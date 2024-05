Internasjonal straffedomstol i Haag ber om arrestordre på Netanyahu og Hamas-ledere

Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Gaza 35.456 Siste uke: 365 Israel 1472 Lukk Kilder: Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza / FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) / Israelske myndigheter Forbehold: Tall fra Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza skiller ikke mellom sivile og stridende, og kan periodevis være forsinket. Tallene fra israelske myndigheter viser at rundt 1200 sivile og soldater ble drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. 272 israelske soldater har blitt drept siden 27. oktober 2023. Ingen av tallene er bekreftet av uavhengige kilder. De palestinske tallene oppdateres daglig. Tall fra Israel oppdateres minst to ganger i uken. Lukk Mer informasjon om tallene

Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) har mandag bedt om arrestordre på statsminister i Israel, Benjamin Netanyahu, og hans utenriksminister Yoav Gallant, viser en uttalelse fra domstolen.

ICC ber også om arrestordre på de tre Hamas-lederne Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri og Ismail Haniyeh.

Et dommerpanel i ICC vil nå vurdere forespørselen om arrestordre.

Sinwar er leder av Hamas på Gazastripen, Al-Masri er leder av Qassam-brigaden, mens Haniyeh er leder av Hamas' politiske fløy.

Krigen på Gazastripen har rast siden Hamas angrep Israel 7. oktober 2023. Rundt 1100 mennesker ble drept i angrepet, og godt over 200 tatt som gisler av Hamas. Minst 35.000 palestinere er drept i Gaza siden krigens begynnelse.

Sjefanklager Karim Khan i ICC. Foto: LUIS ACOSTA / AFP

Krigsforbrytelser på begge sider

Det er aktor ved domstolen, Karim Khan, som har jobbet med arrestordrene.

– Det er grunn til å tro at Israels statsminister Netanyahu har straffansvar for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, sier Khan ifølge meldingen.

Forbrytelsene Netanyahu og Gallant kan holdes ansvarlig for ifølge ICC, inkluderer: Ekspander/minimer faktaboks Utsulting av sivile som en krigsmetode

Å med vilje påføre stor lidelse eller stor skade mot kropp og helse

Drap med vilje, inkludert drap gjennom sult

Utrydding

Forfølgelse

Annen inhuman oppførsel

– Vi mener at disse forbrytelsene mot menneskeheten har blitt begått som en del av et vidspredt og systematisk angrep mot den palestinske sivile befolkningen i henhold til statens politikk. Disse forbrytelsene, i vår vurdering, fortsetter fortsatt, skriver Khan videre.

Om Hamas-lederne skriver ICC i en uttalelse at Hamas-lederne har straffansvar for flere forbrytelser begått 7. oktober i fjor.

Forbrytelsene ICC mener Hamas-lederne skal holdes ansvarlig for, inkluderer: Ekspander/minimer faktaboks Utrydding

Drap

Gisseltaking

Voldtekt og andre overgrep i fangenskap

Tortur

Krenkelser mot personlig verdighet

Annen inhuman oppførsel

– Vi mener det er grunn til å tro at Sinwar, al-Masri og Haniyeh er kriminelt ansvarlig for drapene på hundrevis av israelske sivile i angrep begått av Hamas og andre væpnede grupper 7. oktober, skriver Khan.

Viser til angrep på sivile i matkøer

Det er første gang påtalemyndigheten i ICC har bedt om en arrestordre mot en nær amerikansk alliert, ifølge CNN.

I etterforskingen av Israel har ICC intervjuet overlevende og øyevitner, autentisert video- bilde og lydmateriale, satelittbilder og uttalelser fra israelske myndigheter.

Dette mener de beviser at Israel med vilje har fratatt den sivile befolkningen i hele Gaza ting som er nødvendig for at mennesker skal overleve. Det er særlig effektene av de tidvis blokkerte grenseovergangene som Khan fokuserer på i uttalelsen.

Khan skriver at de ved hjelp av vitner har dokumentert effektene av utsulting av sivile på Gaza: han trekker fram dehydrering, underernæring og «dyp lidelse».

– Det pågår en sultkatastrofe i deler av Gaza, og det er nært forestående i andre områder. I dag ber mitt kontor om at de to mest ansvarlige, Netanyahu og Gallant blir arrestert både som med-gjerningsmenn og ledere, sier Khan.

Det vises til at Israel stengte grensene til Gaza, og tidvis har stanset leveranser av nødhjelp fra å krysse inn i Gaza.

I tillegg viser ICC til at Israel har kuttet vannforsyningen fra Israel til Gaza, og stanset tilførselen av elektrisitet.

– Dette fant sted i tillegg til angrep mot sivile, inkludert de i matkøer, hindring av nødhjelpleveranser og angrep på nødhjelpsarbeidere, noe som gjorde at flere organisasjoner har begrenset sin tilstedeværelse på Gaza, skriver ICC.

ICC om angrepet 7. oktober: – Kalkulert grusomhet

I undersøkelsene til domstolen har de intervjuet ofre og overlevende, inkludert personer som ble holdt som gisler i kjølvannet av angrepet.

Domstolen har også gjennomgått overvåkningsbilder, autentisert video, lyd og bildemateriale, og uttalelser fra Hamas-medlemmer.

– Disse individene planla og iverksatte forbrytelsene 7. oktober etter vårt syn. Gjennom deres egne handlinger, inkludert ved besøk av gisler kort tid etter at de ble kidnappet, har de anerkjent sitt ansvar for forbrytelsene.

Khan viser til sine egne besøk til kibbutzene som ble rammet av angrepet 7. oktober.

– Jeg hørte om hvordan kjærligheten i en familie, de dype båndene mellom forelder og barn, ble forvrengt til uforståelig smerte gjennom kalkulert grusomhet og ekstrem følelsesløshet. Disse handlingene må noen stilles til ansvar for.

ICC mener også at det er rimelig grunn til å tro at gislene Hamas tok 7. oktober har blitt holdt på «inhumane» måter. Khan skriver det er grunn til å tro at flere av dem har blitt utsatt for seksuelle overgrep og voldtekt i fangenskap.

– Vi har kommet til denne konklusjonen gjennom undersøkelse av legejournaler, video- og dokumentarisk bevis, og intervjuer med ofre og overlevende. Vi fortsetter å undersøke rapporter om seksuell vold 7. oktober, skriver Khan.

– Sidestiller offer og bøddel

FN-domstolen ICJ har tidligere behandlet påstander fremmet av blant annet Sør-Afrika om at Israels krigføring på Gaza er et folkemord.

De konkluderte med at enkelte av påstandene Sør-Afrika har fremmet, kan bryte konvensjonen om folkemord dersom de stemmer, ifølge BBC.

Den internasjonale straffedomstolen har de siste tre årene etterforsket Israels handlinger i de okkuperte palestinske områdene, og senere også Hamas' operasjoner.

Ifølge Reuters reagerer både Hamas og Israels politikere sterkt på uttalelsen fra ICC.

– Dette sidestiller offer og bøddel, sier Sami Abu Zuhri i Hamas i en uttalelse til byrået mandag.

Israels finansminister Bezalel Smotrich kaller uttalelsen fra ICC for «nazi-propaganda».

Han ber alle israelere anse uttalelsen som om det er utstedt arrestordre mot dem personlig etter uttalelsen, skriver Reuters.

Opposisjonsleder Yair Lapid i Israel kaller avgjørelsen til ICC for en «katastrofe», og ber kongressen i USA om å fordømme arrestordrene som nå er bedt om.