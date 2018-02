Ivanka Trump i Sør-Korea for «maksimalt press» mot nord

Ikledd rød vinterdrakt og lue som representerer USA under det pågående vinter-OL i Pyeongchang i Sør-Korea, fikk Ivanka Trump fort medias oppmerksomhet under sitt besøk i landet.

Fredag møtte hun president Moon Jae-in hvor de diskuterte situasjonen rundt Nord-Korea.

Ifølge The Guardian er presidentdatteren en ledende USA-delegat under et forsøk på å vise en mykere side av amerikansk diplomati, i tillegg til å legge et maksimalt press på atommakten under vinterlekene.

– Vi kunne ikke hatt en bedre eller smartere person til å representere landet vårt, skriver president Donald Trump på Twitter, som også har varslet de strengeste sanksjonene mot Nord-Korea noensinne.

Ikke bare på OL-besøk

Ifølge Moons pressesekretær skal Moon ha informert Trump om at de legger til rette for dialog mellom de to koreanske landene.

– Vi holder en aktiv dialog mellom nord og sør under Nord-Koreas deltakelse i vinterlekene. Dette er viktig for å lette på Korea-halvøyens spenninger, i tillegg til å styrke forholdet vårt, sa Moon ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

VIL LETTE PÅ SPENNINGENE: Sør-Koreas president Moon Jae-in vil lette på spenningene til nabolandet. Foto: John Sibley / Reuters

Trump så på snowboard sammen med Sør-Koreas førstedame Kim Jung-sook og utenriksminister Kang Kyung-wha. Selv om hun sa hun var på besøk for å feire OL, var det også for å demonstrere USAs lovnader om å legge press på Nord-Korea.

– Jeg takker for å gjestfriheten deres her i kveld som igjen bekrefter vårt vennskap, samarbeid og avtalen vår om å jobbe for at Korea-halvøyen blir fri for atomvåpen, skal Trump ha sagt under middagen ifølge The Guardian.

– USA vil også forhøre seg med sine allierte og partnere om støtte og innsats til alt de kan bidra med, sa Trump videre.

SELFIE: Ivanka Trump (f.v) sammen med førstedame Kim Jung-sook og utenriksminister Kang Kyung-wha (t.h.) under OL-konkurransene. Foto: Franck Fife / AFP

Strengere sanksjoner

Det ble også nylig kjent at USA nå har innført de kraftigste sanksjonene noensinne mot selskaper og fartøyer med tilknytning til Nord-Korea.

Dette kunngjorde president Donald Trump fredag.

– Vi påla i dag de kraftigste sanksjonene på et annet land noensinne, sa han, ifølge NTB.

VARSLER: President Donald Trump varsler at det kan bli «uheldig» for verden dersom sanksjonene ikke fungerer. Foto: Evan Vucci / AP

Én person, 27 selskaper og 28 fartøyer med tilknytning til regimet blir nå ilagt økonomiske sanksjoner, opplyser Finansdepartementet i USA.

Disse er enten lokalisert eller registrert i Nord-Korea, Kina, Singapore, Taiwan, Hongkong, Marshalløyene, Tanzania, Panama eller Komorene.

Sanksjonene fører til at alle aktiva i USA fryses, og forbyr amerikanske selskaper eller personer å ha forretningsmessig kontakt med dem.

USA og deres allierte har vært redde for at det er smugling gjennom selskaper og handel som gjør at Nord-Korea fortsatt kan finansiere sine atomvåpen og missilprogrammer, skriver The Guardian.

– Kan bli veldig uheldig for verden

På spørsmål om hva USA vil gjøre dersom sanksjonene ikke fungerer, advarte presidenten følgende:

– Det må vi se på, men om sanksjonene ikke fungerer må vi gå til fase to. Fase to kan bli veldig tøff og veldig, veldig uheldig for verden. Men forhåpentligvis vil sanksjonene fungere. Vi har en enorm støtte fra over hele verden for det vi gjør, understreket han.

Trump-administrasjonen gjorde sin hittil største diplomatiske seier i september ved å overtale FNs sikkerhetsråd til å pålegge sine strengeste sanksjoner mot atommakten, skriver den britiske avisen.

Nord-Korea har hittil svart med å gjennomføre flere atomvåpentester og en rekke langdistanse missiloppskytninger.