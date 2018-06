– Våre ansatte i området er ekstremt bekymret. Et angrep på Hodeida vil være katastrofalt, sier Gry Ballestad, humanitær sjef i Redd Barna.

FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi frykter en masseflukt.

– Vi er ved et punkt hvor ordet katastrofe blir en underdrivelse, sier Marie-Claire Feghali i Den internasjonale Røde Kors-komiteen til nyhetsbyrået Reuters.

Hun ber partene som slåss om Jemen respektere Genèvekonvensjonene, som er ment å beskytte krigens ofre, og sier at sivile som risikerer å komme i skuddlinjen må få slippe ut og at de som må bli, fortsatt må få motta nødhjelp.

-Katastrofalt er en underdrivelse Du trenger javascript for å se video.

Operasjon «Gyllen seier»

Operasjon «Gyllen seier» ble innledet med luftangrep, artilleribeskytning fra sjøsiden og kraftig skuddveksling på bakken tidlig onsdag morgen. Bak angrepene står regjeringsvennlige militsstyrker med internasjonal støtte.

Ifølge Jemens eksilregjering har operasjonen som mål å frigjøre havnebyen Hodeida fra Houthi-opprørerne, som erobret den strategisk viktige byen ved Rødehavet i oktober 2014, tre uker etter at hovedstaden Sana var tatt.

Angrepet mot Hodeida, hvor rundt 600.000 mennesker bor, antas å bli det største slaget i den over tre år lange krigen.

Fakta om Jemen Ekspandér faktaboks Republikk på Den arabiske halvøy, med anslagsvis 29 millioner innbyggere.

En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen, som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014.

De forente arabiske emirater deltar i koalisjonen og har soldater på bakken i det sørlige Jemen.

Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført tusenvis av flyangrep i Jemen, og alle parter i konflikten anklages av menneskerettighetsorganisasjoner for krigsforbrytelser.

Over 10.000 mennesker er drept i krigen siden 2015, ifølge Verdens helseorganisasjon. Over 50.000 er såret, og sivile utgjør flertallet av ofrene.

Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut.

FN og hjelpeorganisasjoner frykter en massiv sultkatastrofe i Jemen, der over 22 millioner mennesker er avhengig av humanitær hjelp. Over 8 millioner mennesker lever på randen av hungersnød.

Nødhjelp fra Unicef losses i Hodeida 27. januar 2018. Havnen i Hodeida regnes som livsnerven til store deler av Jemens befolkning. Foto: Abdo Hyder / AFP

Angriper fra flere kanter

Det skal ha blitt gjennomført minst 18 bombetokter i løpet av dagen. Bombetoktene er ment å rydde vei for militsstyrker, som støtter landets eksilregjering. Militsen har de siste ukene erobret flere landsbyer i omkringliggende områder.

På bakken får styrkene hjelp fra eritreiske soldater. I luften bistår krigsfly fra Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater.

Sammen skal de være i ferd med å rykke frem mot flyplassen sør for byen. Deretter antas det at forsøk på erobring av havnen står for tur.

Også havneanlegget skal ha blitt bombet i dag, anlegget hjelpeorganisasjonene og FN mest av alt frykter kollapser.

Deler av havneanlegget i Hodeida er allerede ødelagt av tidligere bombetokt. Nå ventes det flere. Foto: Abduljabbar Zeyad / Reuters

FN klarte ikke overtale

FN har helt til det siste forsøkt å overtale golflandene om å la være å gå til angrep.

I det som FN-sjef António Guterres beskriver som et intenst skytteldiplomati har en utsending fra FN forsøkt å forhandle med Houthi-opprørerne på den ene siden og Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater på den andre.

Saudi-Arabia og deres allierte mener det er erkefienden Iran som dirigerer Houthi-bevegelsen, og som stod bak opprøret som jaget regjeringen ut av landet.

De anklager også Iran for å bruke havnebyen Hodeida til å smugle inn iranskproduserte våpen, som skal ha blitt brukt til å angripe mål i Saudi-Arabia.

Dette er Yemen-aktørene Ekspandér faktaboks Sayyid Abdul-Malik Badreddin al-Houthi er i slutten av 30-årene og leder Houthi-bevegelsen som nå har kontroll over deler av Jemen. Al-Houthi kommer fra byen Saada i det nordlige Jemen. Han har flere brødre som også er, eller har vært, sentrale i bevegelsen. Houthi-lederen har flere ganger kommet med sterke angrep på Israel og USA som han mener har for stor innflytelse på den arabiske regionen. Abdrabbuh Mansour Hadi er 72 år og Jemens internasjonalt anerkjente og demokratiske valgte president. Hadi ble valgt til president 27. februar 2012 i et valg der han var den eneste kandidaten. Da hadde han allerede i praksis fungert som president i noen måneder etter at daværende president Ali Abdullah Saleh fikk behandling etter et hjerteinfarkt. Hadi var visepresident fra 1994 og frem til høsten 2011. Jemens president lever nå i eksil i Saudi Arabias hovedstad Riyadh. I mars 2017 ble han av en domstol i det Houthi-kontrollerte Sanaa dømt til døden for høyforræderi. Mohammed bin Salman er kronprins i Saudi Arabia og den som i realiteten sitter med det meste av makten. 33-åringen har også vært kongedømmets forsvarsminister fra 2015. Det gjør han både delaktig og ansvarlig for landets involvering i Jemen. Mohammed Bin Salman har uttalt til flere arabiske medier at han ønsker å finne en løsning på konflikten og at ingen ønsker at krigen skal fortsette. Samtidig har det foreløpig ikke kommet noen signaler fra kronprinsen på hva som er hans videre strategi i forhold til konflikten i nabolandet og militærkoalisjonens operasjoner der.

Fra vondt til verre

Jemen er allerede i en prekær situasjon, med utbredt sult og alvorlige utbrudd av sykdommer.

FN har i mange måneder «advart om at krigen kan ende med den verste sultkatastrofen verden har sett på mange tiår, med millioner av ofre».

NRK i Jemen: Hvert tiende minutt dør et barn

Over 10.000 mennesker er drept i de massive flyangrepene som den saudiledede koalisjonen har utført siden den kom med i krigen våren 2015. 3 millioner er drevet på flukt. 22 millioner er avhengige av matvarehjelp for å overleve og rundt 8 millioner av dem er på randen av hungersnød. 400.000 barn regnes som underernærte.

Et underernært og sykt barn venter på behandling på sykehuset i Hodeida. De sykehusene som er i drift er helt avhengig av forsyninger av medisiner og utstyr utenfra. Mye av dette kommer gjennom havnen i byen. Foto: Abdo Hyder / AFP

Havnebyen ekstremt viktig

Gry Ballestad forteller at havnebyen er ekstremt viktig for det meste av Jemen.

– 90 prosent av all mat i Jemen kommer nå utenfra. Hodeida er inngangsporten til det meste av det som tas inn av varer.

– For et land som er hardt sultrammet, er det ekstremt bekymringsfullt hvis den største havnen stenges – for det finnes egentlig ikke noen alternative veier inn, sier Ballestad til NRK.

– 80 prosent av befolkningen i Jemen er nå avhengig av humanitær hjelp. Når presset øker på en by som Hodeida, vil det få alvorlige konsekvenser, forklarer den humanitære sjefen.

Internasjonale leveringer av mat, medisiner og drivstoff vil bli sterkt rammet hvis havnebyen stenges på grunn av krigshandlinger.

– Folk er avhengig av drivstoff for å få vannpumpene til å fungere, så en stopp i importen vil ramme vannforsyningene. Vi er derfor veldig bekymret for en økning av sykdommer. Dette er et land som har hatt den største koleraepidemien i verden på mange år, sier Ballestad.

Tre menn passerer en bygning ødelagt under et bombetokt mot hovedstaden Sana. Hovedstaden som også er kontrollert av Houthi-opprørerne har vært under kraftig skyts i flere nå. Foto: Khaled Abdullah / Reuters

Forsøker FN-veien

FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi frykter angrepet mot Hodeida vil utløse en masseflukt, en masseflukt han egentlig har ventet på lenge, gitt forholdene i landet.

– Det er formelt ikke mitt ansvar, men jeg får konsekvensene på mitt bord når angrepene er over. Derfor bønnfaller jeg partene om å gå tilbake til forhandlingsbordet, sier Grandi.

Situasjonen i Jemen skal diskuteres i FNs sikkerhetsråd. Forsøket fra Sverige om at FN på prinsipielt skulle fordømme angrepet før det ble satt i gang, førte ikke frem på grunn av motstand fra Storbritannia og USA.

Kritikere hevder at Storbritannia og USA har gitt Saudi-Arabia grønt lys for operasjonen.