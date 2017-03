Erdogan gir Nederland skylda for Srebrenica-massakren

I en tv-sendt tale i dag truet han med at det ikke holder med en ynnskyldning fra Nederland, men at de kan vente seg ytterligere sanksjoner som følge av det han kaller «statlig terror».

I tillegg anklaget han Nederland for å ha vært delaktig i Srebrenica-massakren i Bosnia under Balkankrigen på 90-tallet.

– Vi kjenner Nederland og nederlenderne fra Srebrenica. Vi vet hvor råtten deres karakter er ut fra deres massakre på 8000 bosniere, sa Erdogan i talen

Erdogan mener en gruppe fredsbevarende FN-soldater fra Nederland ikke grep inn da bosnisk-serbiske militærstyrker målrettet drepte muslimske gutter og menn der i 1995.

Får ikke drive valgkamp

Årsaken til at Erdogan er sint er at nederlandske myndigheter har nektet at det arrangeres tyrkiske valgkamparrangementer på nederlandsk jord.

Om en måned går tyrkerne til urnene i en folkeavstemning om grunnlovsendringer som kan gi president Erdogan mer makt enn han har i dag. Tyrkiske politikere er derfor på stemmejakt blant tyrkere i utlandet i håp om å mobilisere flere til å avlegge stemme.

Tyrkias utenriksminister ble nektet å lande på nederlandsk jord og familieministeren ble kastet ut av landet etter å ha krysset grensen i bil.

Erdogan har etter dette kuttet all politisk kontakt med Nederland og lover nå altså ytterligere straffereaksjoner.

– Tar på seg offerrollen

Nederlands konservative statsminister Mark Rutte har så langt vært krystallklar på at han ikke kommer til å be om unnskyldning for dette.

Han omtaler Erdogans trusler som «bisarre» og Srebrenica-anklagene som «frastøtende historieforfalsking».

– Jeg finner det bisart at Tyrkia snakker om sanksjoner, når man tydelig kan se at vi har grunn til å være veldig sinte for det som skjedde i helgen, sier Rutte.

Også tyskerne har hisset på seg den tyrkiske presidenten etter at også de har lagt ned forbud mot å drive valgkamp blant landets tyrkiske befolkning.

Erdogan har som svar gjentatte ganger sammenlignet avgjørelsen med Tysklands fortid som Nazi-Tyskland. Også Nederland har fått stempel som nazistisk og fascistisk av den tyrkiske statslederen.

– Det som skjer i Europa er nazisme. Vi kan kalle det nynazisme, en ny nazi-tendens, gjentok Erdogan i dag.

Det skjer dagen etter at EUs utenrikssjef og utvidelseskommissær i går ba Erdogan tone ned ordbruken og nazi-anklagene.

– EU oppfordrer Tyrkia til å avstå fra å komme med overdrevne uttalelser og handlinger som kan gi en risiko for ytterligere eskalering av situasjonen, skrev de i en uttalelse.

Tyskland svarer i dag at de mener Erdogan tar på seg en offerrolle foran den forestående folkeavstemningen.