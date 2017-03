Vil nekte tyrkiske politikere å drive valgkamp i Norge

Nederland er midt i en opphetet konflikt med Tyrkia etter å ha nektet den tyrkiske utenriksministeren og familieministeren adgang til landet lørdag.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har reagert med å kalle nederlenderne for «nazi-levninger» og «fascister», og truer landet med sanksjoner.

Nå vil SVs stortingskandidat Petter Eide at Norge skal følge Nederlands eksempel, og ønsker at tyrkiske politikere skal bli nektet å drive valgkamp i Norge.

Striden mellom Tyrkia og flere EU-land Ekspandér faktaboks 1. mars: Myndighetene i den tyske byen Gaggenau avlyser et folkemøte for tyrkere i Tyskland som er tilhengere av Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Grunnen oppgis å være sikkerhetsmessige årsaker.

2. mars: Tyrkisk UD kaller Tysklands ambassadør inn på teppet og krever en forklaring. Samme dag trekker myndighetene i Köln en tillatelse til et planlagt folkemøte med en tyrkisk minister.

5. mars: Østerrikes statsminister Christian Kern sier tyrkiske politikere bør forbys å drive valgkamp i EU-land.

7. mars: Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu taler på et velgermøte i Hamburg til om lag 300 tyrkiske velgere. Møtet ble flyttet til den tyrkiske generalkonsulens bolig etter at politiet stengte bygningen der møtet opprinnelig skulle vært holdt.

9. mars: Tysklands statsminister Angela Merkel tar avstand fra president Erdogans uttalelser om at tyskere er "nazister og fascister".

10. mars: Europarådet kritiserer den kommende folkeavstemningen i Tyrkia om utvidet makt til president Erdogan og sier Tyrkia beveger seg i retning av et diktatorisk styre.

11. mars: Utenriksminister Cavusoglu nektes å lande i Nederland. Senere samme dag blir den tyrkiske familieministeren Fatma Kaya stanset av nederlandsk politi i Rotterdam og eskortert ut av landet. President Erdogan truer med sanksjoner mot Nederland.

12. mars: Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen ber Tyrkias statsminister Binali Yildirim utsette et planlagt besøk i Danmark.

12. mars: Den tyrkiske utenriksministeren deltar på et folkemøte for tyrkere i Metz i Frankrike etter at den franske regjeringen ikke ville nekte ham det. Kilde: NTB, DPA, AFP

OMSTRIDT: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Foto: Ozan Kose / AFP

– Prinsipielt galt

– Politikere er fengslet, aviser er stengt og ytringsfriheten er sterkt presset. I en slik situasjon vil det være prinsipielt galt å tillate tyrkiske politikere å komme til Norge og drive valgkamp bare for den ene siden, sier Eide til NRK.

I tillegg til Nederland har Tyskland, Østerrike og Sveits satt ned foten for tyrkiske statsråder som ville holde politiske møter.

Søndag besøkte den tyrkiske utenriksministeren Mevlüt Çavusoglu byen Metz i Frankrike, der myndighetene har gitt ham grønt lys til et møte med tyrkiske innvandrere.

Kan få mer makt

Bakgrunnen for at de tyrkiske statsrådene ønsker å holde politiske møter i andre europeiske land, er neste måneds folkeavstemning i Tyrkia.

Folkeavstemningen vil kunne gi president Erdogan mer makt ettersom endringene vil innebærer at han blant annet kan bli sittende ytterligere i to femårs perioder.

Nå er den tyrkiske valgkampen på vei også til Norge. Denne uken kommer nemlig Cuma Icten fra det tyrkiske Arbeiderpartiet til Drammen for å snakke om folkeavstemningen, skriver Drammens Tidende.

– Han kommer trolig på mandag og skal være der noen timer, men jeg vet ikke helt når. Han skal ta en prat og høre om folk vil ta opp ting med tyrkiske myndigheter, sier leder for det tyrkiske trossamfunnet i Drammen, Orhan Al, til avisa.

– På vei mot diktatur

Petter Eide, som er tidligere generalsekretær i Amnesty Norge og Norsk Folkehjelp, kommer rett fra Tyrkia etter å ha vært på besøk hos SVs søsterparti HDP. Han har ikke fått med seg det planlagte besøket i Drammen når NRK snakker med ham.

Men Eide er prinsipielt imot all tyrkisk valgkamp i Norge, og ber nå norske myndigheter innta et tydeligere standpunkt.

– Tyrkia er på vei til å gli mot et diktatur. Det vil være feil av Norge å legitimere dette ved å tillate valgkamp her i landet. Jeg mener ikke at Norge skal legge opp til en konflikt med Tyrkia, men jeg mener vi skal være prinsipielle og stå fram som et land som er tydelig på at vi vil ha demokrati i Tyrkia, sier Eide.

– Opp til lokale myndigheter

Før intervjuet med Eide spurte NRK Utenriksdepartementet om hvordan de stiller seg til at tyrkiske politikere kommer til Norge for å drive valgkamp.

Underdirektør i kommunikasjonsenheten, Kristin Enstad, svarte følgende i en e-post til NRK:

– UD er ikke kjent med at tyrkiske regjeringsmedlemmer planlegger å besøke Norge. Vi er gjennom media gjort kjent med at en tidligere tyrkisk parlamentariker vil besøke Norge. Det er opp til lokale myndigheter og politi å ta stilling til denne typen arrangementer.