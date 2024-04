World Central Kitchen (WCK) stanser sitt arbeid på Gazastripen etter at sju av organisasjonens hjelpearbeidere skal ha blitt drept i et israelsk angrep seint mandag kveld.

De døde er fra Palestina, Polen, Australia, Storbritannia, og en person har dobbelt statsborgerskap fra USA og Canada, skriver Reuters.

Tallet på drepte ble først opplyst til å være fem, men organisasjonen har oppdatert tallet på omkomne til sju.

– Vi er klar over rapporter om at medlemmer av World Central Kitchen-teamet har blitt drept i et IDF angrep mens de arbeidet for å bidra til vår humanitære innsats med matutlevering, skriver hjelpeorganisasjonen på X (tidligere Twitter).

– Dette er en tragedie. Hjelpearbeidere og sivile skal aldri være et mål. Aldri, skriver organisasjonen.

Hjelpeorganisasjonen World Central Kitchen bygget en egen molo for å få nødhjelp inn til Gaza. Dette er første gang de fikk levert matforsyninger inn i området, 15. mars 2024.

– Tragisk hendelse

På sin hjemmeside skriver WCK at hjelpearbeiderne reiste i to pansrede kjøretøy merket med organisasjonens logo, og et upansret kjøretøy, i et område der det ikke var kamphandlinger.

Organisasjonen skriver at konvoien ble angrepet trass i at den hadde koordinert sine bevegelser med IDF.

Angrepet skjedde da konvoien forlot lagerbygningen i Deir al-Balah. Der hadde den lastet av mer enn 100 tonn med humanitære matforsyninger som de hadde fraktet inn sjøveien.

Det israelske militære (IDF) sier at det gjør en grundig gjennomgang på høyeste nivå for å forstå omstendighetene av det de kaller en tragisk hendelse.

– IDF gjør en omfattende innsats for å gjøre det mulig med sikker levering av humanitær hjelp, og har jobbet tett med WCK i deres livsviktige innsats med å gi mat og humanitær hjelp til folket i Gaza, melder IDF.

Bekreftet omkommet

Hamas sier i en uttalelse at angrepet var ment å terrorisere internasjonale hjelpeorganisasjoner og avskrekke dem slik at de ikke fortsetter sitt arbeid.

World Central Kitchen lager mat til Gazas befolkning. Foto: WCK

Australias statsminister Anthony Albanese bekreftet at den australske hjelpearbeideren Lalzawmi «Zomi» Frankcom (44) omkom i angrepet.

– Dette er en humanitær tragedie som aldri skulle ha skjedd. Den er komplett uakseptabel og Australia vil ha full og solid gjennomgang, sier Albanese.

Den israelske avisen Haaretz skriver at tre av de drepte utlendingene og deres palestinske sjåfør er identifisert.

WCK bygget en egen molo på Gazastripen for å få inn nødhjelp sjøveien. Den første forsendelsen deres kom inn i området 15. mars. Den andre kom inn i går.

En lekter fra World Central Kitchen med mat til Gaza. Foto: ISRAEL DEFENSE FORCES / Reuters

– Utilgivelig

Grunnleggeren José Andrés, sier, ifølge Reuters, at han er sønderknust og han sørger over tapet til ofrenes familie og venner.

– Dette er ikke bare et angrep mot WCK. Dette er et angrep mot humanitære organisasjoner som hjelper til i den alvorligste av situasjoner, hvor mat brukes som et krigsvåpen. Dette er utilgivelig, uttaler WCK-sjef Erin Gore i en pressemelding.

Hjelpeorganisasjonen har tidligere opplyst at de drifter over 60 kjøkken både sør og sentralt på Gazastripen.

Organisasjonen sier de setter alt arbeid i regionen på is.

– Vi vil snart bestemme oss for arbeidet vårt framover, heter det i en pressemelding.

Dette skal være passene til flere av hjelpearbeiderne som omkom i det israelske angrepet. Foto: Skjermdump / X

Store tap

Hjelpeorganisasjonen WCK ble opprettet etter jordskjelvet på Haiti i 2010, og sendte da kokker og mat inn i landet.

Organisasjonen har hovedsete i USA, og har som mål å være raskt på plass i katastrofeområder. Den har også ambisjon om å finne smarte løsninger på sult og fattigdom.

Også andre hjelpeorganisasjoner har lidd store tap i Gaza siden krigen startet.

Blant annet har 26 hjelpearbeidere fra Palestinske Røde Halvmåne (PRCS) blitt drept siden oktober, ifølge organisasjonen selv.

I tillegg er 174 FN-ansatte drept siden krigen startet, melder FN.

I januar skrev Faktisk at det aldri er registrert flere drepte hjelpearbeidere i én og samme konflikt som i Gaza.