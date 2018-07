Kraftige reaksjoner mot Trump etter Putin-møte: – Farlig og tankeløst

I en serie med tweets anklager New York-senator og demokratenes leder i senatet, Chuck Schumer, den amerikanske presidenten for blant annet «farlig» og «svak» oppførsel.

– I løpet av hele dette landets historie har amerikanerne aldri sett en president som har støttet en amerikansk rival på samme måte som Donald Trump har støttet president Putin, skriver demokraten og fortsetter:

– At USAs president står på president Putin sin side mot amerikansk politi, amerikanske embetspersoner i forsvarsdepartementet og amerikansk etterretning, er tankeløst, farlig og svakt. Presidenten setter seg selv over vårt land.

– Amerikanere vil lure på hva Putin har på Trump

Det sentrale spørsmålet på pressekonferansen etter møtet mellom de to presidentene i Helsingfors, var påstandene om at Russland manipulerte det amerikanske presidentvalget i 2016.

Dette ble avvist av de to presidentene, men det som har fått mange amerikanere til å reagere kraftig, var Trumps svar da han ble spurt om hvem han stoler mest på, sin egen etterretning eller Russlands president.

Presidentene Trump og Putin benektet begge at det har vært russisk innblanding i den amerikanske valgkampen i 2016. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

Trump ville ikke bekrefte at han stoler på sin egen etterretning mer enn han stoler på Vladimir Putin, og svarte at Putin hadde avgitt «en kraftig benektelse» under møtet.

Schumer mener at Trump har styrket USA motstandere gjennom sine opptredener den siste tiden, og sier at mange amerikanere nå vil «lure på om han er i lommen på Putin».

Tidligere CIA-sjef John Brennan har kalt Trumps uttalelser «forrædersk». Foto: SAUL LOEB / AFP

– Millioner av amerikanere vil nå fortsette å lure på om den eneste forklaringen på denne farlige oppførselen er muligheten for at Putin har kompromitterende materiale på Trump, skriver Schumer.

Kritiske røster blant republikanerne

New York-senatoren er ikke den eneste som har kritisert Trump etter pressekonferansen med Putin mandag.

Tidligere CIA-sjef John Brennan har kalt opptredenen «forrædersk».

Paul Ryan ber Trump om å forstå at russerne ikke er USAs allierte. Foto: J. Scott Applewhite / AP

– Han er helt i lomma på Putin. Republikanske patrioter: Hvor er dere? Skriver han på Twitter.

Også mange av Trumps kritikere i det republikanske partiet går hard ut mot presidenten etter uttalelsene under pressekonferansen i Helsingfors.

Republikanernes flertallsleder i Representantenes hus, Paul Ryan, ba etter pressekonferansen Trump om å akseptere at Russland ikke er en amerikansk alliert, og må «holdes ansvarlig for at landet blandet seg inn i valget i 2016».

– Det er ingen moralsk likeverdighet mellom USA og Russland, som fortsetter å være fiendtlig innstilt til våre mest grunnleggende verdier og idealer, sier Ryan i en uttalelse.

– USA må fokusere på å holde Russland ansvarlige og få en slutt på landets angrep på demokrati.

– Forsvarte ikke amerikanske verdier

Den republikanske senatoren John McCain, som flere ganger tidligere har kritisert Trump, gikk ut etter møtet med Putin og kalte det et «tragisk feilgrep» og et «nytt lavmål for USA».

– Ikke bare unngikk Trump å si sannheten om en motstander, men mens han snakket på vegne av USA til verden, feilet vår president å forsvare alt det som gjør oss til dem vi er – en republikk av frie mennesker som er dedikert til frihetskampen både her hjemme og i utlandet, skriver McCain i en uttalelse.

Den amerikanske senatoren Jeff Flake har kalt Trumps opptreden «skammelig». Foto: Saul Loeb / AFP

En annen republikansk senator, Lindsey Graham, skriver i en Twitter-melding at Trumps opptreden i Helsingfors vil bli «sett på et svakhetstegn av russerne, og skape flere problemer enn den løser».

Hans republikanske senatorkollega, Jeff Flake, går enda lenger og kaller Trumps opptreden for «skammelig».

– Jeg trodde aldri at jeg kom til oppleve dagen der vår president ville stå på samme scene som den russiske presidenten og legge skylden på USA for russisk aggresjon. Det er skammelig, skriver han på Twitter.

USAs nasjonale etterretningsdirektør Dan Coats sier mandag kveld i en uttalelse at det ikke er noen tvil om at Russland blandet seg inn i det amerikanske presidentvalget i 2016. Han la til at det amerikanske etterretningsmiljøet «vil fortsette å levere usminkede og objektive etterretningsrapporter for å bidra til USAs nasjonale sikkerhet».