Han har prøvd å sette ned foten. De store bombene på 900 kilo ligger fortsatt på vent etter at USAs president Joe Biden stoppet leveransen til Israel. Og for en uke siden stoppet USA en skipslast med ammunisjon.

Årsaken var Israels trusler om å gå inn i Rafah, byen sør på Gazastripen som er blitt tilholdssted for palestinere som har måttet flykte fra hjemmene sine.

Men USAs våpenhjelp til Israel har ikke tørket inn. Nå er en ny leveranse på trappene.

Røyk stiger opp etter et israelsk angrep øst i Rafah sør i Gaza mandag. Foto: - / AFP

Mer ammunisjon

Biden-regjeringen vil gi Israel våpen til en verdi av 1 milliard dollar. Rundt 10,8 milliarder kroner. Nå er forslaget sendt til Kongressen for godkjenning.

Den nye pakken består av ammunisjon til stridsvogner og bombekastere, samt militære kjøretøyer.

Det skjer samtidig som israelske stridsvogner har rullet lenger inn i Rafah og Nord-Gaza bombes.

Angriper hele Gazastripen

Israel hevder at byen nær grensen til Egypt er tilholdssted til fire Hamas-bataljoner. USA og verdenssamfunnet har på sin side advart om de humanitære konsekvensene som en offensiv mot byen vil få.

Samtidig har Israel intensivert angrepene sine mot resten av Gaza.

Røde Kors har åpnet et feltsykehus i Rafah lengst sør på Gazastripen. Foto: Røde Kors / handout / NTB

– Vi opererer resolutt i alle tre delene av Gazastripen, sa talsperson for det israelske militæret, kontreadmiral Daniel Hagari, med henvisninger til områdene nord, sentralt og sør i Gaza, i et møte med pressen.

Han sa at det gjennomføres angrep fra på bakken, fra luften og havet på en gang.

Siden krigen begynte 7. oktober er rundt 35.000 mennesker blitt drept, ifølge myndighetene på Gaza, som kontrolleres av Hamas. Verdenssamfunnet sliter med å få inn nødhjelp og befolkningen mangler vann, mat, medisiner og drivstoff.

– Lidelsene som befolkningen i Gaza utsettes for, vokser uutholdelig hver dag, sier FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi til NRK onsdag morgen.

Han mener årsaken blant annet er at verdenssamfunnet og FNs sikkerhetsråd er så splittet og polarisert at det er umulig å bli enige om hvordan man skal handle.

– På grunn av konfliktens karakter og denne paralysen så er nødhjelpen som kommer inn i Gaza, svært lite effektiv, sier Grandi.

Undergraver seg selv

Selv om USA i forrige uke holdt tilbake våpenforsendelser har Bidens sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan sagt at USA vil fortsette å støtte Israel.

– Vi vil fortsette å sende militær hjelp, sa Sullivan til journalister på mandag, skriver The Wall Street Journal.

Røyk i bakgrunnen etter at Israel tirsdag angrep mål i Jabalia nord på Gazastripen. Foto: - / AFP

Han hevdet at USA ville fortsette å gi Israel våpen som kan brukes i selvforsvar.

Den nye våpenleveransen kan redusere presset som Biden prøver å legge på Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Det mener Seth Binder ved tankesmia Middle East Democracy Center i Washington.

– Dette er nok et eksempel på at de gjør budskapet sitt uklart og undergraver all styrken bak grepet de har tatt, sier Binder til den amerikanske avisen.

