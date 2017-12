I Kim Jong-uns sjette nyttårstale som leder for Nord-Korea sa han at USA aldri vil kunne være i stand til å starte en krig mot Nord-Korea, og at landet nå har klart å utvikle våpen som kan treffe hele det amerikanske fastlandet.

Ifølge nyhetsbyrået Ap, sa Kim at Nord-Korea nå har klart den «historiske prestasjonen å fullføre atomprogrammet».

– Hele USA er innen rekkevidde av våre kjernefysiske våpen, og en «atomknapp» finnes på pulten min. Det er fakta og ikke en trussel, sa Kim under den TV-sendte talen.

Han understreket at bruk av atomvåpen bare vil bli aktuelt dersom landets sikkerhet er truet.

MANGE OPPSKYTNINGER: Denne grafikken viser Nord-Koreas rakettoppskytninger i 2017, og hvor langt rakettene har nådd. Foto: NRK

I nyttårstalen oppfordret han videre landets innbyggere til å øke produksjonen av atomvåpen og raketter.

– Vi må masseprodusere atomvåpen og ballistiske raketter, og få våpnene utplassert flere steder, sa Kim.

Vurderer landets OL-deltakelse

I talen snakket den nordkoreanske lederen også om vinter-OL i Pyeongchang i februar.

Siden Sør-Korea ble tildelt vinter-OL 2018, har det vært en internasjonal frykt for at Nord-Korea skal bruke arrangemententet til å true naboen i sør, eller i verste fall utføre et angrep mot OL-byene.

Men i nyttårstalen sa Kim at Nord-Korea vurderer å sende en delegasjon til lekene, og at det er mulig at landet skal møte Sør-Korea i nær fremtid for å diskutere dette.

Kim Jong-un sa at han håper at vinterlekene blir en suksess for Sør-Korea, og at han håper på at båndene mellom de to landene på Korea-halvøya kan bli styrket i tiden som kommer.

Kim Jong-un holdt nyttårstale til Nord-Koreas befolkning 1. januar. Foto: Jung Yeon-je / AFP

Omfattende testing i 2016

I 2017 har Nord-Korea testet 16 missiler. I september testet landet også dets sjette og kraftigste atomprøvesprenging noensinne, som utløste et jordskjelv med en styrke på 6,3 på Richters skala.

Nord-Korea har selv hevdet at det var en hydrogenbombe som ble testet 3. september.

For få dager siden meldte det statlige nyhetsbyrået KCNA at Nord-Korea erklærte at det ikke ville bli noen endringer i landets våpenpolitikk i 2018.

Testene i 2017 har vist at Nord-Korea har gjort fremskritt i våpenprogrammet, til tross for flere runder med internasjonale sanksjoner og en internasjonal økende frykt for konflikt.