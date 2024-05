Flere israelske aviser har kilder som sier at Den internasjonale straffedomstolen (ICC) om kort tid vil utstede en internasjonal arrestordre på statsminister Benjamin Netanyahu, forsvarsminister Yoav Gallant og forsvarssjef Herzi Halevi.

Det vil 12 fremtredende amerikanske republikanere hindre.

ICC Ekspander/minimer faktaboks *Den internasjonale straffedomstolen (ICC) ble etablert i 2002 og er verdens første permanente, internasjonale domstol som rettsforfølger enkeltpersoner som anklages for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten, folkemord og angrepskrig. * Domstolen har sete i Haag i Nederland. * Britiske Karim Khan er sjefanklager. * 124 land og territorier er medlemmer, men ikke land som USA, Russland, Kina, India og Israel. * Siden starten er det ført 31 saker for ICC, og disse har resultert i ti domfellelser og fire frifinnelser. * Fem menn er funnet skyldige i krigsforbrytelser, alle afrikanske militsledere. Dommene har vært på fra ni til 30 års fengsel. * ICC har opp gjennom årene utstedt arrestordre på 38 personer, senest mot Russlands president Vladimir Putin i 2022. * 21 av de etterlyste er pågrepet og stilt for retten, mens 14 er fortsatt på frifot. Fem saker er henlagt fordi de etterlyste døde. * ICC må ikke blandes sammen med FNs øverste juridiske organ, Den internasjonale domstolen (ICJ) som behandler rettslige tvister mellom stater. Kilde: NTB

Truer familiemedlemmer

ICCs sjefanklager Karim Khan understreket i februar at «alle kriger har lover og regler» og lovet at domstolen vil stille de ansvarlige for krigsforbrytelser for retten.

Dersom ICC kommer med en arrestordre, vil republikanske senatorer jobbe for amerikanske mot-sanksjoner.

– Angrip Israel, og vi vil angripe dere, skriver senatorene i brevet som nettstedet Zeteo har fått tilgang til.

SJEFANKLAGER: Karim Khan i ICC. Foto: LUIS ACOSTA / AFP

Brevet er på én side og er signert av blant andre Tom Cotton fra Arkansas, Floridas Marco Rubio og Ted Cruz fra Texas.

De skriver at de vil sanksjonere ansatte ved ICC og truer med at ICC-ansatte og familiene deres ikke vil kunne reise til USA.

– Dere er blitt advart, avsluttes brevet.

Mener det sender et farlig signal

Kjersti Lohne, professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo, mener at truslene fra de republikanske senatorene sender et farlig signal.

Professor i kriminologi, Kjersti Lohne. Foto: Pressebilde

– Det sender et sterkt signal om at man forhindrer internasjonal strafferett, sier Lohne.

Professoren forklarer at det ikke er første gang USA forsøker å forhindre internasjonal strafferett.

Hun viser til et annet tilfelle fra 2020, da USA frøs midler og innførte reiserestriksjoner mot Fatou Bensouda og Phakiso Mochochoko.

Begge var på det tidspunktet høytstående aktorer i den internasjonale domstolen.

Bensouda var sjefanklager i en etterforskning om mulige krigsforbrytelser i Afghanistan, hvor også amerikanske styrker risikerte å bli etterforsket.

Demokrater reagerer

Den demokratiske senatoren Chris Van Hollen fra Maryland mener det er uhørt å true enkeltpersoner på denne måten.

– Det er greit å være kritisk til en mulig rettssak, men det er absolutt feil å blande seg inn i en rettssak ved å true dommere, deres familiemedlemmer og deres ansatte med gjengjeldelse. Dette er noe som ligner mafiaen, ikke amerikanske senatorer, sier Van Hollen til Zeteo.

I et innlegg på X 3. mai ba domstolen om å få slutt på trusler om gjengjeldelse mot ICC og forsøk på å hindre og skremme dens tjenestemenn.

De skriver at slike trusler kan være et lovbrudd.

MINNEMARKERING: Statsminister Benjamin Netanyahu under minnemarkering for Holocaust-ofrene 6. mai. Foto: AMIR COHEN / AFP

De 12 senatorene mener ICC opptrer hyklersk og dobbeltmoralsk. De påpeker at Khan ikke har utstedt arrestordre på lederne av Iran, Syria, Kina eller Hamas.

Det har imidlertid vært hevdet at ICC også vurderer arrestordre for ledere av Hamas.

Når det gjelder Iran, Syria og Kina, er de ikke medlemmer av ICC.

Derfor kan ICC gripe inn

Israel er ikke medlem av den internasjonale domstolen, men Palestina ble medlem i 2015.

Det betyr at ICC kan etterforske og straffeforfølge antatte krigsforbrytelser som finner sted på Vestbredden og Gazastripen.

Domstolen har ingen egen politistyrke, og er avhengig av at de 124 medlemslandene, deriblant Norge, følger opp eventuelle arrestordrer og pågriper de som er etterlyst.

HAR SKREVET UNDER: Senator Ted Cruz fra Texas. Foto: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

ICC har opp gjennom årene utstedt 38 arrestordrer, blant annet mot Russlands president Vladimir Putin i mars 2022.

21 av de etterlyste er pågrepet og utlevert til Haag. Det er også en forutsetning ettersom domstolen ikke har anledning til å føre sak mot personer «in absentia».

Begrenset reisefrihet

En arrestordre fra ICC vil være svært stigmatiserende for Netanyahu.

I store deler av verden bli det sett på som en ydmykende moralsk irettesettelse. Særlig for israelske ledere som har måttet tåle økende internasjonal kritikk for krigføringen i Gaza.

– Det innebærer jo et stort stigma for Netanyahu. At han står på den lista over krigsforbrytertiltalte mennesker.

Lohne mener at den viktigste praktiske konsekvensen vil være at han ikke kan reise fritt i verden.

Medlemslandene har nemlig forpliktet seg til å arrestere mennesker som er etterlyst av ICC.

Likevel er det ikke alltid arrestordrer fører til en pågripelse.

Omar Al-Bashir, den tidligere sudanske presidenten ble ikke arrestert under et besøk til Sør-Afrika i 2015.

Al-Bashir var ettersøkt av ICC for krigsforbrytelser i Darfur.

–Hva er konsekvensen av å ikke arrestere etterlyste?

– Man risikerer å undergrave hele det internasjonale rettssystemet og den er man jo veldig avhengig av, sier Lohne.