Kaller salg av britiske kampfly for skammelig

Kontrakten om salg av 48 kampfly av typen Eurofighter Typhoon ble undertegnet i forbindelse med at Saudi-Arabias kronprins Mohammad bin Salman denne uka besøkte London.

Bildet viser en Eurofighter Typhoon i luftrommet over Kypros på vei mot Irak. Det er fly av denne typen som er solgt fra Storbritannia til Saudi-Arabia. Bildet er fra september 2016. Foto: PETROS KARADJIAS / AFP

Det har skapt reaksjoner.

Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen i mars 2015. Siden da har over 10.000 mennesker mistet livet og 50.000 såret. Mange av ofrene ble drept under flyangrep.

Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt i Jemen, og 22 millioner mennesker trenger matvarehjelp utenfra.

Saudi-Arabia leder en militærkoalisjon bestående av styrker fra flere sunnimuslimske land. USA, Storbritannia og Frankrike støtter koalisjonen med våpen og militære rådgivere. Amerikanske spesialstyrker har også deltatt i militære operasjoner.

Et av dødsofrene for de saudiarabiske flyangrepene. Denne jenta ble drept 7. mars utenfor Saana. Foto: Naif Rahma / Reuters

Flere menneskerettighetsorganisasjoner anklager Saudi-Arabia for krigsforbrytelser, og FN har slått fast at Jemen i dag er verdens største humanitære katastrofe.

Statsminister Theresa Mays beslutning om å selge kampfly til Saudi-Arabia, vekker derfor sterke reaksjoner i den britiske opposisjonen.

Hvitvasking

– Dette hvitvasker Saudi-Arabias rykte og rolle i krigen, og det er skammelig, sier Labours skyggeminister for bistand, Kate Osamor, til The Guardian.

Den britiske regjeringen har innvilget lisenser for salg av våpen og militært utstyr til nærmere 50 milliarder kroner siden Saudi-Arabia startet bombingen i nabolandet.

Regimet i Riyad har blant annet fått kjøpe britiske Tornado-fly, stridsvogner, pansrede kjøretøy, granater, missiler og bomber, ifølge Al Jazeera.

Mange nyfødte barn i Jemen lider av underernæring. FN hevder den humanitære situasjonen i landet er en direkte konsekvens av krigføringen som utføres mot landet ledet av Saudi-Arabia. Foto: KHALED ABDULLAH / Reuters

Lukker øynene

Labour-leder Jeremy Corbyn har gjentatte ganger kritisert våpensalget og anklaget tidligere i uka May for å lukke øynene for krigsforbrytelser.

– Tyskland har stanset våpensalget til Saudi-Arabia, mens Storbritannias våpensalg har økt kraftig og britiske militærrådgivere er med på å lede krigføringen, sa Corbyn i Underhuset.

– At regjeringen lukker øynene for det FN mener er beviser for krigsforbrytelser, kan ikke være riktig, sa han.

Amnesty International er også sterkt kritisk til britenes beslutning om å selge kampfly til Saudi-Arabia.

– Ved å selge flere kampfly til et land som leder en koalisjon som bomber bolighus, sykehus og skoler i Jemen, skvetter man bensin på det humanitære bålet, sier menneskerettighetsorganisasjonen.

Bombeangrepene mot Jemen forårsaker store ødeleggelser. Dette er fra hovedstaden Sanaa. Foto: KHALED ABDULLAH / Reuters

Norsk stans

Norge har de siste årene solgt våpen og militært materiell for flere hundre millioner kroner til landene som opererer i Jemen, men har stanset salget av våpen og ammunisjon til Saudi-Arabia. Landet får fortsatt kjøpe annet militært materiell fra Norge.

Fakta om Jemen Ekspandér faktaboks * Republikk på Den arabiske halvøy. Befolkningen anslås å være 29 millioner. * En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen, som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014. * Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført tusenvis av flyangrep i landet, og alle parter i konflikten anklages av

menneskerettighetsorganisasjoner for krigsforbrytelser. * Minst 9.200 mennesker er drept i krigen siden 2015, ifølge Verdens helseorganisasjon. Over 50.000 er såret, og sivile utgjør flertallet av ofrene. * Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut. * FN og hjelpeorganisasjoner frykter en massiv sultkatastrofe i Jemen, der over 22 millioner mennesker er avhengig av humanitær hjelp. Over 8 millioner mennesker lever på randen av hungersnød.

Kilde: NTB; NRK; AFP; FN

Et forslag fra SV om stans av alt salg til landene som utfører krigsoperasjoner i Jemen, fikk ikke flertall i Stortinget. Forslaget har derimot bred støtte i opinionen, viste en meningsmåling fra Norstat nylig.

63 prosent av de spurte er imot slik eksport, mens bare 12 prosent mener at Norge «bør selge militært utstyr til landene som kriger i Jemen».