Så nær har verden vært atomkrig på grunn av misforståelser

Det spente forholdet mellom Nord-Korea, nabolandene og USA har gjort trusselen om bruk av atomvåpen mer aktuelt enn på lenge.

Det har også vært en økende uro knyttet til atomvåpen og såkalt ikke-intendert bruk av dem – altså frykt for at atomvåpen skal bli brukt uten at noen egentlig har ønsket det i utgangspunktet.

Det kan skyldes tekniske feil, misforståelser eller menneskelig svikt og slurv.

RAKETTDRAMA: Det sies at verden aldri har vært nærmere en atomkrig enn da en forskningsrakett ble skutt opp fra Andøya i Norge i januar 1995. Foto: Terje Mortensen / NTB scanpix

Konsekvensene kan like fullt bli katastrofale.

Verden har vært millimetere fra atomkrig på grunn av slike feil en rekke ganger.

Dette er noen av eksemplene:

Månen var nær å utløse atomkrig

5. oktober 1960 fikk den nordamerikanske luftforsvarssentralen NORAD et varsel om at hundrevis av sovjetiske missiler var på vei mot USA – USA var under angrep.

Er det virkelig et sovjetisk atomangrep, har USA bare minutter på seg til å svare og angripe tilbake før rakettene treffer amerikansk jord.

Plutselig husker etterretningssjefen i NORAD at Sovjetunionens daværende leder Nikita Khrusjtsjov var i FNs hovedkvarter i New York den dagen. NORAD-ledelsen får det ikke til å stemme. Er det ikke usannsynlig at Sovjetunionen vil sende atomraketter mot USA samtidig som deres egen statsleder befinner seg i landet? De venter.

Det går flere minutter, og ingen raketter lander i USA.

Feilen skyldtes et nytt radaranlegg på Grønland. Denne dagen hadde radarsignalene fra antennene på Grønland, som sendte signalene sine mot Norge, truffet månen idet den steg sakte opp bak Finnmarkskysten, skriver den amerikanske forfatteren og undersøkende journalisten Eric Schlosser i boka «Command and control».

Datamaskinene i USA tolket refleksjonene fra månen som at Sovjetunionen hadde skutt opp alle rakettene sine i Nord-Russland.

OVERVÅKET: Fra kontrollrommet i NORAD overvåket amerikanerne luftrommet over USA og Canada i tilfelle atomangrep. Foto: The Granger Collection

Bombefly med atomvåpen sto klare til avgang

Året etter, 24. november 1961, forsvant all kommunikasjon mellom U.S. Strategic Air Command (SAC) og North American Aerospace Defense Command (NORAD).

Å miste kontakten med radarstasjonene i England, Alaska og på Grønland samtidig ble ansett som umulig, og man mistenkte derfor et atomangrep fra Sovjetunionen.

Amerikanske bombefly med atomvåpen var allerede på rullebanen før man fant ut at alle signalene gikk gjennom en kommunikasjonssentral i Colorado, der motoren hadde blitt overopphetet og ført til at hele systemet kollapset, ifølge Nuclearfiles.org.

Alarmen gikk på grunn av en bjørn

Høsten 1962 regnes som den perioden hvor den kalde krigen var på sitt aller mest anspente. I løpet av to nervepirrende uker var verden på randen av atomkrig flere ganger.

25. oktober så en sikkerhetsvakt på en flybase i Minnesota en mørk skikkelse som klatret over gjerdet. Vakten fyrte av et varselskudd og aktiverte inntrengeralarmen, som også satte i gang sirenene på andre baser i nærheten.

Problemet var at sirenen på Volk Field-basen i Wisconsin var feilkoblet, slik at atomalarmen gikk for fullt.

Dermed trodde jagerflypilotene at de skulle på vingene med sine F-106A-fly med atomvåpen, og var i ferd med å ta av da en bil fra kontrolltårnet kom i full fart nedover rullebanen og ba dem stoppe.

Inntrengeren viste seg senere å være en bjørn.

Forstyrret av nordlys

Det hele toppet seg 27. oktober, dagen før John F. Kennedy og Nikita Khrusjtsjov fant en løsning på krisen.

Det amerikanske krigsskipet USS Beale oppdaget den sovjetiske atomubåten B-59 utenfor Cuba, og slapp synkeminer for å tvinge ubåten opp til overflaten. Disse var ment som skremmeskudd, men ubåtkapteinen var overbevist om at han var vitne til starten på 3. verdenskrig, og ga ordre om å gjøre klar ubåtens atomtorpedo, skriver History.com.

Ordren måtte imidlertid godkjennes av ubåtens tre øverste offiserer, og nestkommanderende Vasilij Arkhipov nektet. B-59 gikk heller til overflaten og ba om nye ordre fra Moskva, og det tok 40 år før den dramatiske historien ble kjent.

Samme dag tok et amerikansk U-2-fly av fra Alaska for å legge ut på et rekognoseringsoppdrag ved Nordpolen. Piloten skulle navigere etter stjernene, men ble forstyrret av nordlys og havnet over russisk territorium.

Sovjetunionen sendte sporenstreks opp sine jagerfly med ordre om å skyte ned spionflyet, hvorpå USA svarte med å sende to jagerfly med atomvåpen for å eskortere spionflyet tilbake til Alaska.

Flyet kom seg ut av russisk luftrom i tide, og krisen ble løst dagen etter.

2200 raketter minutter unna

Klokken 03 om natten 9. november 1979 blir president Carters sikkerhetsrådgiver Zbigniew Brzezinski vekket av en telefon fra general William Odom. Beskjeden er at ett av varslingssystemene viser 220 raketter var på vei mot USA fra sovjetisk territorium.

Kort tid etter blir han oppringt igjen med den dramatiske beskjeden om at det ikke er 220 raketter på vei mot USA, men hele 2200. Det er snakk om et totalutslettende angrep.

Brzezinski vet at det står om minutter, presidenten har maks 7-8 minutter på å bestemme seg for om USA skal svare på det de trodde var et massivt atomangrep. Men før Brzezinski rekker å varsle Carter, blir han oppringt av Odom for tredje gang.

Det viser seg at andre varslingssystemer ikke viser tegn til angrep.

Kjempeangrepet hadde vært falsk alarm – en øvelsesdiskett som simulerte et sovjetisk angrep, var blitt gjenglemt i systemet.

Et drøyt halvår senere, i juni 1980, begynner plutselig en teller som viste hvor mange atomvåpen som var blitt avfyrt og var på vei mot USA, plutselig å bytte ut tallet 0 med tallet 2, helt tilfeldig. For mens skjermene i NORAD-anlegget vanligvis viste at det var «0 Incoming Missiles», sto det nå plutselig «2 Incoming Missiles».

Alarmen gikk hos NORAD, SAC og Pentagon, men det hele skyldtes en feil i en datachip.

Reddet verden da han ikke gjorde noenting

Natt til 26. september 1983 var Stanislav Petrov øverste offiser på Serpukhov-15, en hemmelig sovjetisk varslingsstasjon. Den kalde krigen var nær frysepunktet, og situasjonen mellom Sovjetunionen og USA var svært spent.

USA hadde etter sigende nok våpen til å utslette jorden 2000 ganger – mens Sovjetunionen skulle være rustet til utslettelse 3000 ganger.

Da alarmen gikk den natten, viste radaren at til sammen fem amerikanske raketter var på vei mot Sovjetunionen.

Petrov fikk det ikke til å stemme. Han kjente systemet godt og hadde vært med på mange øvelser. Han stolte på sin egen dømmekraft og konkluderte med at USA ikke ville ha sendt så få raketter dersom de skulle angripe, og lot være å varsle sine overordnede.

Etter hvert som minuttene gikk, viste det seg at Petrov hadde rett, og at det var en feil som hadde fått alarmene til å ule fordi solstråler var blitt feiltolket som missiler.

Kona spurte senere spurte hva han hadde gjort for å bli omtalt som en helt i den sovjetiske avisen Pravda.

– Ingenting, svarte Petrov, ifølge Berlingske.

«MANNEN SOM REDDET VERDEN»: Stanislav Petrov ble omtalt som «mannen som reddet verden ved å ikke gjøre noenting». Foto: Pavel Golovkin / AP

Fryktet Nato-øvelse var fordekt angrep

Like etter, i november 1983, ble NATO-øvelsen Able Archer holdt. Det var på den tiden intens spenning mellom øst og vest, og øvelsen inneholdt blant annet trening på opptrapping til atomkrig.

Sovjetunionen mistenkte at USA planla et overraskelsesangrep og fryktet at den realistiske øvelsen var en skjult opplading til et faktisk atomangrep fra amerikansk side.

KGB iverksatte en gedigen etterretningsoperasjon i vestlige land og lette etter tegn på et nært forestående angrep. De innhentet blant annet informasjon om mulige evakueringssentre, sjekket om det var blitt rekruttert uvanlig mange blodgivere, overvåket nøkkelpersoner som var involvert i bruken av atomvåpen, samt ledere for kirker og banker.

Sovjetunionen forberedte sine styrker på et forebyggende angrep og satte deler av de sovjetiske militærenhetene i forhøyet beredskap.

Atomalarm på Andøya

Om morgenen 25. januar 1995 ble en sivil forskningsrakett skutt opp fra Andøya i Vesterålen. Raketten skulle noe så uskyldig som å innhente data om nordlyset, men var nær ved å utløse en internasjonal katastrofe.

Oppskytingen var på forhånd varslet til Russlands utenriksdepartement, men en feil der hadde gjort at beskjeden aldri ble gitt videre til det det russiske militæret.

En radar som var ute av drift, gjorde at de intetanende russerne ikke så hvor raketten kom fra, eller hvilken bane den hadde gått i.

UTLØSTE ALARM: Dette er raketten som ble skutt opp fra Andøya 25. januar 1995. Raketten var en forskningsrakett og hadde navnet Black Brant 12. Prosjektet i 1995 het Scifer og var amerikansk. Du trenger javascript for å se video. UTLØSTE ALARM: Dette er raketten som ble skutt opp fra Andøya 25. januar 1995. Raketten var en forskningsrakett og hadde navnet Black Brant 12. Prosjektet i 1995 het Scifer og var amerikansk.

De konkluderte med at det måtte være et atommissil skutt opp fra en amerikansk ubåt i Norskehavet – rakettens bane, fart og form stemte nemlig helt overens med russernes bilde av hvordan et vestlig atomangrep ville begynne. Det ble satt i gang forberedelser for å svare med et atomangrep.

– Dette var den alvorligste hendelsen i den kjernefysiske historien. Verden har aldri vært nærmere en atomkrig, har CIA-veteran Peter Pry uttalt til NRK.

Den berømte atomkofferten ble brakt til Russlands president Boris Jeltsin, som nærmest hadde fingeren på knappen, men bestemte seg for å avvente.

– I går brukte jeg for første gang den svarte kofferten, kunngjorde Jeltsin til en samlet verdenspresse da det var klart at atomkrisen var avverget.