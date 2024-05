På nyåret meldte Israel at Hamas sin kommandostruktur i Nord-Gaza var ødelagt. Nå sier Israel at hæren (IDF) er tilbake for å hindre islamistiske militanter i å omgruppere seg i Jabalia.

IDF sier at Hamas hadde full kontroll over Gazas største flyktningleir frem til at de israelske soldatene tok seg inn igjen i byen for noen dager siden.

Bombeangrep på flyktningleiren Jabalia 14. mai. Foto: - / AFP

Journalister, vitner og helsepersonell melder om intense kamper over natten, skriver nyhetsbyrået AFP.

Den israelske hæren melder om at kampene i den palestinske flyktningleiren kan være de kraftigste i byen siden krigen begynte sjuende oktober.

– Meier ned

Folk i flyktningleiren forteller til Reuters at israelske styrker har tatt seg inn til markedet som ligger i sentrum av Jabalia, og at bulldosere meier ned hus og butikker.

Røyk stiger opp fra et bombeangrep på Jabalia 14. mai. Foto: - / AFP

– Stridsvogner og fly utsletter boligområder, markeder, butikker, restauranter, alt sammen. Alt dette skjer foran en verden som ser med ett øye, sier innbyggeren Ayman Rajab, via en samtale-app, til Reuters.

IDF sier at de i løpet av de siste dagene har utført flere titalls luftangrep, ødelagt terroristers infrastruktur, og lokalisert et våpenlager i området.

Jabalia er en av flyktningleirene som ble opprettet i kjølvannet av at Israel ble opprettet i 1948 og flere hundre tusen palestinere ble fordrevet.

Folkevandring av flyktninger

Seks dager etter at krigen begynte fikk flere enn en million palestinere ordre om å forlate Nord-Gaza.

Flere hundre tusen reiste derfra, mens de som ble igjen har bodd i ruiner.

Palestinere flykter fra Jabalia etter nye kamper i Jabalia. Foto: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Folkevandringen av flyktninger har fortsatt sørover, men nå pågår det angrep på den sørligste byen Rafah, som var deres siste trygge tilfluktssted.

Flere hundre tusen forsøker derfor å flykte nordover igjen.

85 prosent av Gazas befolkning har blitt tvunget fra sine hjem, den største forflyttingen i regionen siden den israelske staten ble grunnlagt i 1948, skriver Washington Post.

Minst 35.303 palestinere og flere enn 1.200 israelere er drept i denne krigen, som ble utløst da Hamas gikk til angrep på Israel sjuende oktober i fjor.

Flere enn halvparten av de drepte palestinerne er kvinner og barn, ifølge en talsperson for Verdens helseorganisasjon (WHO).