Putin håper Biden er mindre impulsiv enn Trump

– Mitt største håp er at, ja, det finnes noen fordeler og noen ulemper ved Biden, men at det ikke vil finne sted noen impulsbaserte handlinger på vegne av USAs sittende president, sier Putin i et intervju med NBC News i forkant av møtet i Genève onsdag.

I intervjuet beskriver han Biden som en «karrieremann», som har vært i politikken hele livet, mens Trump får betegnelsen «fargerik».

– Du kan like ham og du kan mislike ham, men han kom ikke fra det etablissementet i USA, han hadde ikke vært del av storpolitikken før, sier Putin, som kaller Trump «usedvanlig» og «talentfull».

Biden har varslet et ærlig og åpent møte der han blant annet vil ta opp angivelig russisk valginnblanding og hacking med Putin.

Biden har ved en anledning kalt Putin «en drapsmann», en uttalelse som falt i lys av en rekke høyt profilerte dødsfall som blant annet rammet Putin-kritiker Boris Nemtsov.

På spørsmål om Putin ser på seg selv som en «drapsmann», svarer Putin at begrepet er del av «macho-oppførsel» fra Hollywood.

– Den type uttrykksmåte er del av amerikansk politisk kultur der det blir sett på som normalt. Men slik er det ikke her. Her blir det ikke sett på som normalt, svarer Putin.

Putin sier også i intervjuet at forholdet mellom USA og Russland er på det laveste nivået på flere år. Biden har sagt at USA ønsker et stabilt og forutsigbart forhold til Russland og at USA ikke vil ha noen konflikt.