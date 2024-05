– Noen barn her har aldri møtt foreldrene sine. Tenk det, sier barnelege Khalaf Mreihil til NRK. Av ulike grunner måtte foreldrene dra fra sykehuset etter fødselen.

Til vanlig jobber Mreihil som overlege på nyfødtavdelingen på Ahus i Lørenskog. Men den siste måneden har sekstiåringen vært stasjonert på ulike sykehus nord og sør i Gaza.

Det har satt sine preg på den rutinerte barnelegen med palestinsk bakgrunn.

– Man ser jo ting på TV og i media, men ingenting kan forberede deg på virkeligheten her, sier han.

Khalaf Mrehil har jobbet som barnelege i Oslo i 25 år. Det som møtte han i Gaza sjokkerte han. Foto: Thor-Erling Engemyr

Legene evakueres

Til nå har over en halv million palestinere blitt fordrevet i Gaza etter at Israel nylig trappet opp krigen – hvorav nesten 450.000 har forlatt Rafah, opplyser FN.

Mreihil er i Gaza med det norske legeteamet NORWAC. De måtte evakuere for et par dager siden.

Men det var kun helsepersonellet som ble evakuert, de minste pasientene måtte bli igjen på Kamal Odwan sykehuset i Beit Lahiya i nord Gaza.

– Hva tenker du om at du kan flykte, men ikke dem?

– Det er vanskelig å beskrive, det er så ekstremt tungt.

Det norske legeteamet NORWAC måtte flykte, mens de minste pasientene ble igjen på sykehuset. Foto: NORWAC

Overlatt til sykehuset

FN-organisasjonen Verdens matvareprogram, som jobber for å bekjempe sult, uttalte i april at underernæring blant barn sprer seg i Gaza.

Forrige måned anslo de at 30 prosent av alle barn under to år var akutt underernærte eller avmagret.

Alle barna på nyfødtavdelingene hvor Mreihil har vært til nå i Gaza er født underernærte.

– Jeg har ikke sett noen barn med fødselsvekt over 2700 gram, sier han.

I Norge er det det som er gjennomsnittlig fødselsvekt, men i Gaza er det ingen som nå fødes med normal fødselsvekt, ifølge Mreihil.

– I tillegg er det mange som fødes og veier kun 1600–1700 gram.

Barnelegen forteller at det kan gå en uke mellom hver gang foreldrene besøker den nyfødte.

Men det barnelegen syns er det mest hjerteskjærende, er alle barna som blir forlatt til seg selv på avdelingen etter fødselen.

– Barna må være her en stund for å få behandling etter fødselen, og foreldrene må da dra hjem. Det blir ofte lenge mellom hvert besøk, av og til bare en gang i uken, sier Mrehil.

Han forklarer at det ofte er lang vei til sykehuset og at mange foreldre tar en stor risiko for å komme seg tilbake til sykehuset mellom all bombingen.

To av barna på avdelingen, en jente og gutt, som ble født for tre uker siden, skal ikke ha møtt foreldrene sine etter fødselen.

Denne lille gutten blir behandlet for underernæring, og har aldri sett foreldrene sine. Det er usikkert hvor de er og om de er i live. Foto: Khalaf Mreihil

Hvor de er eller hva som har skjedd med dem er det ingen som foreløpig vet.

Mangler viktig utstyr

Mreihil sier det er stor mangel på utstyr som kan redde de nyfødte barn på Gaza. Blant annet er det mangel på livsviktig morsmelkerstatning.

– Det er sjokkerende at de ikke gjenvinner sin fødselsvekt etter to -tre uker, sier han.

I tillegg til mangel på morsmelkerstatning, mangler de også proteiner som gis til barn som har lav fødselsvekt. Mødrene som ammer er selv også underernært, og morsmelken er derfor ikke energirik nok.

De mangler også utstyr til å hjelpe barna ved respirasjonsbesvær.

– Barna som trenger CPAP blir nå i stedet for lagt på respirator, som ikke er en gunstig form for behandling, sier Mreihil.

Mangel på utstyr gjør selve prosedyrene mer vanskelig, og øker dermed risikoen for at noe kan gå galt. Det er også mangel på medisiner som kan redde barna.

– Antibiotika brukes på nesten alle barn her på grunn av den store infeksjonsfaren, og det er det stor mangel på. Det er også mangel på lungemedisinen Surfactant, sier Mreihil.