Israelsk rapport om 7. oktober: Mener Hamas utførte systematiske voldtekter

De siste månedene har opplysninger om voldtekter og seksualisert vold under angrepet til Hamas vekket sterke reaksjoner, både i Israel og internasjonalt.

Bevis samlet inn av israelske organisasjoner har lenge tydet på at Hamas-krigere skal ha utført seksuell vold mot kvinner flere steder i Israel, ifølge nyhetsbyrået AP.

Onsdag ettermiddag har Foreningen for voldtektskrisesentre i Israel lagt fram en lengre rapport som viser til at angrepene var mer utbredt enn tidligere antatt. Rapporten er omtalt i en rekke internasjonale medier.

Demonstranter som har på blodsminke utenfor BBC-hovedkvarteret i London. De mener internasjonale aviser ikke dekker de seksuelle overgrepene som fant sted 7. oktober godt nok. London, 4. februar 2024. Foto: HENRY NICHOLLS / AFP

Kan ha blitt voldtatt foran familie

Israelsk politi sier at de etterforsker saker som spenner fra gruppevoldtekter til likskjending. En talsperson sa i forrige uke at de har samlet inn over 1.500 «sjokkerende og vanskelige vitneforklaringer».

Ifølge rapporten kan enkelte tilfeller av voldtekt ha blitt utført foran partnere, familie eller venner. Det finnes ingen øyenvitner til dette, ifølge rapporten, opplysningene baserer seg hovedsakelig på funn ved åsteder.

En rekke aviser, inkludert den amerikanske avisen The New York Times, har avdekket at flere seksuelle overgrep fant sted under angrepet 7. oktober, der rundt 1200 israelere ble drept.

Hamas har tidligere avvist påstandene om at de skal ha begått seksuelle overgrep.

AMNESTY: Gerald Folkvord ønsker en uavhengig gransking av hendelsene som fant sted den 7. oktober. Foto: Frida Marie Grande / Photographer: Frida Marie Grande

Ønsker en uavhengig gransking

– Voldtekt og andre seksuelle overgrep er ofte brukt som våpen i krig, sier Gerald Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty til NRK.

Han sier at det er viktig å undersøke hendelsene som fant sted 7. oktober.

– Seksuelle overgrep i væpnet konflikt er en krigsforbrytelse og viktig å belyse, sier han.

Folkvord sier samtidig at han skulle ønske at israelske myndigheter ikke stod i veien for en uavhengig gransking av de tragiske hendelsene som fant sted den dagen.

– Vi har prøvd å etterforske dette selvstendig, men vi har aldri fått tilgang til uavhengig bevis eller til personer som var utsatt for det eller er vitner, forteller Folkvord.

Telt fra musikkfestivalen. Mer enn 300 personer ble drept her 7. oktober. Foto: Ohad Zwigenberg / AP

Han sier at de bare har hatt tilgang til materiell som kommer fra det israelske forsvaret eller fra israelske myndigheter.

– Det er jo en stor utfordring hvis man vil prøve å danne seg et uavhengig bilde av hva som har skjedd, sier han og legger til at det ikke betyr at informasjonen i dagens rapport ikke stemmer.

Israelske myndigheter sier at de prøver å beskytte voldtektsutsatte og derfor ikke ønsker å gå ut med informasjon om ofrene.

– Det viktigste er å ta vare på voldtektsutsatte, men hvis man skal prøve å forstå hva som har skjedd og skal holde noen ansvarlig for det, så må det være mulig med en uavhengig gransking, sier Folkvord.

VOLDTATT AV HAMAS: Demonstranter holder banner med teksten «Voldtatt av Hamas» under en demonstrasjon i Paris. 1. desember 2023. Foto: Dimitar DILKOFF / AFP

Krever mer fra FN

Rapporten viser til at de seksuelle overgrepene skal ha funnet sted på fire hovedsteder: i musikkfestivalen der mer enn 360 mennesker ble drept, i nabolagene ved grensen til Gaza, militærbaser som ble overkjørt av Hamas og steder der gisler ble holdt i Gaza.

Hamas har nektet for at dette skjedde, men lederen for foreningen sier at rapporten fjerner all tvil om hva som skjedde.

– Taushet er ikke lenger en mulighet. Vi forventer at internasjonale organisasjoner tar et klart standpunkt, sier lederen for utvalget som har skrevet rapporten, Orit Sulitzeanu.

Organisasjonen skriver at systematisk og målrettet seksuell mishandling mot kvinner fant sted i angrepet. Også menn og barn ble ofre for seksualisert vold, ifølge rapporten.

Rapporten nevner ikke antall saker den har dokumentert.

Den navngir heller ikke ofrene. Sulitzeanu forklarer dette med at arbeidet med å identifisere ofrene har vært vanskelig fordi mange ble drept etter voldtektene.