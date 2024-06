Det er politisk enighet i alle Natos 32 medlemsland om at Nederlands tidligere statsminister Mark Rutte er deres kandidat til ny generalsekretær. Hans eneste gjenstående utfordrer, trakk seg i dag.

– Kan vi nå sette to streker under svaret og si at Rutte blir Natos neste generalsekretær?

– Det kan vi, sier Kate Hansen Bundt, som er generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomité, til NRK.

Mark Rutte anses å være en type politiker som er god på kompromisser. – Han anses å være en type politiker som kan takle Trump, og både de gamle og de nye medlemslandene, sier Hansen Bundt. Foto: Alex Brandon / AP

–God på kompromisser

Nato har ikke formelt kunngjort at Rutte blir Natos nye sjef, men det er altså ikke lenger noen tvil.

Hansen Bundt er ikke overrasket.

Rutte har nemlig den kvalifikasjonen som de to siste generalsekretærene har hatt: De har vært statsministre og har ledet koalisjonsregjeringer.

– Rutte anses å være god på det som Jens Stoltenberg er god på, å lage kompromisser, sier Hansen Bundt.

De store landene har for lengst samlet seg om Rutte.

– Han anses å være en type politiker som også kan takle Trump, og både de gamle og de nye medlemslandene, sier Hansen Bundt.

Mark Rutte har tung politisk erfaring og har vært Nederlands statsminister. Selv trodde han at en kvinne skulle bli Natos nye generalsekretær. Foto: Petr David Josek / AP

– Myk overgang

Mark Rutte har ofte blitt nevnt som Jens Stoltenbergs etterfølger.

– Jeg vil anta at Stoltenberg, som den kompromissøkende mannen han er, ønsker en myk overgang, sier Hansen Bundt.

Det skjedde ikke da Stoltenberg overtok stillingen etter danske Anders Fogh Rasmussen.

– Jeg tror Stoltenberg er opptatt av at overleveringen skal skje på en ordentlig og ryddig måte, og involvere den nye generalsekretæren i alle reformene Nato nå står oppe i, sier Hansen Bundt.

– Jeg tror Stoltenberg er opptatt av at overleveringen skal skje på en ordentlig og ryddig måte, og involvere den nye generalsekretæren i alle reformene Nato nå står oppe i, sier Hansen Bundt.

Stoltenberg har hatt jobben siden 2014, og oppdraget hans er blitt forlenget fire ganger. Nå har han gjort det helt klart at han ikke fortsetter i stillingen.

Det har vært mange kandidater på listen, men omsider var det bare igjen én person som utfordret Rutte: Romanias president, Klaus Iohannis.

Tyrkia, Slovakia og Ungarn støttet opprinnelig opp om Iohannes, men til slutt hadde han kun eget land i ryggen.

Torsdag ble det kjent at han trekker sitt kandidatur.

I en uttalelse heter det at Iohannis informerte Nato om dette allerede forrige uke, skriver Reuters.

Klaus Iohannis var Ruttes siste utfordrer. Torsdag trakk han sitt kandidatur. Foto: Andreea Alexandru / AP

Romania stiller seg nå også bak Rutte.

Skeptiske

Rutte er en svært erfaren politiker, men flere har vært skeptiske til at han blir den fjerde nederlandske generalsekretæren i løpet av Natos 75-årige historie.

– Man har sagt at det burde komme noen fra de nye landene i øst. Det burde være en kvinne. Det burde være noen fra et land som bruker 2 prosent på forsvar. Rutte oppfyller ingen av disse kravene, forklarer Hansen Bundt.

Kate Hansen Bundt, som er generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomité, er ikke overrasket over at Rutte blir Natos neste generalsekretær- Foto: Terje Pedersen / NTB

Nederland har likevel satt seg som mål å nå Natos standard ved å bruke 2 prosent på forsvaret i år. Og det er andre sider som har talt til Ruttes fordel.

Blant annet er det nærmest opplest og vedtatt at generalsekretæren skal komme fra et europeisk land.

– Nederland kommer liksom fra et ikke for stort land, ikke for lite land, men er spiselig. Og så er han fra et land som var med på å grunnlegge Nato, sier Hansen Bundt.

