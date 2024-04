Kjedekollisjon i Kristiansund

Politiet melder om en trafikkulykke på Løkkemyra i Kristiansund. Det skal være snakk om en kjedekollisjon mellom 3–4 biler. Det er foreløpig ikke meldt om personskader, men trafikale utfordringer. Nødetatene er på vei.

– Det er meldt om ingen skadde og at tre personer skal være involvert. Det er litt materielle skader på bilene, sier operasjonsleder Sindre Molnes.

Vegtrafikksentralen melder at veien er stengt og at bergingsbiler er på vei for å rydde. Omkjøring er via FV6248 Pilotvegen/Dalegata via Kristiansund Lufthavn.