om hvem han stoler mest på, sin egen etterretning eller Russlands president, og Trump svarte at Putin hadde avgitt "en kraftig benektelse" under møtet.

Den amerikanske presidentens uttalelse har vakt stor oppsikt i USA, og den har ført til voldsom kritikk på sosiale medier.

- Landsforræderi

Blant kritikerne er tidligere CIA-sjef John Brennan, som skriver følgende i en Twitter-melding:

– Dette er intet mindre enn landsforræderi. Han er helt i lomma på Putin. Republikanske patrioter: Hvor er dere?