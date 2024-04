Rute 232 går parallelt med Gaza-stripen omgitt av flatt jordbruksland i alle retninger. Den går så nærme at du kan se svart røyk stige opp i horrisonten og hører drønnene fra krigføringen. Nå er den israelske veien et minnested over terrorangrepet for et halvt år siden.

Den passerer sletta der unge mennesker var på en musikkfestival, kibbutzer som fortsatt ligger nesten helt øde og busskur med plakater og klistremerker over de israelske ofrene og gislene.

Eran Peretz har nettopp klistret opp et bilde av sønnen Ido. Han ble bare 22 år.

DREPT: Eran Peretz savner sønnen Ido Peretz (22) hver dag. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

– Jeg forsøker å gå videre, men det er umulig, sier faren.

Det er bare noen meter bort til veikrysset hvor sønnen ble skutt og drept.

Han var på Rave-festivalen sammen med flere venner. En av dem var Onn Brichner (23), som var blant de de siste som så ham i live. Onn fikk selv flere kuler i kroppen.

KULE: Kulen i beinet ved kneskålen sitter der fortsatt. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

– Den i foten gnager på beinet for hvert skritt jeg tar og fører til intense smerter, forteller han.

Seks måneder etter synes han fortsatt at det er vanskelig å ta inn over seg hva som skjedde den 7. oktober akkurat her.

– Jeg føler meg ikke heldig. Selv om jeg overlevde kom de færreste av vennene mine hjem i live fra festen, forteller Onn Brichner.

RUTE 232: I en busslomme minnes vennegjengen og en far dem som ikke kom hjem i live 7. oktober 2023 Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Pepret med kuler

Klokken 06:29 lørdag den 7. oktober kom de første rakettene. Musikken stilnet og panikken brøt løs.

Like før hadde de vært omsluttet av musikk og glede. Folk danset rundt Onn, som jobbet i baren.

Det som var en fest ble til et blodbad. Over 370 ble drept her og over 40 tatt som gisler til Gaza.

SISTE BILDE: Ido Peretz (22) under Nova-festivalen like før terrorangrepet startet. Foto: Privat

Onn og Ido kastet seg inn i hver sin bil og la ut på rute 232 med retning sørover.

– Vi forsøkte å kjøre i sikkerhet, men etter 10–12 minutter skjøt terroristene mot bilene der borte, sier han og peker mot et veikryss.

Alle fire i bilen han kjørte ble truffet av flere kuler fra Hamas.

– De avfyrte sikkert 100 skudd mot bilen og til slutt stanset motoren, forteller Onn Brichner.

Han og vennene kom seg ut av bilen og la på sprang. De gjemte seg i et kratt. Der ble de liggende ei 8 timer før noen sivile kom dem til unnsetning.

Ido døde i veikrysset.

I flere måneder ble Onn liggende på sykehus, og han driver fortsatt med opptrening for å få tilbake motorikken. Når han går, hugger smerten i benet. Men å miste en av sine beste venner gjør enda mer vondt. Hva som skjer i Gaza har han ingen følelser for.

OPERERT: Onn Brichner (23) ble truffet i ryggen, foten og fikk fragmenter i hodet. Bilde fra Instagram. Foto: Privat

– Jeg har ikke orket å fokusere på krigen, men tenker på hvordan jeg skal komme til hektene igjen og tilbake til livet, sier han.

Idos far er klar på hva han mener.

– Vi ønsker ikke krig, men jeg synes ikke at de som bor bak gjerdet der har noen rett til å være der. De vil ikke ha fred, hevder han.

Fakta om ofra for krigen mellom Israel og Hamas Ekspander/minimer faktaboks Hamas-soldatar frå Gaza angreip det sørlege Israel 7. oktober i fjor. Over 1200 menneske blei drepne i angrepet. 332 av desse var israelske soldatar, og 57 var politifolk. Resten var sivile, blant dei 33 barn.

Israel starta deretter angrep mot Gaza. Meir enn 33.000 palestinarar drepne , og minst 8000 er sakna, ifølge palestinske helsemyndigheiter.

Over 600 israelske soldatar er drepne i krigen.

Minst 142 FN-tilsette og mellom 79 og 109 journalistar er drepne i krigen. I nesten 600 angrep mot helsevesenet, er over 600 drepne og 800 såra.

Dei israelske angrepa har drive over 85 prosent av Gaza sine 2,3 millionar innbyggjarar på flukt frå sine heimser.

Israel si blokade har gjort situasjon for internt fordrive kritisk, og 800.000 personar opplever ifølge FN teng naudhjelp for å overleve.

Over 60 prosent av alle bustader i Gaza er øydelagde.

Hamas og Islamsk heilag krig (Jihad) bortførte over 240 israelarar og utlendingar under angrepet. 110 av desse er sidan ført tilbake, og 133 sit framleis som gislar. Fleire av dei er antatt å vera døde.

Omtrent 250.000 israelarar er evakuert frå byar og kibbutzar nær grensa til Gaza, samt frå landsbyar nær grensa mot Libanon. Kjelder: FNs nødhjelpskontor (OCHA), AFP, IDF, UNRWA , WHO, palestinske myndigheter, Haaretz, The Times of Israel, Al Jazeera.

